Gießen: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand

Am Mittwoch (05.07.2023) wurde am Landgraf-Philipp-Platz ein VW Polo durch einen bzw. mehrere Unbekannte in Brand gesetzt. Einem Zeugen fielen dort gegen 01.50 Uhr sechs Jugendliche auf, aus deren Gruppe heraus über die vermeintliche Brandlegung durch eine weitere unbekannte Person gesprochen wurde. Die Gruppe Jugendlicher lief weiter Richtung Innenstadt. Wenig später bemerkte der bekannte Zeuge den brennenden Polo und informierte die Rettungsleitstelle. Trotz schneller Löschmaßnahmen der Feuerwehr erlitt das Auto einen Totalschaden. Die Personen der Gruppe Jugendlicher werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden. Ebenso weitere Zeugen, die nähere Angaben zu dem Sachverhalt machen können. (Telefonnummer: 0641/7006-6555)

Staufenberg: Einbruch in Mainzlar – Zeugenaufruf

Zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch (28.06.23) und 16.00 Uhr am Donnerstag (29.06.23) brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße ein. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Zimmer und suchten mit Bargeld das Weite. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei verdächtige Männer, die sich am Mittwoch gegen 13.00 bzw. 14.00 Uhr auf dem Hof des Grundstücks aufgehalten haben. Wem sind in der Brunnenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat die zwei Männer gesehen und kann weitere Angaben zu dessen Identitäten machen? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: 12-Jährige unsittlich berührt – Zeugenaufruf

Nachdem ein unbekannter Mann eine 12-Jährige unsittlich berührte, sucht die Polizei nach Zeugen. Das Mädchen befand sich am Freitagnachmittag zwischen 15.18 Uhr und 15.40 Uhr in der Buslinie 802 und war von dem Klingelbachweg nach Krofdorf unterwegs. Am Marktplatz stieg ein älterer Mann dazu und setzte sich neben das Kind. Während der Busfahrt fasste er es am Oberschenkel an und zog seine Hand nach Aufforderung weg. Als der Mann die 12-jährige an einer Haltestelle in Krofdorf-Gleiberg offenbar nicht aussteigen lassen wollte, kletterte sie über den Sitz nach hinten und stieg aus. Der Mann folgte ihr offenbar anschließend. Das Mädchen lief schnell weg und informierte letztendlich ihre Eltern. Der Mann soll dunkelhäutig und kräftig gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke mit Karomuster und eine schwarze Jeans. Er hatte drei Taschen dabei. Wer hat den Unbekannten im Bus und in Krofdorf-Gleiberg gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Linden: Mehrere PKW-Aufbrüche

Eine Serie von PKW-Aufbrüchen beschäftigt derzeit die Gießener Polizei. In der Nacht von Dienstag (04.07.23) auf Mittwoch (05.07.23) registrierten die Ordnungshüter in Großen-Linden und Leihgestern mindestens sieben Aufbrüche von PKW. So waren zum Beispiel im Arnsburger Weg, in der Straße „Am Pfad“, im Mahrweg und im Heeggraben Fahrzeugbesitzer von diesem Diebeszug betroffen. Die Täter schlugen meistens eine Scheibe der Fahrzeuge ein und suchten im Inneren nach Beute. Eine komplette Aufstellung der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Die Ermittler suchen nach Zeugen: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zusammenhang mit Autoaufbrüchen in Großen-Linden und Leihgestern verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Lich: Einbruch Baucontainer

Ein Baucontainer geriet in der Straße „In der Steinwiese“ in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten brachen zwischen 20.00 Uhr am Montag (03.07.23) und 18.25 Uhr am Mittwoch (05.07.23) den Container auf und entwendeten mehrere Werkzeuge und Maschinen im Wert von etwa 4.000 Euro. Wer hat im fraglichen Zeitraum dort verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Kabeldiebstahl

Auf Kabel hatte es Unbekannte im Erdkauter Weg auf einem ehemaligen Fabrikgelände abgesehen. Die Diebe hebelten zwischen 09.00 Uhr am Dienstag (05.07.23) und 20.30 Uhr am Mittwoch (05.07.23) eine Zugangstür auf und entwendeten mehrere Stromkabel. Zeugen werden geben, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. 784621

Gießen: Einbruch in Sanitätshaus

Einen Tresor ließen Unbekannte in der Frankfurter Straße aus einem Sanitätshaus mitgehen. Die Diebe brachen zwischen 18.00 Uhr am Dienstag (04.07.23) und 08.00 Uhr am Mittwoch (05.07.23) ein Fenster auf, stahlen den Tresor und transportierten diesen außerhalb des Gebäude mit einer Sackkarre. Wer hat im fragliche Zeitraum dort verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Beim Ausparken Motorrad beschädigt

Mittwochnacht (05.Juli) gegen 1.00 Uhr kollidierte ein Unbekannter beim Ausparken in der Friedensstraße mit einem geparkten Motorrad. Die Kawaski ZX 600E fiel nach dem Anstoß um und es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Rabenau: Kontrolle verloren

Eine 17-jährige Motorradfahrerin befuhr am Mittwoch (05.Juli) gegen 18.10 Uhr die Landstraße 3146 von Weitershain nach Kesselbach. Die Kradfahrerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zu Fall. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Lollar: Radfahrer fährt Kind an

Am Mittwoch (05.Juli) 18.45 Uhr befuhr ein 36-jähriger Radfahrer den Gehweg der Gießener Straße. Als plötzlich ein 13-Jähriger aus einem Hof auf den Gehweg lief, konnte der Radler nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Radler sowie der Fußgänger verletzten sich leicht.

A485/Linden: Kradfahrerin verletzt sich schwer

Eine 61-jährige Motorradfahrerin befuhr am Mittwoch (05.Juli) gegen 9.30 Uhr den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 485 zwischen der Anschlussstelle Bergwerkswald und Schiffenberger Tal. Als die Kradfahrerin offenbar zum Überholen ausscherte, kam zu einem Zusammenstoß mit dem Mazda eines 39-Jährigen. Die 61-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.000 Euro.

Polizei ist mit einem Großaufgebot im Stadtgebiet unterwegs

In den nächsten Tagen ist die Polizei mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften im Stadtgebiet von Gießen unterwegs.

Aufgrund einer angemeldeten eritreischen Kulturveranstaltung, die am 08. und 09. Juli 2023 in den Hessenhallen der Gießener Messe stattfinden soll, und den Erfahrungen der gewalttätigen Auseinandersetzungen vom 20.8.22, findet unter der Leitung der mittelhessischen Polizei der Großeinsatz statt. Das Polizeipräsidium, das von anderen hessischen Präsidien, anderen Bundesländern und der Bundespolizei unterstützt wird, ist auf die unterschiedlichsten Szenarien vorbereitet.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag sind Versammlungen gegen die Kulturveranstaltung angemeldet.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen ist darauf eingestellt, dass am kommenden Wochenende wieder gewaltbereite Personen nach Gießen kommen. Die Polizei ist vorbereitet und wird keine Gewaltaktionen tolerieren. Es liegen keine Erkenntnisse hinsichtlich einer Gefährdung Unbeteiligter vor. Mit Beeinträchtigungen, beispielsweise durch Sperrungen von Straßen, muss gerechtet werden.

Die Polizei begleitet diesen Einsatz über ihren Twitterkanal @polizei_mh.