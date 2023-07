Polizeieinsatz in Braunfels – Tatverdächtigen festgenommen

Nachdem am Donnerstagnachmittag (06.07.23) gegen 14.40 Uhr ein 58-jähriger Mann in der Nähe des Feriengebietes Wintersburg, nach ersten Erkenntnissen durch den Einsatz eines Messers, verletzt worden war, befanden sich neben Rettungskräften auch mehrere Streifenwagen vor Ort.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es Polizeibeamten etwa eine Stunde später, einen 30 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen.

Aufgrund aktuell andauernder Ermittlungen können am heutigen Nachmittag noch keine weiterführenden Angaben gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

Herborn: Zeugensuche nach Straftaten in „Die Eule Bar“

Die Kriminalpolizei in Dillenburg ermittelt aktuell wegen mehrerer Straftaten, die sich etwa seit April 2023 in der Gaststätte „Die Eule Bar“ in der Bahnhofstraße ereignet haben sollen. Dazu gehören bisherigen Ermittlungen zufolge gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Freiheitsberaubung, Beleidigung, Nötigung und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Ein 32-jähriger Tatverdächtiger befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Für die andauernden Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen: Wer hat Straftaten beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer ist selbst Opfer von Straftaten in diesem Zusammenhang geworden und hat diese noch nicht angezeigt? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen und war sich bislang unsicher, ob die Beobachtungen der Polizei gemeldet werden sollen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02771/9070.

Haiger: Von Landstraße abgekommen – Motorradfahrer flüchtet

Auf einer Kawasaki ZZR600 kam am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr ein Motorradfahrer zwischen Rodenbach und Haiger von der L3044 ab und verunfallte. Fahrer gab anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber an, sich nicht verletzt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte der Biker das an dem im Graben liegenden Krad angebrachte Kennzeichenschild und flüchtete zu Fuß in Richtung Rodenbach. Hinzugerufene Polizeibeamte ließen die Maschine erst einmal sicherstellen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 02771/9070 bei der Polizei in Dillenburg zu melden.