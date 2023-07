Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Dienstag 04.07.2023 gegen 16:30 Uhr, wurde ein 40-jähriger Motorradfahrer auf einen 60-jährigen Autofahrer aufmerksam, da dieser seinen blauen Citroen in Schlangenlinien über den Brüsseler Ring lenkte und hierbei immer wieder von der Fahrbahn abkam. An einer Tankstelle in der Budapester Straße hielt der Autofahrer an, der Motorradfahrer entschied sich ebenfalls anzuhalten und den Mann auf sein Fahrverhalten anzusprechen.

Daraufhin stieg der 60-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr gegen das Motorrad des 40-Jährigen, wodurch dieses beschädigt wurde. Danach ergriff der Autofahrer zu Fuß die Flucht. Der 40-Jährige verfolgte ihn und informierte die Polizei, welche den 60-Jährigen in der Prager Straße antreffen konnte.

Bei der Kontrolle konnten Hinweise auf Alkoholkonsum erlangt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass das genutzte Auto nicht versichert ist.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.