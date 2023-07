Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Jagdwilderei – Zeugen gesucht

Neckarbischofsheim (ots) – In der Zeit vom 23.06.23 bis 30.06.23 kam es im

Gewann Kohlplattenschlag in Neckarbischofsheim zu einem Fall von Jagdwilderei.

Der zuständige Jagdpächter entdeckte bei seinem Kontrollgang unweit der

Heidäckersiedlung die Überreste eines Rehs. Augenscheinlich wurde dieses

teilweise ausgeweidet. Weitere Jagdkollegen teilten ihm mit, dass es unweit der

Fundstelle einen weiteren Fall von Jagdwilderei gegeben haben soll. Der

Polizeiposten Waibstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die

Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich unter Tel.:

07263-910674 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach exhibitionistischer Handlung vorläufige Festnahme

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch eine Zeugin wurde am

Dienstagnachmittag gegen 12:40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sich ein Mann

in der Mannheimer Straße in unsittlicherer Art und Weise entblößt und sexuelle

Handlungen an sich vorgenommen haben soll.

Nachdem die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim an

der Örtlichkeit eintrafen, versuchte sich der 47-Jährigen in einem Gebüsch vor

den Beamten zu verstecken. Die Beamten ließen sich davon aber nicht beirren,

sprachen den Mann an, der daraufhin sein Versteck verließ und vorläufig

festgenommen werden konnte.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Über 36.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen ereignete sich in der

Mannheimer Landstraße ein Unfall, bei dem eine 51-jährige Ford-Fahrerin leicht

verletzt wurde. Um kurz vor 07 Uhr befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer die

Mannheimer Landstraße in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld. An der Auffahrt B535

in Richtung Heidelberg ordnete sich der 25-Jährige auf die Linksabbiegerspur

ein, um anschließend an der Auffahrt abzufahren. Hierbei übersah der 25-Jährige

jedoch eine entgegenkommende 51-jährige Ford-Fahrerin und kollidierte mit

dieser. Der der VW geriet ins Schleudern und kam in einem angrenzenden

Grünstreifen zum Stehen. Durch die herumfliegenden Fahrzeugteile wurde ein

verkehrsbedingt wartender Audi beschädigt. Außerdem wurde ein Verkehrsschild

durch den Aufprall beschädigt. Bei dem Unfall wurde die 51-Jährige leicht

verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war jedoch nicht notwendig. Auch

ihre beiden im Auto mitgeführten Hunde blieben nach bisherigen

Unfallermittlungen unverletzt. Der VW sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über

36.000 Euro.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 18-Jähriger durch Unbekannte angegriffen und bestohlen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Samstagnacht, in der Zeit zwischen 01:30

Uhr und 02:00 Uhr wurde ein 18-Jähriger in der Bergstraße von einer bislang

unbekannten männlichen Gruppe aus bisher nicht bekannten Gründen unvermittelt

angegriffen. Dabei wurde der 18-Jährige so fest gestoßen, dass er zu Boden

stürzte, mit dem Kopf auf den Boden prallte und das Bewusstsein verlor. Als der

18-Jährige wieder das Bewusstsein erlangte, befanden sich die Tätergruppe nicht

mehr vor Ort. Zu Hause stellte der junge Mann dann das Fehlen seiner Tasche

sowie eines Bargeldbetrags im hohen dreistelligen Bereich fest.

Zu den Tätern sind derzeit keinerlei Hinweise bekannt.

Der Vorfall hatte sich vor einem Altenpflegeheim, Nähe der Haltestelle

„Dossenheim Nord“ zugetragen.

Zeugen, welche das Geschehen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter

der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Taxifahrerin verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 17:15 Uhr ereignete

sich im Einmündungsbereich Gerbersruhestraße und Busstraße ein Unfall zwischen

einer Taxifahrerin und einem 19-jährigen Radfahrer. Der 19-Jährige fuhr den

Fahrradweg der Gerbersruhstraße entlang, als eine bisher unbekannte

Taxifahrerin, die die Busstraße in Richtung Gerbersruhstraße entlangfuhr, den

19-Jährigen übersah und mit diesem kollidierte. Der 19-Jährige stürzte, blieb

glücklicherweise jedoch unverletzt. Nach dem Zusammenstoß stieg die unbekannte

Frau aus, erkundigte sich über das Wohlbefinden des 19-Jährigen und entfernte

sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Unbekannte kann wie folgt

beschrieben werden:

circa 40-45 Jahre alt, circa 165 cm groß, braune, schulterlange Haare,

Brillenträgerin, kräftige Körperstatur, trug ein blaues T-Shirt und eine beige

Hose.

Bei dem Taxi soll es sich um eine Karlsruher Zulassung handeln. An dem Fahrrad

wurden beide Reifen beschädigt. Inwieweit an dem Verursacherfahrzeug Schäden

entstanden sind, ist bisher unbekannt. Die Höhe des gesamten Sachschadens kann

derzeit noch nicht beziffert werden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Verkehrsunfall – geschädigtes Fahrzeug gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am 30.06.2023 gegen 08.15 Uhr befuhr eine

62-Jährige mit ihrem Fiat die Schwanheimer Straße in Richtung Beckstraße entlang

und blieb auf Höhe der Dr.-Weiß-Straße mit ihrem rechten Außenspiegel an einem

am Fahrbahnrand geparkten weißen Fahrzeug hängen. Sie entfernte sich vorerst von

der Unfallstelle ohne die Polizei über den verursachten Schaden zu informieren.

Nachdem sie sich einem Familienangehörigen anvertraute, kam die Fahrerin auf das

Polizeirevier und zeigte den Unfall an. Zu diesem Zeitpunkt, gegen 10.00 Uhr,

konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr vor Ort festgestellt werden, sodass eine

Kontaktaufnahme zum Fahrzeughalter bisher nicht möglich war. Ob an dem

unbekannten Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die Hinwiese auf das Fahrzeug geben können oder die Halterin / der

Halter selbst, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Eberbach zu melden,

unter: 06271 92100.

Leimen: Kraftrad vor der Haustür gestohlen

Leimen (ots) – Ein 35-Jähriger stelle am Montag gegen 20 Uhr sein schwarzes

Motorrad, Suzuki VX800, im Centgrafenweg ab. Ein bislang unbekannter Täter

entwendete das Motorrad in den nachfolgenden Stunden auf bislang unbekannte Art

und Weise. Als der 35-Jährige am nächsten Morgen gegen 07 Uhr den Diebstahl

feststellte, alarmierte er umgehend die Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Motorrads oder die Täter haben, werden

gebeten sich bei dem Polizeiposten Leimen zu melden, unter: 06224-17490.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,48 Promille vom Roller gekippt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 10 Uhr wurde der Polizei

eine gestürzte Rollerfahrerin auf der L 630 gemeldet, die alleinbeteiligt zu

Fall kam. Am Einsatzort trafen die Beamten auf die 43-jährige Fahrerin. Im

Gespräch mit ihr, nahmen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Alkoholgeruch

wahr. Auf die Nachfrage, ob sie Alkohol konsumiert habe, gab die 43-Jährige an,

am Vorabend eine größere Alkoholmenge getrunken zu haben, woraufhin ihr ein

freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser zeigte ein Meßergebnis von

stolzen 2,48 Promille. Da die 43-Jährige auch über Unwohlseins klagte, wurde sie

durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus

verbracht. Vor Orte stellte sich zudem heraus, dass die Fahrerin mit ihrem

Roller an der Kreuzung Bruchhäuser Straße/ Heidelberger Straße zum Stehen kam

und beim Stehen plötzlich vom Roller stürzte. Glücklicherweise verletzte sie

sich hierbei nicht. Ihr Führerschein wurde vorerst einbehalten. Die 43-Jährige

muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Traktor nach Vollbrand gelöscht

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der durch einen vermutlich defekten Traktor

ausgelöste Brand im Bereich der B3/L594a konnte durch die Feuerwehr gelöscht

werden. Da durch den Brand das umliegende, bereits abgeerntete Feld ebenfalls

Feuer fing und sich schnell ausbreitete, ist die Feuerwehr derzeit noch mit den

Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Brand war aber schnell eingegrenzt und unter

Kontrolle. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Der

Fahrer des Traktors blieb unverletzt und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit

bringen.

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einmündungsbereich B3 / L 594, Traktor in Brand geraten, Feuer greift auf Feldbereich über

Nußloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bisher unbekannten Gründen ist gegen

17:16 Uhr ein Traktor in Brand geraten. Die Feuerwehr ist derzeit im Einsatz um

den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf die angrenzenden Feldbereiche zu

verhindern.