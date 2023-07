Verdächtiges Verhalten

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Durch sein Verhalten hat ein

Mann am späten Mittwochabend in Enkenbach-Alsenborn die Aufmerksamkeit einer

Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten fuhren gegen 23.15 Uhr durch die

Straße „Blüchersteig“, als ihnen eine Person auffiel, die sich offensichtlich

gerade hinter einem geparkten Auto verstecken wollte. Die Beamten stoppten und

schauten sich den Mann genauer an.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 37-Jährigen, der per

Haftbefehl gesucht wurde. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und

durchsuchen. Dabei kamen eine kleine Menge Marihuana sowie ein sogenanntes

Multitool zum Vorschein. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Mann

mitgenommen.

Weil er die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro nicht

bezahlen konnte, wurde der 37-Jährige noch in der Nacht ins Gefängnis nach

Frankenthal gebracht, wo er nun seine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe

absitzt. Wegen der sichergestellten Drogen kommt jetzt eine neue Strafanzeige

auf ihn zu.

Autos beschädigt und abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus dem

Stadtgebiet gemeldet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht Zeugen.

In einem Fall wurde in der Bremerstraße ein Pkw gerammt und beschädigt. Am

Dienstagabend gegen 18 Uhr fiel der Halterin der Schaden an der linken

Fahrzeugfront auf. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen. Der

betroffene Wagen war in Höhe des Hauses Nummer 21 abgestellt. Die genaue

Unfallzeit ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich

bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu melden.

In der Hohlestraße „erwischte“ es einen VW Golf. Der Pkw wurde nach Angaben der

Halterin am Montagmorgen in Höhe des Hauses Nummer 12 abgestellt. Zwei Tage

später entdeckte die Frau einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Offenbar

war ein anderer Verkehrsteilnehmer dagegen gestoßen. Gemeldet hatte der

Unbekannte das „Malheur“ aber nicht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die

zwischen Montag, 8.45 Uhr, und Mittwoch, 11.20 Uhr, etwas beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen.

|cri

Landediebstahl in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt wurde am

Mittwochabend zum Schauplatz eines Ladendiebstahls. Ein 45-jähriger Mann

versuchte unbemerkt eine Flasche Schnaps zu stehlen. Als dieser jedoch durch die

Kasse lief, ohne die Ware zu bezahlen, bemerkte das eine Mitarbeiterin. Sie sah

einen, aus dem Rucksack des mutmaßlichen Diebes herausragenden, Gegenstand. Bei

näherer Betrachtung erkannte sie die Schnapsflasche. Eine alarmierte

Polizeistreife überprüfte den 45-Jährigen. Ebenso wurde bei ihm ein freiwilliger

Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen stark erhöhten Promillewert.

Aufgrund seiner Desorientierung und seiner zusammenhangslosen Aussagen, wurde

der Mann bis zum Folgetag in Schutzgewahrsam genommen. Ein Richter ordnete die

Maßnahme an. |ksr

Verkehrsunfall mit Fahrschule

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am

Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 25 einem Fahrschulauto auf. Die

Unfallbeteiligten wollten nach rechts in die Hauptstraße abbiegen. Beide

Fahrerinnen mussten an der Einmündung anhalten. Die Fahrschülerin „würgte“ dann

beim Anfahren ihr Fahrzeug ab. Infolge dessen fuhr die 37-Jährige auf. Nach den

aktuellen Ermittlungen erkannte sie den Vorgang zu spät. Die Fahrschullehrerin

klagte nach dem Unfall über Schmerzen, die beiden anderen Frauen blieben

unverletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die

Polizei nahm den Unfall auf. |ksr

Schaufenster eingeworfen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich mit einem Pflasterstein haben unbekannte Täter

in der Karl-Marx-Straße ein Schaufenster eines Friseursalons eingeworfen. Am

Mittwochmorgen entdeckten Mitarbeiter des Salons die zerstörte Scheibe und

verständigten die Polizei. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1

zu melden. |cri

Fahrradfahrer stürzt auf Zebrastreifen

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochvormittag am Stiftsplatz

gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der

85-jährige Mann kurz vor 9 Uhr mit seinem Fahrrad aus der Bismarckstraße und

wollte die Fahrbahn in Richtung Stiftsplatz überqueren. Dafür nutzte er den

Zebrastreifen.

Ohne anzuhalten und auf den fließenden Verkehr zu achten, fuhr der Radler auf

die Fahrbahn und erschrak, als ein Auto, das sich gerade in der Karl-Marx-Straße

näherte, seinetwegen stark abbremste. Obwohl es nicht zu einer Kollision mit dem

Pkw kam, fiel der 85-Jährige mitsamt seinem Fahrrad um. Bei dem Sturz zog er

sich eine leichte Verletzung am Knie zu. |cri

30-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein 30-jähriger Mann am

Mittwochabend eingehandelt. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung, Beleidigung,

versuchter Körperverletzung sowie wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen

das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Der Mann war gegen 20.15 Uhr wegen gesundheitlicher Probleme vom Rettungsdienst

in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht worden. Dort fing er allerdings an

zu randalieren, zerstörte die Einrichtung eines Behandlungszimmers und machte

sich anschließend zu Fuß aus dem Staub.

Die verständigte Polizeistreife konnte den 30-Jährigen nur wenige Minuten später

aufgreifen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei beleidigte der amtsbekannte

Mann die Einsatzkräfte und spuckte auch nach ihnen. Er wurde deshalb fixiert und

mitgenommen. Weil der Verdacht bestand, dass er unter Drogeneinfluss steht,

wurde der 30-Jährige in einer Fachklinik vorgestellt, wo er auch stationär

aufgenommen wurde.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Sachbeschädigung im Einkaufszentrum (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – Zwei 13-Jahrige beschädigten am Dienstagabend eine

Schaufensterscheibe in einem Einkaufszentrum. Einer der beiden Jugendlichen warf

einen unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe. Infolgedessen splitterte das

Glas und drohte zu brechen. Anschließend flüchteten beide in Richtung

Schillerplatz. Über die beiden Teenager ist lediglich bekannt, dass sie männlich

und circa 13 Jahre alt sind. Die Absicherung der Scheibe übernahmen Mitarbeiter

des Einkaufszentrums. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mindestens 1.000

Euro. |ksr

Fahrzeug überschlägt sich auf Bundesstraße

Kaiserslautern (ots) – Auf der Bundesstraße 270 kam es am Mittwochabend zu einem

Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin war auf dem Weg von Erfenbach in

Richtung Siegelbach. Kurz vor der Brücke in Höhe Stockborn kam sie nach rechts

von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Nach

aktuellen Erkenntnissen, war der Grund die Unachtsamkeit der Fahranfängerin. Sie

wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Der Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Die

Beamten gehen von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Für die Dauer der

Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Neben

Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. |ksr

Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Kaiserslautern (ots) – Einem falschen Bankmitarbeiter ist ein Mann aus dem

Stadtgebiet Anfang der Woche auf den sprichwörtlichen Leim gegangen. Wie der

Senior jetzt der Polizei meldete, hatte er am späten Montagnachmittag einen

Anruf eines unbekannten Mannes erhalten, der sich als Mitarbeiter der „Hausbank“

des 81-Jährigen ausgab. Der Unbekannte gab vor, das Konto des Seniors sei

gehackt und mehrere Überweisungen veranlasst worden.

Leider glaubte der 81-Jährige die Geschichte. Auf Anweisung des Unbekannten

schaltete er seinen Computer ein, gewährte dem Fremden den „Fernzugriff“ auf

seinen Rechner und loggte sich in sein Online-Banking ein. Dann generierte er

unter Anleitung des Anrufers zwei sogenannte TAN-Nummern – angeblich für die

Rückbuchung der falschen Überweisungen. Tatsächlich aber gab der Senior damit

den Auftrag für zwei Abbuchungen von seinem Konto in Höhe von 2.500 Euro frei.

Erst im Nachhinein erkannte der 81-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei

der Polizei. Das Geld dürfte „weg“ sein. Die Ermittlungen nach dem Anrufer

laufen.

Wenn auch Sie Anrufe dieser Art erhalten: Bleiben Sie unbedingt misstrauisch!

Gewähren Sie vor allem keinem Fremden den Zugriff auf Ihren Computer und erst

recht nicht auf sensible Daten wie Passwörter oder Zugänge zu Online-Konten!

Fragen Sie besser selbst bei Ihrer Bank nach, ob die Behauptungen stimmen, oder

informieren Sie gleich die Polizei! |cri

Mit dem Joint in der Hand durch die Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Während einer Fußstreife durch die Innenstadt sind

Polizeibeamte am Dienstag auf zwei Jugendliche aufmerksam geworden. Weil sich

das Duo merkwürdig verhielt und die „Zigarette“ in der Hand eines der

Jugendlichen nach einem Joint aussah, sollten die beiden kontrolliert werden.

Als die Jungen die Polizisten erkannten, ergriffen sie allerdings in

unterschiedliche Richtungen die Flucht. Einen der beiden konnten die Beamten

stellen. Unterwegs hatte er seine „Zigarette“ weggeworfen.

Der mutmaßliche Joint wurde sichergestellt. Auf den 14-jährigen Jugendlichen

kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. Die Ermittlungen nach seinem Begleiter dauern an.

|cri