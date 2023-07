Wiesbaden: Helfer von Gruppe angegriffen und mit Messer verletzt – Tat als versuchter Totschlag hochgestuft

Wiesbaden, Kostheim, Maaraustraße, 25.06.2023, 02.45 Uhr,

(pl)Nachdem in der Nacht zum Sonntag, den 25.06.2023 am Kostheimer

Weinprobierstand ein couragierter Helfer von mehreren jungen Männern

gemeinschaftlich angegriffen und mit einem Messer verletzt wurde, hat die

Wiesbadener Staatsanwaltschaft die Tat zwischenzeitlich als versuchtes

Tötungsdelikt hochgestuft.

In der besagten Nacht kam es gegen 02.45 Uhr im Bereich des Weinprobierstandes

zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer und einem

59-jährigen Anwohner, bei welcher der 59-Jährige zu Boden ging. Ein 39 Jahre

alter Nachbar eilte dem Angegriffenen sofort zur Hilfe und ging dazwischen. Nun

richteten sich die Aggressionen gegen den Helfer und er wurde von den Tätern

attackiert. Hierbei erlitt der 39-Jährige so schwere Verletzungen, dass er

stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Angreifer waren

alle im Alter von 18 bis 20 Jahren und relativ groß. Zudem habe einer der Männer

aus der Gruppe eine Brille getragen, ein weiterer habe längere Haare gehabt.

(siehe Pressemitteilung vom 25.06.2023)

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Angreifer

gemeinschaftlich und bewusst auf den Kopf des am Boden liegenden Helfers

eingetreten haben, nachdem sie von einer Person der Gruppe verbal dazu

aufgefordert wurden. Da die Tritte zum Kopf und der Angriff mit einem Messer

potentiell lebensgefährdende Tathandlungen darstellen, ermittelt das Haus des

Jugendrechts nun wegen versuchten Totschlags und nimmt weiterhin Hinweise unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.