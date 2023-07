Heidelberg: Radfahrer nach Rotlichtverstoß von Auto erfasst und schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Dienstag wurde gegen 19 Uhr ein Verkehrsunfall im

Kirchheimer Weg zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gemeldet.

Hierbei missachtete der 30-jährige Radfahrer das Rotlicht der

Lichtzeichenanlage. Die 35-jährige Daimler-Benz-Fahrerin wollte nach links von

dem Margot-Becke-Ring auf den Kirchheimer Weg abbiegen. Bei diesem

Abbiegevorgang kollidierte der Daimler-Benz mit dem 30-jährigen Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da in den mitgeführten Sachen des

Radfahrers kleinste Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten, lag der

Verdacht nahe, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

steht. Ein im Nachgang durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Die

35-jährige Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall nicht. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro. Die Ermittlungen werden durch den

Verkehrsdienst Heidelberg geführt und dauern aktuell noch an.