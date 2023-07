Einbruchsversuch in Wohnung

Am 05.07.2023, gegen 16 Uhr, bemerkte ein 53-Jähriger, wie ein bislang Unbekannter versuchte durch ein offen stehendes Fenster in seine Wohnung in der Friedrichstraße einzudringen. Als er den Mann daraufhin ansprach, flüchtete dieser. Der 53-Jährige verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte bislang jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ungefähr 1,75 m groß, dunkles Haar und hatte eine kräftige Statur.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet um sachdienliche Hinweise. Wenn Sie etwas beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Müllfahrzeug beschädigt und abgehauen

In der Hartmannstraße fuhr eine bislang unbekannte Fahrerin eines weißen Audi Q5 um 9:45 Uhr gegen ein Müllfahrzeug. Es kam zum Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Statt sich jedoch um den entstanden Schaden zu kümmern, fuhr die Autofahrerin einfach davon. Die Fahrerin konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, langes schwarzes Haar, schlank. Das Auto habe ein Ludwigshafener Kennzeichen gehabt. Die Höhe des Schadens am Müllfahrzeug dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Sie haben den Unfall beobachtet und können weitere Angaben machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Betrunken und ohne Führerschein gefahren

In der Nacht auf Donnerstag (06.07.2023, 03:10 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte in der Frankenthaler Straße einen 21-jährigen Autofahrer. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des jungen Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Weiterhin ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der Polizeidienststelle wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Bei Unfall leicht verletzt

An einer Ampel im Kreuzungsbereich Bürgermeister-Grünzweig-Straße/Rohrlachstraße kam es am Mittwoch (05.07.2023, gegen 14 Uhr) zu einem Unfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einer 14-jährigen Fußgängerin. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

Auch in der Kurze Straße kam es am 05.07.2023, gegen 07:30 Uhr, zu einem Unfall bei dem eine 33-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Sie war gestürzt nachdem ein 25-jähriger Autofahrer beim Abbiegevorgang mit ihr zusammengestoßen war. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Schockanrufe in Ludwigshafen

Auch am 05.07.2023 kam es wieder zu Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Die Angerufenen, ein 54-Jähriger aus Edigheim und eine 88-Jährige aus Oggersheim, fielen auf die mittlerweile relativ bekannte Masche nicht herein. Ihnen sollte vorgegaukelt werden, dass ihre Kinder einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und nur eine hohe Kautionszahlung eine Inhaftierung verhindern könne. Statt sich hierauf einzulassen beendeten sie das Gespräch zeitnah und informierten die Polizei.

Aus gegebenem Anlass möchten wir erneut Präventionshinweise geben: