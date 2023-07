Korbach: Die Polizei-News

Frankenberg – Einbrecher in Physiopraxis stehlen Bargeld

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in eine Physiopraxis in der Rodenbacher Straße in Frankenberg eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und konnten so in die Praxisräume gelangen. In einem Büro öffneten sie Geldkassetten und stahlen das darin befindliche Bargeld. Es entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Frankenberg – Unbekannte brechen in Tierarztpraxis ein, Bargeld entwendet

Zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis kam es in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Frankenberg. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die unbekannten Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude in der Bahnhofstraße. Hier hebelten sie die Eingangstür zu einer Tierarztpraxis auf. Sie durchsuchten die Praxisräume und entwendeten Bargeld aus einer Kasse. Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 1.400 Euro, wobei der Sachschaden deutlich höher als die Beute ausfällt.

Die Polizei geht von einen Tatzusammenhang mit einem Einbruch in eine Physiopraxis in der Rodenbacher Straße in Frankenberg aus (beachte Sie bitte die PM von heute unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44150/5551517).

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.