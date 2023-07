Wiesbaden: Die Polizei-News

Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 05.07.2023, 08:15 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist ein Motorradfahrer im Schiersteiner Kreuz von der

Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. Ein 23-Jähriger befuhr

mit einer Yamaha die A 643 von Mainz kommend und wollte am Schiersteiner Kreuz

auf die A 66 in Richtung Frankfurt abfahren. In der Rechtskurve der Tangente kam

er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonschutzmauer. Von

dort wurde er nach rechts abgewiesen, rutschte über die Fahrbahn und verlor

Kontakt zum Motorrad. Schließlich kam der schwer verletzte Mann am Fahrbahnrand

zum Liegen. Nach erster Behandlung am Unfallort, brachte der Rettungsdienst den

23-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf

mindestens 5.000 EUR.

19-Jähriger beraubt,

Wiesbaden, Murnaustraße, 05.07.2023, 17.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Murnaustraße wurde einem 19-jährigen Mann am späten

Mittwochnachmittag Bargeld geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen

17.30 Uhr im Bereich des Schlachthofs einem jungen Mann begegnet, der ihn

zunächst in ein Gespräch verwickelt habe. Im weiteren Verlauf habe der Täter den

19-Jährigen aufgefordert, sein Bargeld herauszurücken. Als der Geschädigte

dieser Aufforderung zunächst nicht nachgekommen sei, soll der Unbekannte ihm ins

Gesicht geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Nach der Aushändigung des

Bargelds sei der Räuber dann mit der Beute zu Fuß geflüchtet. Der Täter soll

etwa 18-19 Jahre alt, dünn sowie ca. 1,75-1,80 Meter groß gewesen sein und eine

dunkle Baseballmütze, ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle lange Hose getragen

haben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, welche Hinweise

geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Keller von Dieben heimgesucht,

Wiesbaden-Nordenstadt, Kiebitzweg, 04.07.2023 bis 05.07.2023,

(pl)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden im Kiebitzweg in Nordenstadt die

Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses von Dieben heimgesucht. Die Täter

drangen zunächst in die Tiefgarage des Hauses ein und gelangten von dort aus in

die Kellerräume, wo sie dann Abteile aufbrachen und hieraus ein Pedelec sowie

weitere Gegenstände entwendeten. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, Wiesbaden,

Konrad-Adenauer-Ring, Wielandstraße, 05.07.2023, 11.50 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmittag im Kreuzungsbereich

Konrad-Adenauer-Ring/Wielandstraße eine 25-jährige Autofahrerin schwer verletzt.

Ein 39-jähriger Autofahrer war gegen 11.50 Uhr mit seinem Audi von der

Schiersteiner Straße kommend auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Biebricher

Allee unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Mercedes

der von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrerin kam. Diese wollte zu diesem

Zeitpunkt von den dortigen Liegenschaften kommend nach links in den

Konrad-Adenauer-Ring einbiegen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision

erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-Jährige musste

aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten

Ermittlungen zufolge fuhr der 39-Jährige bei Rot zeigender Ampel in den

Kreuzungsbereich ein.

Größerer Polizeieinsatz in Mainz-Kastel

Wiesbaden (ots) – 44-Jähriger löst Polizeieinsatz aus,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 05.07.2023, 12.15 Uhr bis 17.05 Uhr,

(pl)Am Mittwochmittag hat ein 44-jähriger Mann in Mainz-Kastel einen größeren

Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei wurde gegen 12.15 Uhr darüber in Kenntnis

gesetzt, dass der in der Steinern Straße wohnhafte 44-Jährige in den Sozialen

Medien suizidale Absichten äußern würde. Als verständigte Polizeikräfte vor Ort

eintrafen, konnten sie den Mann in seiner Wohnung lokalisieren. Er hielt sich

dort allein auf. Da er fortwährend weiter drohte, sich selbst zu verletzen,

wurden Spezialkräfte der Polizei alarmiert. Letztendlich verließ der Mann gegen

17.05 Uhr seine Wohnung und wurde vor dem Wohnhaus festgenommen. Er wurde

anschließend zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik

gebracht. Bei der Festnahme wurde niemand verletzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger gelangen mit Schockanruf an Bargeld,

Rüdesheim-Aulhausen, Hauptstraße, Dienstag, 04.07.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch,

05.07.2023, 00:00 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend haben Telefonbetrüger eine Bürgerin aus

Rüdesheim-Aulhausen mit einem Schockanruf hinters Licht geführt und so letztlich

um Bargeld gebracht. Am späten Abend klingelte das Telefon der Dame. Am anderen

Ende der Leitung meldete sich die angebliche Staatsanwaltschaft und schilderte,

dass ihre Tochter einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht hätte

und nun eine Haftstrafe erwarten würde. Der sichtlich geschockten Dame wurde

jedoch eine Möglichkeit aufgezeigt, ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren.

So sollte sie eine Kaution an einen Abholer aushändigen, um so die anstehende

Untersuchungshaft abzuwenden. Die rhetorisch äußerst geschult agierenden

Betrüger zielten ganz bewusst darauf, die Dame emotional unter Stress zu setzen

und in ihr Ängste hervorzurufen. So begann die Dame, sämtliche Bargeldbestände

zu sammeln und diese anschließend gegen Mitternacht vor ihrem Haus in der

Hauptstraße in einem Stoffbeutel an einen Unbekannten zu übergeben. Erst im

Nachgang fiel der Betrug auf. Der angebliche Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft

sei circa 170 cm bis 175 cm groß und im „mittleren Alter“ gewesen. Er habe mit

einem ausländischen Akzent gesprochen.

Da in der jüngsten Vergangenheit Telefonbetrüger vermehrt in den Abendstunden

angerufen haben, bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger besonders vorsichtig

zu sein, wenn das Telefon zur späten Stunde klingelt. Die Polizei weist nochmals

ausdrücklich darauf hin, dass sie selbst und auch keine andere Behörde als

sogenannte „Amtspersonen“ Bargeld oder sonstige Wertgegenstände bei Ihnen

abholt. Übergeben Sie bitte niemals Bargeld an fremde Personen und halten sie

grundsätzlich bei solchen Gegebenheiten Rücksprache mit den angeblich

betroffenen Bekannten oder anderen Familienmitgliedern. Dann stellt sich die

Kontaktaufnahme schnell als perfide Masche von Betrügern heraus, die nichts im

Sinn haben, außer Ihnen zu schaden.

Betrüger lässt sich Geld wechseln, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Mittwoch,

05.07.2023, 12:30 Uhr

(fh)Ein Trickdieb hat gestern Mittag in der Weiherstraße in Taunusstein-Wehen in

einem Schreibwarenladen mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Der Täter ging

hierbei mit einem alt bekannten Trick, der sogenannten „Wechselfalle“, vor. So

betrat er den Laden und bat den Mitarbeiter darum, ihm 500 Euro zu wechseln.

Nachdem der hilfsbereite Schreibwarenhändler zugestimmt hatte, legte der Mann

zwei Stapel mit jeweils fünf Euro Scheinen auf den Tresen. Diese wollte er in 10

Euro Scheinen gewechselt bekommen. Während der Mitarbeiter die Scheine zählte,

wurde festgestellt, dass zwei Scheine für die Summe von 500 Euro fehlten.

Während der Unbekannte die zwei Scheine nachreichte, gelang es ihm einen der

beiden Stapel unbemerkt wieder einzustecken. Erst beim Einsortieren stellte der

Geschädigte fest, dass die zweite Hälfte der gewechselten Geldscheine fehlte. Zu

diesem Zeitpunkt war der Täter bereits über alle Berge.

Es soll sich um einen kräftigen und auffallend kleinen Mann mit schwarzen Haaren

gehandelt haben. Er sei tätowiert gewesen und soll ein weißes T-Shirt und eine

schwarzen Basecap getragen haben.

Hinweise zum Trickdieb nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Seien sie daher misstrauisch, wenn sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die

Täter nutzen auch oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre

Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder

Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie

Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach

passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten

haben an oder in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

Junger Fahrer berauscht und mit Drogen unterwegs, Aarbergen-Hausen über Aar,

Sonnenhang, Mittwoch, 05.07.2023, 21:40 Uhr

(fh)Am Mittwochabend führte eine Kontrolle der Polizei in Bad Schwalbach neben

einem berauschten Autofahrer auch Betäubungsmittel zu Tage. Gegen 21:40 Uhr

entschloss sich eine Polizeistreife einen Skoda Octavia und dessen 23 Jahre

alten Fahrer genauer unter die Lupe zu nehmen. So wurden Fahrzeug und Fahrer in

einem verlängerten Feldweg der Straße „Sonnenhang“ in Aarbergen-Hausen über Aar

kontrolliert. Schnell erkannten die Beamten, dass der junge Fahrer unter dem

Einfluss von Drogen stehen könnte. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde

dann ein Tütchen mit Amphetamin und mehrere Marihuana-Klumpen aufgefunden und

sichergestellt. Für den 23-Jährigen hatte dies neben einer Blutentnahme auch ein

Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und des Fahrens unter

Betäubungsmitteleinfluss zur Folge.

E-Scooter vor Supermarkt gestohlen, Idstein, Limburger Straße, Mittwoch.

05.07.2023, 15:45 Uhr

(fh)Vor einem Einkaufsmarkt in Idstein wurde am Mittwoch ein E-Scooter

gestohlen. Der Besitzer des Rollers der Marke „Mi“ hatte diesen gegen 15:45 Uhr

vor dem Haupteingang des Marktes in der Limburger Straße abgestellt. Als er nur

kurz darauf erneut vor den Eingang trat, musste er feststellen, dass der Scooter

verschwunden war. Unbekannte hatten diesen zuvor offenbar in einem

unbeobachteten Moment entwendet. Zuletzt war das schwarze Elektrokleinstfahrzeug

mit dem Versicherungskennzeichen „793 YFO“ versehen gewesen.

Die Polizeistation Idstein erbittet Hinweise zum Diebstahl unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0.

Motorradfahrer flüchtet nach Unfall – Folgeunfall mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots) – Aarbergen, B54, zw. Rückershausen und Hausen über Aar,

Mittwoch, 05.07.2023, 17:40 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es auf der B54, zwischen Rückershausen und Hausen über

Aar zu zwei folgenschweren Unfällen, bei dem 2 Personen verletzt wurden.

Zunächst fuhren ein noch unbekannter Motorradfahrer mit einer Yamaha und ein 35

Jahre alter Motorradfahrer aus Wiesbaden mit seiner Honda hintereinander auf der

B54 von Rückershausen in Richtung Hausen über Aar. Der Vorausfahrende verlor auf

der Strecke aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad, kam

nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in die Schutzplanke. Von dort

prallte das Krad zurück auf die Fahrbahn und beschädigte dabei das Krad des

nachfolgenden Fahrers. Der konnte einen Sturz vermeiden. Der gestürzte Fahrer

richtete sein beschädigtes Krad gleich wieder auf und fuhr in Richtung Bad

Schwalbach davon.

Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt.

Vermutlich hat sich der Motorradfahrer bei dem Unfall verletzt.

Er wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schlank, 40-50 Jahre alt,

schwarze/dunkle Motorradkleidung, Spitzbart.

Sein Motorrad konnte wenige Zeit später auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes

in Kettenbach aufgefunden werden. Es war nicht zugelassen und wurde daher

sichergestellt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124 70780 entgegen.

An der Unfallstelle kam es dann in der Folge zu einem weiteren Unfall, bei dem

eine Mutter und ihr Sohn verletzt wurden.

Aufgrund des zuvor geschehenen Motorradunfalls standen nachfolgende Pkw noch

verkehrsbedingt an der Unfallstelle. Eine 45 Jahre alte Fahrerin aus Aarbergen

bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW Caddy nahezu ungebremst auf den

stehenden Passat eines 54 Jahre alten Fahrers aus Aßlar auf.

Hierbei wurden die Fahrerin und deren 10 Jahre alter Sohn verletzt und zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Caddy musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird hier auf etwa 10.000 EUR geschätzt.