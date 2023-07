Leicht verletzter Rollerfahrer

Nüsttal. Am Mittwoch (05.07.), gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 53-jähriger Rollerfahrer aus Hünfeld leicht verletzt wurde. Der Hünfelder befuhr die Straße „Am Schafberg“ in Silges und wollte nach aktuellem Kenntnisstand die L3176 queren. Auf dieser fuhr in Richtung Morles zeitgleich eine 63-Jährige aus Hünfeld mit ihrem Pkw. Aus noch unklarer Ursache fuhr der 53-Jährige in die Fahrerseite der vorfahrtsberechtigten Hünfelderin. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Geparkter Pkw beschädigt

Niederaula. Am Montag (03.07.), gegen 17.30 Uhr, parkte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula streifte derzeitigen Erkenntnissen nach im Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Hinweise nach Parkrempler erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.07.), zwischen 14.30 Uhr und 21 Uhr, parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Salzungen ihr Fahrzeug, einen weißen Hyundai Kona, im Parkhaus einer Firma. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden am rechten Außenspiegel fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-JB 222 eines schwarzen FCA Compass stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (05.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Haimbacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeug gestohlen

Petersberg. Am Mittwoch (05.07.), zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, stahlen Unbekannte einen Bohrhammer im Wert von rund 600 Euro von einer Baustelle in der Straße „Am Rabenstein“ in Steinau. Zur Tatzeit befand sich das Werkzeug in einem dafür vorgesehenen Koffer des Herstellers Makita. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schließfächer aufgehebelt

Fulda. Unbekannte hebelten am Mittwoch (05.07.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, mehrere Schließfächer und Spinde in einem Schwimmbad in der Straße „Esperantoplatz“ auf. Anschließend entnahmen die Täter Wertgegenstände von noch unklarem Wert. Zudem entstand Sachschaden von etwa 700 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen 36-Jährigen

Fulda (ots) – Einen Haftbefehl konnte die Bundespolizeiinspektion Kassel gestern

Abend (5.7. / 22:15 Uhr) im Bahnhof Fulda vollstrecken. Bei einer

fahndungsmäßigen Überprüfung bei dem Mann stellte sich heraus, dass der wegen

Diebstahls in mehreren Fällen Verurteilte mit einem Haftbefehl von der

Staatsanwaltschaft Mönchengladbach gesucht wird. Da er die zur Abwendung der

Haftstrafe erforderlichen 600 Euro nicht aufbringen konnte, musste der

36-Jährige den Gang in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld antreten. Dort wird er

nun die nächsten 30 Tage verbringen.

Polizei stoppt Sattelzug mit 24 Tonnen Ätznatron

Breitenbach am Herzberg. Am Dienstag (04.07.), gegen 12 Uhr, kontrollierten Beamte der spezialisierten Schwerverkehrsüberwachung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld einen Gefahrgut-Sattelzug an einer Rastanlage im Bereich von Alsfeld an der A 5. Aufgrund zahlreicher Ladungssicherungsmängel an der Gefahrgutfracht musste die Weiterfahrt des mit orangefarbener Tafel gekennzeichneten Transports in der Folge unmittelbar untersagt werden.

Fehler bereits bei der Beladung des Sattelanhängers hatten dazu geführt, dass die rund 24 Tonnen Natriumhydroxid-Granulat, sogenanntes Ätznatron, nicht mehr sachgerecht zu sichern waren. Mehrere hunderte 25 kg Kunststoffsäcke mit Gefahrgutinhalt waren auf Paletten gestapelt und mit Kunststofffolie zu einer zweistelligen Anzahl an Ladeeinheiten gebündelt worden. Die Paletten waren jedoch nur unzureichend mit Anti-Rutsch-Matten unterlegt worden, was dazu führte, dass Ladungsbewegungen bei sogenannten verkehrsüblichen Fahrzuständen – wie beispielsweise Vollbremsungen, plötzlichen Ausweichmanövern oder Kurvenfahrten – nicht auszuschließen gewesen wären. Weil die Ladung aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht formschlüssig an die Planenaufbauten des Sattelanhängers herangeladen werden konnte, hätte entstehende Bewegungsenergie gegebenenfalls sogar zum Ladungsverlust und damit auch zum Freiwerden des Gefahrgutes führen können. Eine alleinige Sicherung der Ladung durch Spanngurte war ebenfalls nicht möglich, da bei entsprechender Vorspannung der Zurrgurte, die nicht formstabilen Säcke sicher beschädigt worden wären und das Gefahrgut hätte ausgetreten können. Ein Freiwerden dieses Stoffes musste jedoch in jedem Fall ausgeschlossen werden.

Hierzu muss man wissen, dass Natriumhydroxid bei Berührung mit menschlicher Haut schwere Verätzungen verursachen und auch zu schweren Augenschäden führen kann. Ätznatron wird beispielsweise als Hauptbestandteil von Abflussreinigern verwendet und reagiert heftig mit Wasser unter starker Hitzeentwicklung. Deshalb werden die Nachsicherungsarbeiten der zum Glück unbeschädigt gebliebenen Gefahrgutgebinde, auf dem Lkw-Parkplatz der Ratsanlage nur bei trockenem Wetter und unter größter Sorgfalt durchgeführt werden können. Erst danach wird die Weiterfahrt des Sattelzuges mit polnischer Zulassung gestattet werden können.

Gegen den 40-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Eurobereich erhoben.

Als weiterer gefahrgutrechtlicher Pflichtenträger wird das verladende Unternehmen bei der zuständigen Verfolgungsbehörde, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, beanzeigt werden. Die Regelbuße für den Verlader liegt dabei deutlich höher, als beim Fahrerverstoß.

Weil der verwendete Sattelanhänger für den Transport und die Sicherung der Ladeeinheiten mit dem Ätznatron an sich geeignet war und auch ausreichend geeignete Ladungssicherungsmittel mitgeführt wurden, wird das Transportunternehmen, im Gefahrgutrecht Beförderer genannt, selbst mit keiner Anzeige rechnen müssen.

Einen gewissen verkehrserzieherischen Aspekt dürften im Nachgang auch die sicherlich nicht unerheblichen Kosten für die aufwendige Nachsicherung des hier gestoppten Gefahrgutzuges mit sich bringen.

Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

Kirtorf. Mindestens zwei unbekannte Täter versuchten am frühen Donnerstagmorgen (06.07.), gegen kurz vor 3 Uhr, einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Tankstelle in der Alsfelder Straße gewaltsam zu öffnen. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und sich in Richtung der Tatörtlichkeit begab, ging nach aktuellem Kenntnisstand ein Bewegungsmelder an. Vermutlich ließen die beiden Unbekannten daraufhin von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. An dem Zigarettenautomaten entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kiosk

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Mittwoch (05.07.) brachen Unbekannte in ein Kiosk einer öffentlichen Schule im Geistalweg ein. Anschließend verwüsteten die Unbekannten den Verkaufsraum. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Arbeitsunfall bei Reinigungsarbeiten in Hünfeld

Am Mittwoch (05.07.2023) kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Arbeitsunfall in einem Betrieb im Breitzbacher Weg in Hünfeld. Von einem 3-köpfigen Arbeitstrupp sollten Behälter gereinigt werden. Einer der eingesetzten Arbeiter stürzte bei den Arbeiten in einen Behälter. Seine Kollegen verständigten die Rettungsleitstelle und versuchten, den Gestürzten eigenständig aus dem etwa 4 m tiefen Behälter zu ziehen, was jedoch bis zum Eintreffen der Feuerwehr zunächst nicht gelang. Erst durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelang es den in den Behälter gefallenen Arbeiter aus seiner misslichen Lage zu befreien. Bei dem Sturz hatte sich der betroffene Arbeiter zum Glück nicht verletzt. Alle drei Arbeiter wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser zwecks medizinischer Untersuchung zugeführt, da sie aufgrund des streng herrschenden und unangenehmen Geruchs in dem Behälter, über Übelkeit klagten.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Heringen – Am Dienstag (04.07.2023)befuhr um 15:15 Uhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin aus Vacha die Obere Goethestraße aus Richtung Bodenweg kommend in Richtung Dickesstraße. Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen befuhr die Dickesstraße aus Richtung Steinbergstraße kommend in Richtung Hauptstraße. Beide Fahrzeuge näherten sich dem Kreuzungsbereich Dickesstraße/Obere Goethestraße. Die 45-Jährige musste laut Verkehrszeichen die Vorfahrt gewähren. Sie tastete sich in den Kreuzungsbereich hinein, übersah jedoch die von links kommende Pkw-Fahrerin aus Heringen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin aus Vacha prallte frontal in die Beifahrerseite der Pkw-Fahrerin aus Heringen. Diese verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn auf den rechten Parkstreifen ab. Sie kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Zudem wurde die Betonmauer eines Grundstücks am Gehwegrand ebenfalls beschädigt. Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin aus Heringen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Bad Hersfeld – Am Dienstag (04.07.2023) befuhr um 19.12 Uhr ein 56-jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrrad die Elisabeth-Selbert-Straße in Richtung Johannes-Klein-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 19 konnte er wegen defekten Bremsen am Fahrrad nicht rechtzeitig zum Stillstand kommen und fuhr gegen den Gartenzaun der Hausnummer 19. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und wurde ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden am Fahrrad und am Gartenzaun in Höhe von etwa 300 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Niederaula – Am Dienstag (04.07.2023) befuhr um 19.50 Uhr ein 19-jähriger Fahranfänger aus Schlitz mit seinem Pkw die Landstraße 3471 von Solms kommend in Richtung Neukirchen. In einer leichten Rechtskurve, im Bereich einer Steigung, kam er nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kommt ihm ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Niederaula entgegen. Es kommt zum Zusammenstoß an den jeweils linken vorderen Fahrzeugfronten. Der Pkw-Fahrer aus Niederaula wird nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der 19-jährige Pkw-Fahrer kommt mehrere Meter hinter der Anstoßstelle auf der Gegenfahrbahn mit der Front im linen Straßengraben zum Stehen. Der 53-Jährige wird bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro.