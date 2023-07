Die Tschechische Republik im Herzen von Europa begeistert jährlich viele Urlauber mit Bergen, Wäldern, Burgen sowie Geschichte und Kultur.

Durch den Facettenreichtum bietet das Land eine Vielzahl an Möglichkeiten für jede Art von Urlaub. Damals war Tschechien ein Magnet für Architekten, Künstler und Schriftsteller, weshalb es wohl nicht verwunderlich ist, dass sich das bis heute nicht verändert hat.

Das Land im Osten von Europas zieht jährlich tausende Besucher aus aller Welt und besonders Europa an. Aufgrund der beeindruckenden Vergangenheit und Gegenwart sollte man Tschechien mindestens einmal im Leben besucht haben.

Anreise mit dem Auto

Wer kein großer Fan vom Fliegen ist, ist in der Tschechischen Republik bestens aufgehoben. Als Nachbarland von Deutschland kann man Tschechien ganz leicht und bequem mit dem Auto erreichen. Dadurch genießt man auch den Vorteil, dass man frei im Inland reisen kann und entferntere Orte und Sehenswürdigkeiten entdecken kann.

Je nach Ausgangspunkt in Deutschland kann man Tschechien in weniger als sieben Stunden Fahrt erreichen. Hierbei handelt es sich selbstverständlich nur um eine voraussichtliche Dauer, die je nach Zielort und Stau variieren kann. Sicher ist, dass man die Strecke innerhalb von einem Tag zurücklegen kann. Empfehlenswert ist es, eine individuelle Reiseroute zu gestalten, sofern man mehrere Orte bereisen muss. Hierfür sollte man sich die Zeit nehmen, um sich zu informieren, damit man weiß welche Orte einen interessieren.

Wenn man sich entscheidet, mit dem Auto in die Tschechische Republik zu fahren, muss man darauf achten, dass die Autobahnen gebührenpflichtig sind.

Angesichts der Fahrtzeit ist es fast unvermeidbar, die Maut in der Tschechei zu umgehen.

Es wird ausschließlich die digitale Vignette angeboten, die man bequem online, ungebunden von Ort und Zeit, bestellen kann.

Städtetrips und Sehenswürdigkeiten

Im Burgenland Tschechien warten viele wunderschöne mittelalterliche Städte mit Historie und Kultur. Besonders Geschichtsliebhaber werden sich hier nicht entscheiden können, welche Stadt es denn zuerst sein soll.

Welche Stadt man nicht missen sollte, ist die tschechische Hauptstadt Prag, die bekannt ist für die imposante Prager Burg, die über der Stadt thront. Berühmt ist die Stadt außerdem für die Karlsbrücke, die über die Moldau führt und von 30 Statuen geschmückt wird. In der Altstadt befinden sich der Marktplatz und das Rathaus mit einer beeindruckenden astronomischen Uhr. Sehenswert ist auch der Wenzelsplatz, wo sich auch das Nationalmuseum befindet, welches über Kultur- und Nationalgeschichte informiert.

Im Dreiländereck Tschechien-Österreich-Ungarn befindet sich die schöne Stadt Brünn. Das Stadtbild wird geprägt durch eine beeindruckende Mischung aus Architektur aus der Zeit der Habsburgermonarchie und der Moderne. Unübersehbar ist die im 12. Jahrhundert erbaute Kathedrale von Peter und Paul. Im Herzen der Altstadt befindet sich die Festung Spielberg aus dem 13. Jahrhundert, die für Verteidigungszwecke und zudem als Gefängnis und Kaserne genutzt wurde. Weitere Kulturerlebnisse warten in verschiedenen Museen und im Beinhaus.

Im Westen des Landes befindet sich in der Nähe von Sachsen und Bayern die Stadt Eger. Für Burgenfans ist ein Besuch der Burg Eger mit dem markanten schwarzen Turm, von dem man eine tolle Aussicht über die Stadt hat. Nicht weit entfernt von der Kirche St. Niklas in Cheb befindet sich der Marktplatz, der von farbenfrohen Gebäuden geprägt ist, durch deren Mitte eine Gasse führt. Um etwas über die Geschichte der Stadt zu erfahren, besucht man am besten das Museum Eger. Eine Pause für Sport und Erholung wird einem am Ufer der Eger unterhalb der Burg geboten.

Die Stadt Pilsen gab einer Brauart ihren Namen, weshalb ein Besuch des Brauereimuseums lohnenswert ist. Doch auch Urlauber, die weniger mit Bier anfangen können, kommen in Pilsen auf ihre Kosten. Im Jahr 2015 wurde das sehenswerte historische Zentrum als Kulturhauptstadt Europas ausgezeichnet. Die St.-Bartholomäus-Kathedrale besitzt den höchsten Kirchturm in ganz Tschechien. Von dem 102 Meter hohen Turm kann man eine traumhafte Aussicht über die Stadt genießen. Für einen ausgiebigen Spaziergang oder auch zum Baden sollte man den Bolevec-Teich aufsuchen.

Wellnessurlaub in Tschechien

Tschechien zählt zu einem der besten Kurländer in der Welt und dafür muss man nicht einmal tief in die Tasche greifen. Im westböhmischen Bäderdreieck befinden sich rund 230 Heilquellen, wo traditionelle und moderne Wellnessangebote existieren.

Die drei großen tschechischen Kurstädte sind Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. Neben den umfangreichen Wellnessangeboten, die in den Städten warten, begeistert die wunderschöne Architektur im Jugendstil. Deshalb sollte man unbedingt durch die historischen Städte schlendern und in traditionellen Gaststätten einen Halt einlegen.

Außerdem findet man in der Natur des Landes zusätzliche Entspannung durch die Hügellandschaften und malerischen grünen Parkanlagen.

Aktivurlaub – Wandern und Radeln in Tschechien

Für die aktiveren Urlauber, die nicht nur entspannen und durch die Städte schlendern möchten, bietet Tschechien die Lösung: Wandern und Radeln. In den Bergen erwarten einen packende Natur und wunderschöne Aussichten. Außerdem existiert ein besonders großes Spektrum an schönen und anspruchsvollen Radtouren durch die Natur und historische Landschaften.

Hier die Empfehlungen für beliebte und aufregende Radtouren:

• Radtour in Südmähren

• Radtour um Saaz (Žatec)

• Radtour des berühmten Elberadweges

• Radtour entlang des Eisernen Vorhangs

• Radtour im Riesengebirge (Krkonoše)

Die Böhmische Schweiz und das Riesengebirge sind die perfekten Wandergebiete in Tschechien. Durch gut ausgeschilderte Wanderwege kann man die abwechslungsreiche und idyllische Natur optimal genießen.