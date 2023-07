Polizeikräfte beleidigt

Ludwigshafen (ots) – Der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 wurde am 04.07.2023 gegen 19 Uhr, zwei verdächtige Männer gemeldet. Diese haben eine Seniorin in der Nachbarschaft angesprochen. Die Verdächtigen konnten in einer gegenüberliegenden Bar angetroffen werden.

Einer der beiden, ein 40-Jähriger, verhielt sich bei der Kontrolle sofort aggressiv. Er musste schließlich gefesselt und zur Feststellung seiner Identität durchsucht werden. Hierbei beleidigte er die Polizeikräfte.

Der Mann wird nun mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen müssen.

Mehrere Unfälle mit leicht Verletzten

Ludwigshafen (ots) – Am 04.07.2023 kam es im Stadtgebiet von Ludwigshafen zu mehreren Verkehrsunfällen bei denen Personen leicht verletzt wurden. Als gegen 15:40 Uhr ein 78-jähriger Fußgänger in der Von-Weber-Straße unvermittelt auf die Straße lief, musste eine 62-jährige Radfahrerin derart stark abbremsen, dass sie stürzte. Hierbei stieß sie auch gegen ein parkendes Auto. Die 62-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An dem Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 400 Euro.

Bei einem Auffahrunfall in der Mundenheimer Straße gegen 14:45 Uhr wurde eine 27-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand an den beiden beteiligten Autos ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

In der Saarlandstraße kollidierte gegen 16:35 Uhr ein 55-jähriger Autofahrer mit einem 57-jährigen Radfahrer. Letzter wurde durch den Unfall leicht verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste eine der Fahrspuren der Saarlandstraße gesperrt werden.

Insgesamt entstand ein geschätzter Schaden von etwa 700 Euro.

Als ein 40-jähriger Pedelec-Fahrer gegen 18 Uhr auf einem Waldweg (verläuft parallel zur Speyerer Straße) wegen des sandigen Bodens beim Lenkvorgang stürzte, konnte die hinter ihm fahrende 62-jährige Pedelec-Fahrerin nicht mehr bremsen. Sie stützte über ihn.

Beide Radfahrer wurden leicht verletzt.

An den Rädern entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 300 Euro.

Unfallflucht – Hinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) – In der Pfalzgartenstraße fuhr am Mittwoch 05.07.2023 gegen 08 Uhr, eine unbekannte Person mit einem grauen VW gegen den weißen Renault einer 39-Jährigen. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die unbekannte Person weiter.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Kindergartens und soll durch mehrere Eltern beobachtet worden sein. Wir bitten diese sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizeiwache Oggersheim zu melden. Hinweise werden unter Tel. 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zielrichtung Autos – mehrere Diebstähle im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) – Im Stadtgebiet Ludwigshafen kam es zu mehreren Diebstählen aus Autos. In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.07.-04.07.2023) wurden in der Bürgermeister-Kutter-Straße und der Erich-Reimann-Straße bei 3 Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen und der Innenraum durch Unbekannte durchsucht. Hierbei wurden unter Anderem Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag (02.07.-03.07.2023) entwendeten Unbekannte den Katalysator eines ebenfalls in der Erich-Reimann-Straße abgestellten Autos.

Sachdienliche Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Am Dienstag gegen 17:45 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Bruchwiesenstraße aus einem Auto Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Der Gesamtschaden aller Taten beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Mofafahrerin leicht verletzt und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – In der Rohrlachstraße überholte ein VW-Fahrer eine 17-jährige Mofafahrerin und touchierte hierbei mit seinem Außenspiegel ihren Arm. Hierdurch wurde die Jugendliche leicht verletzt. Statt seiner Pflicht nachzukommen, fuhr der Mann weiter. Als die 17-Jährige ihn erneut einholen konnte und ansprach, habe sich der Fahrer unbeeindruckt gezeigt und sei abermals weggefahren.

Gegen den Mann wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei weist daraufhin, dass Fahrerflucht kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Einbruchsversuch

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 26.06.2023, 19:30 Uhr und dem 04.07.2023, 07:30 Uhr, versuchten bislang Unbekannte in der Pasadenaallee in einen Container einzubrechen. Dies misslang den Tätern.

Sie haben den Einbruchsversuch beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Falscher Wasserwerk-Mitarbeiter

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Batschkastraße gelangte am 04.07.2023 zw. 11:45-13 Uhr, ein angeblicher Mitarbeiter eines Wasserwerks unter einem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin. Hier konnte der falschen Wasserwerker unbemerkt Bargeld stehlen und fliehen. Es entstand ein Schaden von rund 900 Euro.

Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges gesehen oder können Sie Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter

www.polizei-beratung.de .