Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ergänzend zu der gestrigen Pressemeldung (Geldbörse gestohlen; 10.55 Uhr) wurde jetzt noch ein weiterer Geldbörsendiebstahl nachträglich zur Anzeige gebracht, der sich ebenfalls am 29.06.2023 (Donnerstag) in Wanfried in der dortigen Aldi-Filiale „In der Werraaue“ ereignet hat. In diesem Fall ist eine 70-jährige Frau aus Wanfried gegen 10.50 Uhr bestohlen worden, nachdem sie zuvor von einem ihr unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde und dadurch abgelenkt war. Diesen Umstand nutzte ein unbekannter Täter, um das Portmonee aus der Einkaufstasche der Frau zu klauen. Der Stehlwert wird hier mit 75 Euro angegeben. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Beim Zurücksetzen auf anderen Pkw aufgefahren; Schaden 3400 Euro

Um 09.15 Uhr heute Morgen kam es zu einem Auffahrunfall in der Ortslage von Witzenhausen. Eine 39-Jährige aus Neu-Eichenberg und ein 61-Jähriger aus Witzenhausen befuhren mit ihren Autos in dieser Reihenfolge die Straße „An der Bohlenbrücke“ aus Richtung Kreisel / B 80 kommend. Beim Rechtsabbiegen in die Straße „An der Schlagd“ kam den beiden Fahrzeugen ein Bus entgegen. Daraufhin setzte die 39-Jährige zurück und übersah dabei den Pkw des 61-Jährigen. Bei der Kollision wurden die Autos mit 1400 Euro (Verursacherin) und 2000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Körperverletzung, HG, Widerstand

In einer Gaststätte in Bad Sooden-Allendorf kam es am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr zu Streitigkeiten unter den Betreibern der Gaststätte und alkoholisierten Gästen, die letztlich in verschiedenen körperlichen Auseinandersetzungen endeten. Von den Beteiligten, die sämtlich nicht unerheblich alkoholisiert waren und alle aus Bad Sooden-Allendorf stammen, soll zunächst ein 56-jähriger Mann eine 59-jährige Frau mit der flachen Hand geschlagen haben, die dadurch aber nicht weiter verletzt wurde. In dem folgenden Schlichtungsprozess zwischen dem 56-Jährigen und der Geschädigten griff auch dann die 60-jährige Ehefrau des Mannes ein, woraufhin dieser in alkoholisiertem Zustand auch gegen seine Frau aggressiv wurde, die Frau einen Schlag aber abwehren konnte. Die zu der Auseinandersetzung hinzugerufenen Beamten der Polizei Eschwege lieferten den 56-jährigen Aggressor dann letztlich aufgrund seines alkoholisierten und aggressiven Zustandes ins Polizeigewahrsam ein. Im Verlauf des Einsatzes setzte sich der 56-Jährige gegen die Maßnahmen der Beamten massiv zur Wehr, schlug u.a. nach den Beamten und beleidigte diese fortwährend. So kommen auf den 56-Jährigen neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung gegenüber der 59-jährigen Frau und gegenüber seiner 60-jährigen Ehefrau was die Beamten betrifft noch weitere Ermittlungen hinzu wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Körperverletzung, Beleidigung; Polizei sucht Zeugen

Nach einem Vorfall von Mittwochnachmittag in der Herrengasse hat die Eschweger Polizei Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung aufgenommen. Gegen 15.46 Uhr sollen in der Fußgängerzone drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren (alle aus Berlin) mit einem aus Eschwege stammenden 57-Jährigen aneinandergeraten sein. Dabei sollen die Jugendlichen den Mann u.a. mit Wasser bespritzt und diesen auch geschubst und geschlagen haben. Im Gegenzug bezichtigten die Jugendlichen den 57-Jährigen, ihnen gegenüber hangreiflich und beleidigend geworden zu sein. Die Polizei hat nun entsprechende Ermittlungen gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten mit der Polizei Eschwege unter 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Körperverletzung haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau gegen einen in Hessisch Lichtenau wohnhaften 35-jährigen Mann aufgenommen, der am Mittwochabend um kurz vor 21.00 Uhr im Rahmen einer Auseinandersetzung einen ebenfalls in Hessisch Lichtenau wohnhaften 29-Jährigen von einem Fahrrad geschubst und gekratzt haben soll. Der Vorfall ereignete sich in der Sälzerstraße in der Nähe des Parkplatzes beim Bürgerhaus. Der Geschädigte trug dabei leichte Verletzungen am Hals und an der Hüfte davon. Zuvor war den Beamten gemeldet worden, dass einer der Beteiligten mit einem Messer auf den anderen losgegangen sei, was sich im Rahmen der Ermittlungen dann aber nicht bestätigte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht weitere Zeugen

Am Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter dabei beobachtet worden, wie er in der Bahnhofstraße in Neu-Eichenberg bei einem Fahrradabstellplatz ein rotes Mountainbike im Wert von 100 Euro geklaut hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr, der Täter wird als etwa 30 Jahre alter Mann, ca. 180 cm groß mit Glatze u. seitlichen Haaren beschrieben. Der Täter trug eine getönte Sonnenbrille, eine lange schwarze Hose mit weißen Streifen, eine schwarze Jacke mit blauem Reißverschluss und weiße Adidas-Schuhe. Zudem führte der Mann einen schwarzen Adidas-Rucksack mit sich und eine graue Gürteltasche. Hinweise zu der Person unter 05542/9304-0 an die Polizei in Witzenhausen.

Wildunfälle im Werra-Meißner-Kreis

Am Mittwochabend ist ein 38-jähriger Autofahrer aus Meißner gegen 22.50 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen, als er auf der K 34 von Eltmannshausen in Richtung Gut Mönchhof unterwegs war. Das Tier verendete nach dem Aufprall, der Schaden am Pkw des Mannes beläuft sich auf 300 Euro.

Um 22.30 Uhr gestern Abend hat ein 51-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen drei Waschbären überfahren, welche die Fahrbahn der B 27 etwa 200 Meter nach Neu Eichenberg unvermittelt überquert hatten. Der Mann war in Richtung Eschwege unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Tiere verendeten am Unfallort, der Schaden am Pkw beläuft sich auf 300 Euro

Ein Schaden von 3000 Euro entstand am Auto eines 56-jährigen Autofahrers aus Spangenberg, der am Donnerstagmorgen um 05.30 Uhr mit einem Reh zusammenstieß. Der Mann war auf der B 487 von Spangenberg nach Hessisch Lichtenau unterwegs, als das Tier kurz vor Retterode auf die Fahrbahn lief. Das Reh überlebte den Aufprall nicht.

Gegen 05.35 Uhr am Donnerstagmorgen stieß ein 28-jähriger Autofahrer aus Wehretal kurz vor Willerhausen ebenfalls mit einem Reh zusammen, als er auf der K 18 von Archfeld in Richtung Eisenach unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort, der Schaden am Auto des Mannes beziffert sich in dem Fall auf 1000 Euro.

Auf der L 3227 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen ist um kurz vor 01.00 Uhr heute Morgen ein 22-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen nach eigenen Angaben einem Wildschwein ausgewichen und dabei dann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in einem Gebüsch gelandet. Bei dem Unfall gingen auch einige Leitpfosten zu Bruch. Das Auto musste später abgeschleppt werden. Der Schaden ist hier noch nicht abschließend beziffert.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw rollt gegen anderes Fahrzeug und verursacht Schaden von 1000 Euro

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau parkte am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkstreifen in der Poststraße in Hessisch Lichtenau. Beim Verlassen seines Wagens vergaß der Mann dann die Handbremse anzuziehen, woraufhin der Wagen in der Folge gegen den geparkten Wagen einer 48-Jährigen aus Großalmerode rollte und einen Schaden von 800 Euro verursachte. An dem verursachenden Pkw entstand ein Schaden von 200 Euro.