Main-Taunus: Die Polizei-News

Dubioser Buchclub – Nur Bedrohungen keine Bücher, Kelkheim, Hornau, Fasanenstraße, Mittwoch, 05.07.2023, 21:30 Uhr

(da)Ein dubioser Mitarbeiter eines „Buchclubs“ bedrohte und beleidigte am Mittwoch einen 55-jährigen Mann in Kelkheim. Am Mittwochabend war der 55-Jährige aus Frankfurt zu Besuch bei seiner Mutter in der Fasanenstraße. Gegen 21:30 Uhr klingelte es an der Haustür. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Mitarbeiter eines Buchclubs ausgab und den 55-Jährigen mit dem Namen seines mittlerweile verstorbenen Vaters ansprach. Schnell wimmelte dieser den ungebetenen Gast ab. Da ihm der Besuch jedoch äußerst suspekt vorkam, verfolgte er den „Buchclub“-Mitarbeiter zu einem weißen VW-Passat Kombi mit Berliner Kennzeichen und sprach ihn noch einmal auf den Besuch an. Der Mitarbeiter reagierte jedoch äußerst ungehalten und bedrohte und beleidigte den 55-Jährigen, bevor er dann in den Passat einstieg und davonfuhr. Bei dem Mitarbeiter soll es sich um einen Mann im Alter von ca. 40 Jahren gehandelt haben. Er sei ca. 1,75m groß gewesen, mit dunklen, kurzen Haaren im Topfschnitt, einer kräftigen Statur sowie einem kurzen Vollbart. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose und einem weißen Langarmhemd gewesen. Weiterhin beschrieb der Geschädigte ihn mit einem „südländischen Erscheinungsbild“. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06195) 6749-0 entgegen.

Bei der Betrugsmasche sogenannter Buchclubs suchen die Betrüger gezielt nach potentiellen Opfern, denen sie scheinbar wertvolle Bücher unterjubeln wollen. Die Masche kann sich auch hier sehr vielfältig gestalten. Manchmal bieten die Betrüger nach ersten Kontakten seltene, fehlende Bücher einer bereits vorhandenen Bücherserie an. In anderen Fällen werden scheinbar hochwertige Einzelexemplare verkauft. Schnell zahlen die Opfer fünftstellige Geldbeträge für die vermeintliche Wertanlage, bis sie im Nachhinein feststellen müssen, dass es sich doch nur um billige Imitate oder einfache Massenanfertigungen handelt. Sollten Ihnen entsprechende Angebote an Ihrer Haustür unterbreitet werden, zögern Sie nicht, den polizeilichen Notruf über die 110 zu wählen und nehmen Sie nicht die Verfolgung v

Unfallflucht am Rathaus,

Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße (Parkplatz Rathaus), Dienstag, 04.07.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 05.07.2023, 12:00 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Eppstein, Vockenhausen. Im Zeitraum von Dienstag, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 12:00 Uhr parkte ein schwarzer Opel Zafira auf dem Parkplatz des Rathauses in der Hauptstraße. In dieser Zeit streifte ein bisher unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Fahrzeugseite des Opels und verursachte so einen rund 3.000EUR hohen Sachschaden. Im Anschluss flüchtete der oder die Fahrzeugverantwortliche, ohne dem Schaden weitere Beachtung zu schenken. Nun ermittelt der Regionale Verkehrsdienst und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

Fahrzeug beschädigt und davongefahren, Kriftel, Amselweg, Mittwoch, 05.07.2023, 14:00 Uhr

(da)Am Mittwochmittag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen weißen BMW in Kriftel. Der BMW parkte gegen 14:00 Uhr lediglich für 15 Minuten im Amselweg, als die Fahrzeugverantwortlichen einen Kratzer im linken, hinteren Türbereich feststellten. Von dem hierfür ursächlichen Fahrzeug und der dazugehörigen Fahrerin bzw. dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.on möglichen Tatverdächtigen auf.

