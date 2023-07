Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher stehlen Zigaretten,

Weilrod, Rod an der Weil, Im Grund, Donnerstag, 06.07.2023, 02:40 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Rod an der Weil in der Straße „Im Grund“ zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt, bei dem die Täter eine größere Menge Zigaretten entwendeten. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest. Die Täter verschafften sich gegen 02:40 Uhr gewaltsam durch den Haupteingang Zutritt in das Marktinnere und rissen dort die im Kassenbereich platzierten Zigarettenregale auf. Anschließend packten sie alles an Zigarettenpäckchen was sie greifen konnten zusammen und verließen fluchtartig den Markt. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Zeugenhinweise.

Verfassungswidrige Schmierereien auf Spielplatz, Königstein, Burgweg, Parkour Park, Dienstag, 04.07.2023, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 06.07.2023, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Donnerstag haben Unbekannte eine Sportanlage in Königstein mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmutzt. Der oder die Verursacher betraten das frei zugängliche Gelände des im Burgweg gelegenen „Parkour Park“ und besprühten die Anlage mit gleich mehreren Schriftzügen und Symbolen. Im Anschluss an die Tat gelang den Sprayern unbemerkt die Flucht. Die Kosten für die erforderlichen Reinigungsarbeiten belaufen sich auf knapp 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172)120-0 entgegen.

Friseurgeschäft von Einbrechern angegangen, Oberursel, Untere Hainstraße, Dienstag, 04.07.2023, 18:15 Uhr bis Mittwoch, 05.07.2023, 08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch haben Einbrecher einen Friseursalon in Oberursel ins Visier genommen. Erfolgreich waren sie jedoch nicht. Die unbekannten Täter suchten mutmaßlich zur Nachtzeit den Salon in der Straße „Untere Hainstraße“ auf und versuchten dort im rückwärtigen Bereich eine Zugangstür aufzubrechen. Dieser gewaltsame Versuch in die Räume des Geschäftes einzudringen schlug fehl, sodass sie das Vorhaben abbrachen und ohne an Beute gelangt zu sein flüchteten. Am Gebäude entstand ein rund 500 Euro hoher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Reifenstecher zugange,

Usingen, Am Füllgarten, Dienstag, 04.07.2023, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 05.07.2023, 07:40 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hat ein bislang unbekannter Reifenstecher einen in Usingen geparkten Pkw beschädigt. In dem besagten Zeitraum hatte der Besitzer eines schwarzen VW Sharan sein Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße „Am Füllgarten“ geparkt. Aus bislang unbekannten Gründen zerstach der Täter oder die Täterin zwei Autoreifen des Pkw und verursachte so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizeistation Usingen nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.