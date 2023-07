Karlsruhe – Einbrecher bei Einbruchsversuch überrascht

Karlsruhe (ots) – Am späten Dienstagabend versuchte ein bislang unbekannter

Täter, in eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe-Neureut einzudringen.

Der Einbrecher wollte gegen 22:45 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses

im Indianaring aufhebeln. Durch die Geräusche wurden die Bewohner auf den

Einbruch aufmerksam und überraschten den Eindringling, woraufhin dieser

augenblicklich die Flucht ergriff.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Der Täter wird als etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und dunkel

gekleidet beschrieben. Außerdem trug er vermutlich eine Kopfbedeckung.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721

666 3311 entgegen.

Karlsruhe – 17-Jähriger stürzt von Tunnel-Überführung und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots) – Am späten Dienstagabend stürzte ein Jugendlicher von einer

Überführung des Edeltrud-Tunnels auf die Fahrbahn der Südtangente und erlitt

hierbei schwere Verletzungen.

Gegen 22:50 Uhr befand sich eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher auf einer

Tunnelüberführung oberhalb der Südtangente. Nach ersten Erkenntnissen stolperte

in der Folge ein 17-Jähriger und stürzte über die Tunnelkante hinunter auf die

Fahrbahn. Durch den Sturz aus etwa sieben Metern Höhe erlitt der Jugendliche

schwere Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus

gebracht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein Fremdverschulden auszuschließen.

Bretten – Gefährliche Körperverletzung mit Bierkrug – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einer gefährlichen Körperverletzung beim

Peter-und-Paul-Fest in Bretten sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 26-jähriger Mann bereits am Samstagabend

gegen 22:00 Uhr auf dem Festgelände mit einem Bierkrug mehrfach in das Gesicht

geschlagen und hierbei verletzt. Vorausgegangen war wohl ein versehentlicher

Rempler des Mannes in Höhe des Bereichs „Am Seedamm“ gegenüber dem späteren

Tatverdächtigen. Dieser soll in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen sein.

Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten heraus, schlug einer der Männer dem

Geschädigten offenbar mehrfach mit einem Bierkrug in das Gesicht. Hierdurch

erlitt er blutende Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten.

Der Täter und sein Begleiter entfernten sich zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll ca. 20 Jahre alt sein mit deutschem

Erscheinungsbild. Er wurde als etwa 170 bis 175 cm groß mit schlanker

Körperstatur, hellbraunen Haaren und einem länglichen Gesicht beschrieben. Zum

Tatzeitpunkt trug er ein nicht näher bekanntes historisches Gewand. Der

Begleiter des Mannes soll ebenfalls historisch bekleidet gewesen sein. Weitere

Beschreibung liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 07252 50460 mit

dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Betrüger bieten dubiose Teerarbeiten an

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr klingelten offenbar Betrüger an

der Haustür einer 56-jährigen Frau aus Eggenstein-Leopoldshafen. Die Männer

gaben an, zuvor in der näheren Umgebung Asphaltarbeiten durchgeführt zu haben.

Das nun übrige Material stünde nun zur Verfügung, um die Hofeinfahrt der Frau im

Hagsfelder Weg kostengünstig zu teeren. Man einigte sich auf einen Preis von 35

Euro pro Quadratmeter. Nachdem vier Männer die Arbeit in etwa einer halben

Stunde verrichtet hatten, wurde die Frau aufgefordert den Rechnungsbetrag bei

ihrer Bank zu überweisen und den Männern eine schriftliche Zahlungsbestätigung

zu übergeben.

Erst nachdem die Männer gegangen waren, stellte die 56-Jährige anhand von

Recherchen im Internet fest, dass es sich um einen Betrug handeln könnte.

Bekannte bestätigten der Geschädigten die mindere Qualität der Teerarbeiten.

Daraufhin verständigte die Frau ihre Bank und veranlasste noch rechtzeitig einen

Stopp der Überweisung.

Die Frau beschrieb den Mann, welcher zunächst bei ihr klingelte als etwa 180 cm

groß mit einer muskulösen / athletischen Figur. Er ist etwa 40 Jahre alt, hatte

rotblonde Haare und trug eine Basecap. Der Mann sprach deutsch mit englischem

Akzent und gab an aus Irland zu kommen. Sein Begleiter war etwa 180 cm groß,

hatte eine schlanke Figur, trug blonde Haare und ist etwa 30 Jahre alt. Die

beiden Männer waren mit einem weißen Kleinwagen mit spanischem Kennzeichen

unterwegs.

Die beiden hinzugerufenen Männer, welche die Arbeiten ausführten, trugen

offenbar orangefarbene Arbeitskleidung. Einer der beiden Männer soll Marokkaner

gewesen sein. Die Arbeiter kamen mit zwei Lastkraftwagen mit britischem

Kennzeichen und dem Lenkrad auf der rechten Seite angefahren.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/96718-0 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Zeugen nach Raub am Epplesee gesucht

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde wohl ein 72-jähriger Mann am

Dienstagmittag in der Nähe einer Gaststätte am Epplesee.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 72-Jährige gegen 13.00 Uhr zu Fuß auf

einem Feldweg in Richtung See unterwegs. Unvermittelt sei ein Mann aus dem

dortigen Unterholz hervorgetreten und habe den Senior von hinten am Hals

umklammert und zu Boden gebracht. Anschließend habe der mutmaßliche Täter dem

Geschädigten den Rucksack geraubt und sei zu Fuß in Richtung der Landesstraße

566 bzw. Mörscher Wald geflohen. Der 72-Jährige erlitt durch den Angriff

offenbar leichte Verletzungen.

Derzeit ist von dem Gesuchten nur bekannt, dass es sich um einen etwa

40-jährigen Mann handeln soll, der etwa 170 cm groß und schlank war. Er trug

wohl ein schwarzes T-Shirt, eine kurze schwarze Hose und hatte kurze schwarze

Haare.

Zeuge werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.