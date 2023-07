Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des Diebstahls/ drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Kriminalinspektion 2

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim führen

seit Anfang 2023 intensive Ermittlungen gegen eine Gruppierung aus Mannheim

wegen des Verdachts des Diebstahls von hochwertigen Fahrrädern und Pedelecs.

Die Ermittlungen führten zu den drei Tatverdächtigen im Alter von 24, 26 und 36

Jahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die Gruppierung zur Nachtzeit in

Mannheim und dem umliegenden Rhein-Neckar-Kreis Pedelecs und hochwertige

Fahrräder aus Unterständen, Garagen, Kellern, aber auch von öffentlichen Plätzen

mithilfe von diversen Werkzeugen entwendet haben. Hierbei entstand ein

Diebstahlschaden von geschätzt 180.000 EUR.

Bei der Durchsuchung von sechs Objekten wurden insgesamt 19 Pedelecs, zwei

E-Scooter sowie umfangreiche Beweismittel aufgefunden. Zudem wurden bei zwei

Tatverdächtigen insgesamt 800 Gramm Marihuana und 175 Gramm Kokain sowie Bargeld

im niedrigen vierstelligen Bereich sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen die drei Tatverdächtigen erwirkt. Dem 24-Jährigen werden darin

19 Fälle des Diebstahls, davon ein Versuch, vorgeworfen, den beiden weiteren

Tatverdächtigen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Sie wurden am Freitag, den

30.06.2023, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim

vorgeführt. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden alle in verschiedene

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, insbesondere zur Beteiligung des 26- und

des 36-jährigen Tatverdächtigen an den Diebstahlstaten, dauern an.

Mannheim/Heidelberg: Erklärung des Polizeipräsidiums Mannheim zur gemeinsamen Pressemitteilung in Sachen Diebstahl von Pedelec – neues Konzept des Polizeipräsidiums greift!

Mannheim (ots) – Das Polizeipräsidium Mannheim registrierte seit Januar 2023

einen erhöhten Anstieg von besonders schweren Fällen des Diebstahls von E-Bikes

bzw. Pedelecs und weiteren hochwertigen Fahrrädern. Regelmäßig lag und liegt

hier auch die Schadenshöhe im hohen vierstelligen Bereich. Durch die

Kriminalpolizei Heidelberg und die Schutzpolizei des Polizeipräsidium Mannheim

wurde ein erarbeitet, welches vor vier Wochen umgesetzt wurde und maßgeblich für

den Erfolg im vorliegenden Fall ist. Das Konzept beinhaltet eine fortlaufende

Lagebildauswertung aktueller Pedelec- und E-Bike-Diebstähle. Bei Vorliegen

bestimmter Voraussetzungen erfolgt die Übernahme der Sachbearbeitung durch die

Kriminalpolizei mit Unterstützung durch die Spezialisten der Kriminaltechnik.

Ziel dieses Konzeptes ist es, die beachtlichen Diebstahlschäden einzudämmen, das

Diebesgut sicherzustellen und an die Geschädigten zurückzuführen.

Die Zahlen sprechen für sich, so wurde im 1. Halbjahr 2023 bereits die gleiche

Anzahl an Diebstählen von Pedelecs registriert wie im gesamten Jahr 2022. Die

Schadenshöhe geht in die Hunderttausende.

Aktuell ermitteln die Spezialisten der Kriminalpolizei Heidelberg in einem

besonders schweren Fall des Bandendiebstahls, jüngst wurden drei Tatverdächtige

festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Der Bande wird vorgeworfen, seit Anfang 2023 in mindestens 18 Fällen Pedelecs

und hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 180.000 EUR gestohlen zu haben.

Polizeipräsident Siegfried Kollmar: „Der Fahrraddiebstahl von früher ist

regelmäßig nicht mehr zu vergleichen mit dem Fahrraddiebstahl von heute.

Heutzutage werden E-Bike’s im Wert von mehreren tausend Euro entwendet und dabei

wird nicht davor zurückgeschreckt, in Häuser einzubrechen um an das hochwertige

Diebesgut zu gelangen. Dabei sind auch Banden am Werk, welche professionell

vorgehen, die hochwertigen E-Bike’s schnell verwerten und u.U. auch ins Ausland

verbringen. Die stark steigenden Zahlen haben uns dazu bewegt, bei der

Bekämpfung derartiger Straftaten einen Schwerpunkt zu setzen und die

Kriminalpolizeidirektion mit der Bearbeitung von entsprechenden Diebesserien zu

beauftragen. Da wir regelmäßig keine Tatzeugen und wenig oder keine Tatortspuren

haben, gestaltet sich die Ermittlungsarbeit äußerst schwierig. Einen ersten

Erfolg konnten wir jetzt mit der Aufklärung einer Serie von 18 Fällen und der

Inhaftierung von drei Bandenmitgliedern erzielen. Unsere Kriminalpolizei wird an

diesem Thema weiter dranbleiben.“

Das Polizeipräsidium Mannheim zeigt durch das Konzept nicht nur neue Ansätze für

Ermittlungen in diesem Bereich, sondern arbeitet auch präventiv durch

verschiedene Aktionen mit den Bürgern des Polizeipräsidium Mannheim.

Die Präventionsabteilung bietet regelmäßige, verschieden Kurse in der

Jugendverkehrsschule an; Zum Beispiel Schulungen zum Thema Diebstahlsicherung

von Fahrrädern und Pedelecs. Des Weiteren werden durch die Verkehrswacht

gemeinsam mit den Präventionsbeamten des Polizeipräsidium Mannheim spezielle

Pedelec-Schulungen in der Jugendverkehrsschule Mannheim angeboten. Auch wird es

jetzt im Juli spezielle Aktionstage zum Thema rund um die Fahrradsicherheit /

Vermeidung von Fahrraddiebstählen geben.

Nähere Informationen rund um das Thema und Termine finden Sie unter folgendem

Link: https://www.kvw-mhm.de/

Mannheim, Schwetzingerstadt: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW, B 37 / Schwetzinger Straße

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es gestern Abend um 19 Uhr zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Hierbei wurde niemand

verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im

fünfstelligen Bereich. Der Verkehr war aufgrund der Unfallaufnahme bis 20 Uhr

leicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch das

Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen. Zeugen die Angaben zum

Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Mannheim (ots) – Gegen 14.25 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der B 44 und der

Lilienthalstraße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zuvor

hatte es einen Ausfall der Ampelanlage in diesem Bereich gegeben. Bei dem Unfall

wurden nach derzeitigem Kenntnisstand sieben Insassen verletzt und mussten

medizinisch versorgt werden. Aktuell ist die Auf- und Abfahrt von der B 44 auf

die Lilienthalstraße gesperrt. Die Einsatzkräfte befinden sich vor Ort und die

Bergungsarbeiten dauern noch an. Zu der Höhe des entstandenen Sachschadens ist

bislang nichts bekannt. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle zu

umfahren.