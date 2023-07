Einsatz Badepark (Foto)

Wörth (ots) – Um 07:49 Uhr wurden die Feuerwehren der Stadt Wörth und der Gefahrstoffzug des Landkreises mit dem Stichwort Chlorgasaustritt nach Wörth zum Badepark alarmiert. Vor Ort hatte der Bademeister schon vorbildlich reagiert und das Schwimmbad geräumt und erläuterte der eintreffenden Feuerwehr die Gefahrenlage.

Bei gemeldeten Chlorgasaustritt ist ein hoher Selbstschutz der Feuerwehrangehörigen notwendig. Der Bereich wurde mittels Messgeräte überwacht und die notwendigen Gerätschaften aufgebaut. Anschließend wurde der Lagerraum unter Chemikalienschutzanzügen geöffnet und kontrolliert, um weitere notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren konnten den Lagerraum betreten und Maßnahmen durchführen. Bei einer anschließenden Messung am Einsatzort ergaben sich keine Auffälligkeiten mehr.

Die Verkehrsumleitungen wurden aufgehoben.

Der Raum wurde an die Verantwortlichen des Badeparks übergeben.

Anfragen hinsichtlich der Öffnungszeiten sind an die Stadt Wörth zu richten.

Körperverletzungsdelikt an Schule

Wörth (ots) – Dienstagmorgen kam es in einer Schule in Wörth zu einem Kampf zwischen 2 Schülern. Ein Jugendlicher wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die genauen Umstände sind derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrskontrollen

Germersheim/Lingenfeld (ots) – Gestern führten Germersheimer Polizisten mehrere Verkehrskontrollen durch. Von 09-10:45 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Straße „Am Alten Hafen“ durchgeführt. Insgesamt 5 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs.

Anschließend wurde das Durchfahrtsverbot „Am Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Hierbei wurden insgesamt sieben Verstöße festgestellt.

Zudem gingen den Beamten 4 Fahrzeuge mit technischen Mängeln und ein „Gurtmuffel“ ins Netz.