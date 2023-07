Wechselfallenbetrug,

Weilburg, Marktplatz, Mittwoch, 05.07.2023, 09:40 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat eine Frau auf dem Weilburger Wochenmarkt eine Angestellte beim Geldwechseln betrogen. Die Unbekannte näherte sich gegen 09:40 Uhr einem Fisch-Verkaufswagen auf dem Marktplatz hielt einen Geldschein in die Höhe und bat darum, diesen in kleine Scheine gewechselt zu bekommen. Nachdem die Verkäuferin ihre Kunden bedient hatte, händigte sie der Frau Wechselgeld aus, welches diese sofort ergriff und damit floh, ohne ihrerseits den Geldschein abzugeben. Nach Aussage einer Zeugin floh die Betrügerin dann mit einem Taxi. Die Täterin wurde beschrieben als südostasiatisch, wahrscheinlich indisch aussehend und circa 50 Jahre alt. Sie trug ein buntes Kleid und sprach gebrochenes Deutsch. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Einbrecher entwendet Fahrradkleidung, Weilburg, Hainallee, Sonntag, 02.07.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 03.07.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein Einbrecher in Weilburg Fahrradkleidung aus einem Kellerraum gestohlen. Ein 53-Jähriger hatte in einem Hotel in der Hainallee Fahrradkleidung und Fahrradzubehör abgelegt. Im Laufe der Nacht verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu dem Kellerraum, indem er Fenstergitter aufbog. Aus dem Inneren entwendete der Einbrecher dann Fahrradbekleidung und Schläuche, die dort angeschlossenen E-Bikes blieben unangetastet. Der Wert der Beute wird auf circa 1.000 EUR geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Altmetall aus Hofeinfahrt gestohlen,

Löhnberg, Bahnhofstraße, Dienstag, 04.07.2023, 10:40 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde in Löhnberg Altmetall und eine Gastherme aus einer Hofeinfahrt gestohlen. Ein 78-Jähriger hatte das Altmetall und eine ausrangierte Gastherme in seiner Hofeinfahrt in der Bahnhofstraße abgestellt. Während seiner Abwesenheit fuhren unbekannte Täter mit einem weißen Transporter in die Hofeinfahrt und luden die abgestellten Gegenstände in ihr Fahrzeug. Anschließend entkamen die Diebe mit der Beute im Wert von circa 500 EUR unerkannt. Aufgrund einer Videoaufzeichnung kann der Tatzeitpunkt auf 10:40 Uhr bestimmt werden. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Mit E-Scooter gestürzt,

Runkel-Steeden, Industriestraße, Mittwoch, 05.07.2023, 20:05 Uhr

(wie) In Steeden ist der Fahrer eines E-Scooters am Mittwochabend beim Abstellen gestürzt und verletzt worden. Der 27-Jährige war mit seinem Segway E-Scooter zu einem Supermarkt in der Industriestraße gefahren. Als er sein Gefährt auf einer Erhöhung vor der Eingangstür abstellen wollte, stürzte er mit dem Scooter und wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen daraufhin in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden an dem E-Scooter.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf B 49, Limburg, Bundesstraße 49, Donnerstag, 06.07.2023, 07:40 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der B 49 bei Limburg sind am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Ein 62-Jähriger befuhr mit einem Mercedes die B 49 von Weilburg kommend in Richtung Limburg. In Höhe der Anschlussstelle Ahlbach musste ein vorausfahrender 65-Jähriger in einem Jeep verkehrsbedingt stark abbremsen. Dies bemerkte der 62-Jährige offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des Jeep. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrer und die 64-jährige Beifahrerin im Jeep verletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.