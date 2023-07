Bergstrasse

Abtsteinach/Ober-Abtsteinach: Schwarzer Smart gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Abtsteinach (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag (03.07.) und Donnerstag (06.07.)

haben Kriminelle einen schwarzen Smart entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen

Kennzeichen HP-SV 1602 war in der Bildstockstraße abgestellt.

Die Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach sind mit dem Fall betraut. Unter

der Telefonnummer 06207/9405-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern

oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Birkenau: Illegale Müllentsorgung auf Weidefläche – Polizei bittet um Hinweise

Birkenau (ots) – Nach der illegalen Ablagerung von Gipskartonplatten, Styropor,

Kunststoff, alten Baubalken und weiteren diversen Bauabfällen und Essensresten

auf einer landwirtschaftlich genutzten Weidefläche im Bereich Reisacker am

Franzosenkreuz in Kallstadt ermittelt nun die Polizei. Die Beamten suchen nach

Zeugen und bitten um Hinweise auf die mögliche Herkunft des Mülls. Die illegale

Ablagerung dürfte zwischen dem 29. Juni und dem 5. Juli erfolgt sein.

Wer erkennt den auf dem Bild abgebildeten Abfall wieder? Wo fanden in

zurückliegender Zeit Arbeiten mit der Beseitigung derartiger Materialien statt?

Wer hat zur fraglichen Zeit im dortigen Bereich Fahrzeuge, wie z. B. einen

Lastwagen mit Anhänger, Transporter oder Kastenwagen gesehen? Sachdienliche

Hinweise zu der Umweltstraftat bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in

Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 oder an das Ordnungsamt der Gemeinde

Birkenau.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Unfallflucht – geparkter PKW beschädigt

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (05.07) zwischen 02:00 und 15:00 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Golf, der in der

Prälat-Diehl-Straße am Fahrbahnrand abgestellt wurde.

Etwa 2000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das

am Kotflügel vorne links sowie dem linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier Darmstadt unter

der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegen.

Gräfenhausen / Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Weiterstadt (ots) – Drei Leichtverletzte und circa 60.000 Euro Sachschaden sind

die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittag des 05.07.2023 auf der K165 zwischen

Gräfenhausen und Schneppenhausen.

Gegen 13:12 Uhr kam es auf der Kreisstraße in Höhe der Kreuzung zur

Schneppenhäuser Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem

Mercedes.

Hierzu war es gekommen, nachdem der 67-jährige Weiterstädter als Fahrer des BMW

einen Skoda überholte, welcher von der K165 auf die Schneppenhäuser Straße

abbiegen wollte.

Der Fahrer des BMW, seine 70-jährige Mitfahrerin aus Weiterstadt, sowie der

57-jährige Fahrer des Mercedes, ebenfalls aus Weiterstadt, wurden leicht

verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der Fahrer des Skoda blieb unverletzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten war die K165

zwischen Gräfenhausen und Schneppenhausen bis kurz nach 14:30 Uhr voll gesperrt.

Gross-Gerau

Kelsterbach: Sprinter und Lastwagen im Fokus der Polizei/Fast 3000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten

Die Polizei hat am Mittwoch (05.07.2023) Sprinter und Lastwagen kontrolliert, die im gewerblichen Güter- und Personenverkehr unterwegs sind. Bei der Kontrolle wurden die Beamten der Polizeistation Kelsterbach von Kräften der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen unterstützt.

Die Kontrollen fanden im Zeitraum zwischen 8.30 und 12.30 Uhr im Industriegebiet Mönchhof statt. Insgesamt 14 Fahrzeuge stoppten die Einsatzkräfte und führten anschließend intensive Kontrollen durch. Bei mehreren Fahrzeugen gab es Beanstandungen. Es wurden aufgrund festgestellter Mängel von den Ordnungshütern insgesamt fast 3.000 Euro an Sicherheitsleistungen einbehalten. Anzeigegründe waren fehlende Nachweise der Lenk- und Ruhezeiten, ungenügend gesicherte Ladung, ein Verstoß gegen die Gefahrgutverordnung, in einem Fall eine überschrittene Fahrzeugabmessung und zudem mehrere Gurtverstöße.

Gernsheim: Metalldiebe auf Firmengelände

Metalldiebe haben in der Nacht zum Mittwoch (05.07.), das Gelände einer Firma in der Industriestraße heimgesucht und sind anschließend gewaltsam in eine dortige Fertigungshalle eingebrochen. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle diverse Kupferrohre und Messing im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro gestohlen. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06258/9343-0 an die Polizei in Gernsheim.

Kelsterbach: Gepöbelt und Hitlergruß gezeigt/ 40-Jähriger übernachtet in Polizeigewahrsam

Pöbelnd und verbal aggressiv zeigte sich ein 40 Jahre alter Mann am Mittwochabend (05.07.) auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Brandenburger Weg. Zeugen hatten gegen 22.00 Uhr die Polizei alarmiert und den Auffälligen gemeldet, der dort den Hitlergruß zeigte und antisemitische Beleidigungen rief. Die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte der Mann. Aufgrund seiner aggressiven Verhaltensweise und um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen und im Polizeigewahrsam untergebracht.

Die Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Widerstands gegen Vollstreckunsgbeamte ein. Weil auf dem Balkon zudem eine geringe Menge Marihuana gefunden wurde, wird sich der 40-Jährige nun weiterhin in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgestz zu verantworten haben.