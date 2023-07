Unsichere Fahrweise – Zeugen gesucht

Hochstadt (ots) – Gestern, zwischen 18.50-19 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Kleinwagen, welcher in unsicherer Fahrweise über die B 272 von Weingarten kommend in Richtung Landau unterwegs sei. Hierbei soll dieser Kleinwagen unter anderem mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein und es kam zu eindeutigen Gefahrensituationen mit entgegengekommenen Fahrzeugen.

Im Bereich der Bahnhofstraße in Hochstadt konnte die 72-jährige Fahrerin des Kleinwagens durch andere Verkehrsteilnehmer bis zum Eintreffen der Polizei an der Weiterfahrt gehindert werden. An dem Kleinwagen konnte Schäden festgestellt werden, die zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig zugeordnet werden konnten.

Aufgrund der gesundheitlichen Verfassung der Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt und die 72-Jährige fuhr mit einem Taxi nach Hause. Die Polizei Landau bittet darum, dass sich Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des schwarzen Kleinwagens oder möglicher Beschädigungen machen können, unter der 06341/2870 oder per Email bei der Polizei melden.

Zusammenstoß mit Fußgängerin

Maikammer (ots) – Am Donnerstag 29.06.2023 gegen 07.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Hyundai-Fahrer die Kardinal-Wendel-Straße in Richtung Maxburgstraße und wollte nach links in die Bischof-Ketteler-Straße abbiegen.

Nach wenigen Metern Fahrt übersah er hierbei eine 87-jährige Fußgängerin, die im unmittelbaren Kreuzungsbereich gerade die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau musste anschließend aufgrund einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.