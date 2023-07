Verdacht des Kinderansprechens in Weiler bei Bingen

Am gestrigen Tag gab es einen Hinweis auf einen sogenannten Kinderansprecher bzw. eine verdächtige Person in der Ortslage Weiler bei Bingen unter Beteiligung eines schwarzen Fahrzeuges eines Paket- und Lieferdienstes. Dieser Umstand wurde auch in zahlreichen Chat- bzw. WhatsApp-Gruppen ungeprüft geteilt und erreichte sehr schnell eine hohe Verunsicherung in der Bevölkerung. Durch Ermittlungen am heutigen Tag konnte das Fahrzeug und der Fahrzeugführer angetroffen und kontrolliert werden. Der Verdacht des Kinderansprechens hat sich nicht bestätigt.

Ober-Olm; Getreide auf der L427 am Ober-Olmer Wald verteilt

Ober-Olm (ots) – Bereits am Montag gegen 21:15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer

eine etwa 100m lange Getreidespur auf der L427 aus dem Ober Olmer Wald kommend

in Richtung ZDF.

Tatsächlich konnte durch die entsandte Streife der Polizeiinspektion Mainz 3

festgestellt werden, dass die gesamte Fahrspur großflächig mit dem

Getreideerzeugnis bedeckt war. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen

werden.

Aufgrund der großen Menge müsste es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder

Traktor gehandelt haben.

Da eine Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern, wie beispielsweise

Fahrradfahrern, nicht ausgeschlossen werden kann und zudem Kosten für die

Reinigung der Straßen entstanden, wird nun nach dem Fahrzeug gefahndet.

Die Fahrbahn musste zeitweise für Reinigungsarbeiten gesperrt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder gar selbst

gefährdet wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der

Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Innenstadt – Diebstahl aus fünf Geschäften – Ladendieb gefasst

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 10:15 Uhr konnte ein 20 Jahre

alter Mann aus Frankfurt am Main beim Ladendiebstahl beobachtet werden. Bei dem

Beschuldigten konnte eine Schreckschusspistole und weiteres Diebesgut

aufgefunden werden.

Der 20- jährige Frankfurter entwendete zunächst eine Trainingsjacke im Wert von

75 Euro aus einem Sportgeschäft in der Mainzer Stadthausstraße. Hierbei konnte

er von einer Mitarbeiterin beobachtet und anschließend hierauf angesprochen

werden. Der 20 Jährige gab die Jacke zurück, flüchtete aber, nachdem er mit der

flachen Hand ins Gesicht der Mitarbeiterin schlug und diese wegstieß. Der

Filialleiter des Geschäfts verständigte die Polizei und verfolgte den flüchtigen

Ladendieb. Dieser konnte „Am Brand“ durch die Fahrradstreife des Altstadtreviers

und zivilen Kräften der Kriminalpolizei Mainz kontrolliert werden. Im Rahmen der

Durchsuchung des Beschuldigten konnte Diebesgut aus mindestens vier weiteren

Ladengeschäften und eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Die

Gegenstände wurden sichergestellt. Der Beschuldigte wurde für weitere Maßnahmen

zum Polizeipräsidium Mainz gebracht.

Gegen den Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls mit Waffen,

Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.