Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Am 05.07.2023 gegen 15:03 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem Fahrrad den Radweg der Industriestraße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich befuhr ein 52-Jähriger mit seinem PKW in die entgegengesetzte Richtung. Der Autofahrer wollte rechts in eine Parkbucht einparken und musste dazu den Radweg queren. Aufgrund eines geparkten LKW`s sahen sich die beiden Verkehrsteilnehmer nicht. Der Radfahrer fuhr deshalb fast ungebremst gegen das Fahrzeug, rutschte über die Motorhaube, fiel zu Boden und verletzte sich hierbei. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte denn 44-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden ca. 2500EUR

Mehrere Einbrüche in Keller und Tiefgaragen

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen dem 04.07.2023, 16:30 Uhr und dem 05.07.2023, 6:00 Uhr in mehrere Tiefgaragen in der Petronia-Steiner-Straße, der Windthorststraße und der Remlingstraße und brachen dort eine Vielzahl von Metalltüren und Kellerabteile auf. Bislang konnten noch nicht alle Geschädigten erreicht werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Täter einen Akku eines E-Bikes, ein Fahrrad und zwei Jacken. Die genaue Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest, liegt aber nach jetzigem Stand schon in einem hohen vierstelligen Bereich. Wer hat im Bereich der Petronia-Steiner-Straße, Windthorststraße und der Remlingstraße etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )