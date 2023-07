Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Auslieferungsfahrzeug gestohlen

Einen weißen Peugeot 107 stahlen Unbekannte im Zeitraum von Dienstagabend (22.30 Uhr) bis Mittwochnachmittag (17 Uhr) in der Friedberger Hauptstraße. Bei dem Kleinwagen handelt es sich um ein Auslieferungsfahrzeug eines Pizzalieferdienstes. Der PKW stand geparkt in Höhe der Hausnummer 106. Zumindest bis zum Zeitpunkt der Entwendung waren an diesem die Kennzeichen „FB-RI 66“ angebracht gewesen.

Die Friedberger Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatte jemand die Tat beobachten können? Wo ist der gestohlene Kleinwagen seither aufgefallen?

Friedberg: Multivan prallt gegen Stein

Auf der B455 bei Dorheim kam am Mittwochabend (05.07.23) kurz nach 18 Uhr ein mit drei Personen besetzter VW Multivan von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte dort gegen einen Stein. Rettungskräfte brachten die aus dem Wetteraukreis stammenden Leichtverletzen – eine 34-jährige Fahrzeugführerin sowie ihre beiden 1- und 4-jährigen Kinder – zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war zwischen der Abfahrt Beienheim (L3186) und dem Dorheimer Grund (L3412) bis 19.15 Uhr voll gesperrt. Der nicht mehr fahrbereite Volkswagen musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.