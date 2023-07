Obrigheim: Rock im Hinterland 2023 am 25. und 26. August

Obrigheim – Endlich ist es soweit, mit etwas Verzögerung wird dieses Jahr das 40. Rock im Hinterland Festival gefeiert.

„Nachdem auch der Verein und seine Mitglieder 2022 erstmal wieder Festival „lernen“ musste, sind wir nun aus unserem gezwungenen Dornröschenschlaf erwacht und stürzen uns mit alt bekannter Manier wieder voll in ein Wochenende voller guter Musik, toller Leute und lauen Sommernächten auf dem Acker.“

Am Freitag. 25.08.2023 sind ab 17 Uhr die Pforten geöffnet und der Platz wird durch Yodas Rising und deren neuen Platte geweckt. Auf das Erwachen der Macht folgt Raum27, die sechsköpfige Gruppe heizt ein durch flotten Sound gepaart mit tiefgängigen Texten.

Spätestens dann ist es Zeit, um die kurze Pause vor Ferris zu nutzen, um sich Essen und Getränke zu besorgen. Wie immer fährt der hauseigene Monstergrill mit Steak- und Bratwurstbrötchen auf. Für wen das nichts is(s)t, sind viele Essensstände mit Speisen aus aller Welt vertreten, auch Vegetarier und Veganer kommen hier nicht zu kurz. Alkoholfreies, wie auch verschiedene Biere und Cocktails sind im Getränkezelt bzw. der Cocktailbar zu erhalten. Auch hier gilt alt bekanntes, für Getränke- und Cocktailzelt ist unsere Ackerwährung zu verwenden, Bargeld wird aus hygienischen Gründen nicht akzeptiert. Der Monstergrill schließt sich dieser Regel an. Der Abend kommt mit Ferris zu seinem ersten Höhepunkt, welcher durchaus selbstironische Texte mit College-Rock und Fun-Punk präsentiert. Den Abschluss einer grandiosen Freitagnacht setzen Haggefugg und wir freuen uns wie blöde, endlich wieder eine Mittelalter-Band bei uns hören und sehen zu können.

„Während ihr nun in euren Zelten friedlich schlummert, wird es im Hintergrund nur kurz still. Die Vereinsmitglieder schöpfen in wenigen Stunden Schlaf neue Energie um früh am Morgen schon wieder alles vorzubereiten denn, 40 Jahre Rock im Hinterland must go on!“

Auch in diesem Jahr bieten wir euch ein Kater-Frühstück direkt auf dem Festivalgelände an und freuen uns, euch hier zu treffen, gemeinsam zu speisen und kennenzulernen! Am frühen Mittag finden in alter Tradition die HighlandGames statt, auch in diesem Jahr haben wir wieder viele tolle Preise für euch, es lohnt sich auf jeden Fall teilzunehmen. Für alle Gruppen gilt, die Anmeldungen werden an der BonKasse entgegengenommen. Ein Team sollte aus 4-5 Mit- und Ohnegliedern bestehen, grundsätzlich treten aber nur vier Gruppen gegeneinander an. Für die Großen ist somit gesorgt und auch die Kleinen gehen nicht unter. Das Kinderprogramm wird auch in diesem Jahr wieder für die Nachwuchsrocker bereitstehen.

Der Nachmittag wird musikalisch durch einen Newcomer eröffnet, der dann von Sprengler and Friends abgelöst wird, welcher vor allem Fans von The Busters durchaus bekannt sein dürfte.

Mit Saint City Orchestra rocken wir zu genialem Irish Folk und begrüßen dann mit durchgeschwitzten Shirts meine Cousine, ne, Stopp, DEINE COUSINE! Deutschsprachiger Indiepop trifft Acker. „Passt das?“ werden sich einige Fragen, aber alle anderen die meine, äh Deine Cousine schon kennen, haben keine Zweifel. Und wie das passt! Richtig eingeheizt und bereit für den großen Wumms, reisen wir gemeinsam mit Sentilo Sono die Bühne ab! Das 40te Rock im Hinterland verabschiedet sich mit wehenden Fahnen und dem Ska, Punk, Reagge-Mix der achtköpfigen Band aus München.