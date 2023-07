Kabeldiebe am Werk – Bundespolizei sucht Zeugen

Kirchhain (ots) – Auf der Bahnstrecke zwischen Kassel-Frankfurt a.M. im

Streckenabschnitt Kirchhain haben bislang Unbekannte mehrere Kupferkabel

abgeschnitten und entwendet. Festgestellt wurde der Schaden gestern Vormittag

(5.7. / 10 Uhr) durch Bahnmitarbeiter.

Die Schadenshöhe wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit muss noch

ermittelt werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu

melden.

Hinweise der Bundespolizei für Metallhändler: Als Ankäufer von Altmetall sind

Sie oft erste Anlaufstelle für diejenigen, die unerlaubt Metallteile von

Bahnanlagen entfernen. Schützen Sie sich vor kriminellen Machenschaften und

verhindern Sie damit strafbare Handlungen.

Aufträge zur Verwertung von Altmetallen erteilt die Deutsche

Bahn AG immer in schriftlicher Form. Lassen Sie sich den

Auftrag zeigen! Bestehen Sie darauf, dass der Lieferant des Altmetalls Ihnen

immer einen amtlichen Ausweis (z.B. Personalausweis) im

Original vorzeigt. Notieren Sie sich die dort angegebenen

Daten. Bei angebotenem Material ab ca. 1 Tonne Gewicht haben Sie die

Möglichkeit, die Deutsche Bahn AG unter der Telefonnummer 030

297-69306 zu kontaktieren. Wenn Sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Handelns des

Lieferanten bekommen, rufen Sie die Bundespolizei unter der

kostenfreien Rufnummer: 0800 6 888 000 an.

Betrunkene Männer hantieren mit Schreckschusswaffe

Kassel (ots) – Drei betrunkene Männer haben gestern Abend (5.7. / 19:22 Uhr) für

einen Einsatz der Bundespolizeiinspektion Kassel gesorgt.

Eine Zeugin meldete per Notruf, dass Männer vor einem Hotel in der Nähe vom

Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe mit einer Waffe hantieren. Daraufhin rückte die

Bundespolizeiinspektion Kassel mit drei Streifenwagen an. Die Beamtinnen und

Beamten trafen auf drei Männer im Alter zwischen 32 und 47 Jahren. Alle drei

waren betrunken und gaben sich ahnungslos.

Bei der Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten eine

Schreckschusswaffe. Einen erforderlichen Waffenschein konnte keiner der Männer

vorzeigen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer dem Revier Mitte

übergeben, das zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen wegen eines

Verstoßes gegen das Waffengesetz führt.