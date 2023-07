Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Pedelec-Fahrer begeht Unfallflucht

Laudenbach (ots) – Am Mittwoch, um 18.10 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger die Straße

Im Kisselfließ in Richtung Südspange. An der dortigen Einmündung musste er

verkehrsbedingt halten. Als er am Anfahren war, kam ein bislang unbekannter

Pedelec-Fahrer und überholte den Autofahrer. Zudem schnitt er dessen Fahrlinie,

weshalb der 22-Jährige nach links ausweichen musste, um einen Unfall zu

verhindern. Dies hatte zur Folge, dass er gegen ein Verkehrsschild prallte und

die linke Fahrzeugseite seines BMWs beschädigte. Der Pedelec-Fahrer setzte

seinen Weg in Richtung der Brücke fort und entzog sich der Unfallaufnahme. Das

Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der

Suche nach Zeugen die Angaben zu dem Pedelec-Fahrer oder dem Unfall machen

können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/10030 zu melden.

Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis: Pkw stößt mit Ampel zusammen

Neidenstein (ots) – Am Donnerstag, 00.20 Uhr, befuhr eine 43-Jährige mit ihrem

Pkw die L 549 von Meckesheim kommend in Richtung Waibstadt. Im Bereich

Neidenstein kam sie vor der Einmündung Daisbacher Straße nach links von der

Fahrspur ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß hierbei mit der Ampel, die

sich auf der Verkehrsinsel befand, zusammen. Die Ampel knickte dadurch ab und

Teile der Ampel verstreuten sich auf eine Länge von 25 m. Das Auto kam entgegen

der Fahrtrichtung zum Stehen. Verletzt wurde die Autofahrerin bei dem Unfall

nicht. Das Auto der 43-Jährigen musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe

beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich.

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch das

Polizeirevier Sinsheim aufgenommen wurden.

Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Spendensammler durch Anwohnerin wiedererkannt und abgewiesen

Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mittwochvormittag gegen 10:40 Uhr

versuchte ein polizeibekannter 46-jähriger Mann im Sommerhausweg angebliche

Spenden für einen Zirkus zu sammeln. Eine Anwohnerin erkannte den Mann wieder,

da er im Laufe des Jahres mehrfach bei ihr Spenden sammeln wollte. Zudem wusste

die Anwohnerin, dass kein Zirkus in der Nähe logierte. Nachdem sie den

46-Jährigen ohne Spende abgewiesen hat, alarmierte sie umgehend die Polizei. Als

die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeiposten Waibstadt kurze Zeit

später eintrafen, konnten sie den Mann feststellen, kontrollieren und verwiesen

ihn anschließend der Örtlichkeit. Der Polizeiposten Waibstadt hat nun die

Ermittlungen wegen des Versuchs des Betrugs eingeleitet.

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 29-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle in der

Bahnhofstraße gelangte am Mittwochabend ein 29-Jähriger wegen Fahren ohne

Führerschein zur Anzeige. Nachdem Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des

Polizeirevier Neckargemünd den 29-Jährigen um kurz vor 20 Uhr einer

Verkehrskontrolle unterzogen, beichtete er den Beamten bereits zu Beginn des

Gesprächs, dass er keinen Führerschein besitzen würde. Da dem 29-Jährigen

daraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde, kontaktierte der Mann eine

Angehörige, welche mit dem Taxi die Örtlichkeit aufsuchte und diesen nach Hause

fuhr.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autokorso und feiernde Schüler nach bestandenem Abitur

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr

und 12 Uhr, feierten Schüler des diesjährigen Abiturjahrgangs ihr bestandenes

Abitur mit einem Autokorso durch das Stadtgebiet von Eberbach. An dem Autokorso

nahmen 10 Fahrzeuge, besetzt mit den diesjährigen Abiturienten, teil. Im

gesamten Verlauf verhielten sich die Schüler vorbildlich und friedlich. Es

herrschte eine ausgelassene Stimmung.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Täter entwendet Schmuck und flüchtet mit Fahrrad – Zeugen gesucht!

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr

betrat ein bislang unbekannter Täter einen Schmuckladen in der Dielheimer Straße

und entwendete mehrere Ringe. Mit einem Hammer bestückt schlug der Unbekannte

eine Schmuckvitrine ein und entwendete hieraus die Schmuckstücke. Als der Täter

durch das Eingreifen einer Mitarbeiterin des Schmuckgeschäfts bei der weiteren

Tatausführung gestört wurde, ergriff dieser die Flucht. Anschließend fuhr der

Täter mit einem Fahrrad auf dem Almenweg weiter in Richtung Rauenberg. Der

bisher unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, circa 190 cm groß, 15-25 Jahre alt, sehr schlaksig,

leichte Hakennase, er trug weiße Sneaker, einen blauen

Jogginganzug mit weißen Streifen auf den Schultern (Aufschrift:

TEXX), eine weiß-schwarze Cappy, eine schwarze FFP2-Maske, eine

Sonnenbrille (gelb-lila reflektierend) und führte einen grauen

Turnbeutel mit sich.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein neon-orangenes und neuwertiges E-Bike.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.