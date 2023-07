Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.07.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Erpolzheim / Herxheim am Berg / Kallstadt (ots) – Im Laufe der 27. Kalenderwoche wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In der Bahnhofstraße in Erpolzheim wurden am 04.07.23, zwischen 09:45 Uhr und 11:20 Uhr, drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Das schnellste gemessene Fahrzeug war bei erlaubten 30 km/h mit 49 km/h unterwegs.

Im Anschluss an diese Kontrolle wurde der Verkehr in der Weinstraße in Herxheim am Berg gemessen. Zwischen 11:40 Uhr und 13:30 Uhr konnten hierbei neun Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet werden, wobei die schnellste gemessene Geschwindigkeit 57 km/h, bei erlaubten 30 km/h betrug.

Am heutigen Donnerstag wurden in der Freinsheimer Straße in Kallstadt eine Kontrollstelle eingerichtet. Zwischen 09:00 Uhr und 11:30 Uhr wurden ca. 45 Fahrzeuge gemessen, von denen acht zu schnell unterwegs waren. Der schnellste Pkw wurde mit 49 km/h gemessen, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich 30 km/h beträgt.

Kallstadt: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Kallstadt (ots) – Am 05.07.2023, 21:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Freinsheimer Straße in Kallstadt Höhe der der Straße ‚Am Kleisinger‘.

Der 25-Jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrrad die Straße ‚Am Kleisinger‘ in Richtung der Freinsheimer Straße und missachtet dort die Vorfahrt des kreuzenden und bevorrechtigten 55-Jährigen PKW-Fahrer. Der 25-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem PKW und verletzte sich hierbei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Da bei dem Radfahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, besteht der Verdacht, dass der Radfahrer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Diesbezüglich wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und zum Zwecke der Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.

Tiefenthal: Fehler beim Abbiegen führt zum Zusammenstoß

Tiefenthal (ots) – Am gestrigen Mittwoch (05.07.23) gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der L 453 zwischen Tiefenthal und Hettenleidelheim ein Verkehrsunfall. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Pkw befuhr die Landstraße in Richtung Hettenleidelheim und wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer ihm entgegenfahrenden 33 Jahre alten Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision, aufgrund derer an beiden Fahrzeugen die Frontairbags auslösten. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Gesamtschaden beträgt ca. 18.000 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe kam die Straßenmeisterei Grünstadt zum Einsatz.

Grünstadt: Autofahrer entzieht sich der Kontrolle

Grünstadt (ots) – Am 03.07.23 gegen 20:15 Uhr wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Toyotafahrer anhalten. Doch dieser reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf konnte das Fahrzeug und der Fahrer in Grünstadt festgestellt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass die Kennzeichenschilder, die an dem Toyota angebracht waren, nicht für diesen ausgegeben sind. Die Kennzeichen gehören zu einem anderen, zurzeit nicht zugelassenen Transporter. Warum der Mann die falschen Kennzeichenschilder montiert hatte und nicht die zu dem zugelassenen Toyota gehörenden verwendete, wurde nicht bekannt. Nun wird wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Dirmstein: Garagenbrand durch technischen Defekt

Dirmstein (ots) – Zu einem Garagenbrand ist es am späten Dienstagabend, dem 04.07.2023, gegen 22:30 Uhr in Dirmstein gekommen. Zuvor bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung über der Garage. Durch die örtliche Feuerwehr konnte der Brand anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt einer sich im hinteren Bereich der Garage befindlichen Beregnungspumpe. Personen verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Gesamtschaden, welcher durch das Feuer entstand, ist bislang noch unbekannt.

