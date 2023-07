Bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Unfall in der Ludwigstraße beschäftigte die Polizei

und den Rettungsdienst am Dienstagnachmittag. Was war passiert? Ein 50-jähriger

Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelschlepper samt Auflieger in Richtung

Martin-Luther-Straße. Da die Ampel Rot zeigte, musste er mit seinem Gespann

anhalten. Der dahinter befindliche Autofahrer übersah den bremsenden Lkw und

fuhr auf den Anhänger auf. Der Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß erheblich

beschädigt. Da der 19-jährige Fahrer über Schmerzen klagte, wurde er von einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden

auf zirka 15.000 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Streit unter Lieferanten endet mit Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Da ging es wohl nicht schnell genug: Auf einem

Supermarkparkplatz in der Augustastraße kam es am Dienstagmorgen zu einem Streit

zwischen zwei Lieferanten. Ein 51-jähriger Zulieferfahrer musste warten, bis ein

anderer Zusteller, seine Pakete aus seinem Fahrzeug lud. Da ihm das zu lange

dauerte, stieg er aus seinem Lkw und redete auf den 45-Jährigen ein. Hierbei

entbrannte ein Streit und der Lkw-Fahrer beleidigte den Paketboten. Einem

darauffolgenden Schlag konnte der 45-jährige Mann ausweichen. Eine hinzugerufene

Polizeistreife trennte die Streitenden und beruhigte die Situation. Den

51-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten

Körperverletzung und Beleidigung. |kfa

In Wochenendhäuschen eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Mölschbach und Aschbacherhof kam es zu einem

Einbruch. Nach Angaben der 60-jährigen Besitzerin eines Wochenendhauses, hatten

sich unbekannte Personen während ihrer Abwesenheit Zugang zu dem Grundstück

verschafft. Die Diebe stahlen eine Gasflasche und Brennholz. Die Tatzeit liegt

vermutlich zwischen dem 20.Juni und dem 4. Juli. Die Polizei nahm die

Ermittlungen auf und sucht jetzt nach den Tätern. Wer innerhalb der letzten

14-Tage rund um das Mooswiesertal etwas Verdächtiges wahrgenommen hat oder

Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Flächenbrand durch Mäharbeiten ausgelöst

Eulenbis (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Per Notruf wurde der Polizei am

Dienstagabend ein Brand auf einem Feld in der Nähe der Eulenkopfstraße gemeldet.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Das Feuer erstreckte

sich über eine Fläche von 200 auf 200 Meter. Nach derzeitigen Ermittlungen

entstand das Brandgeschehen bei Arbeiten mit einem Mähdrescher. Da das Feld

bereits abgemäht kam es zu keinem wirtschaftlichen Schaden. Die Polizei und die

Feuerwehr waren vor Ort. |kfa

Verkehrsunfallflucht – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in

der Balbierstraße. Am frühen Dienstagabend musste eine 19-jährige Autofahrerin

mit ihrem Mini an einem Stoppschild anhalten. Dabei erkannte sie, dass ein

großes graues Fahrzeug von der Buchenlochstraße in die Balbierstraße einbiegen

wollte. Um den Abbiegevorgang nicht zu behindern, setzte die 19-Jährige ihr

Fahrzeug zurück. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer fuhr in die Straße ein und

streifte den Mini. Anstatt anzuhalten und sich um die Abwicklung des Unfalls zu

kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu

dem Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Folgemeldung zu Unfall am Bahnübergang Ramstein

Ramstein (ots) – Nachdem am 3. Juli 2023 ein Traktor mit einer Regionalbahn an

einem Bahnübergang in der Nähe des Autohofs Ramstein kollidierte, kam es am

Morgen des 4. Juli 2023 fast erneut zu einem Unfall am selben Bahnübergang.

Gegen 07:30 Uhr wollte ein schwarzer Audi den Bahnübergang queren nachdem der

Lokführer bereits den Warnpfiff abgegeben hatte. Erneut setzte der Lokführer

einen Pfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Fahrer des Wagens

reagierte umgehend, setzte zurück und konnte so den Zusammenstoß gerade noch

verhindern. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin umgehend vom Ereignisort.

Reisende im Zug wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Der Lokführer

stand unter Schock und musste abgelöst werden. Es entstand eine Verspätung von

ca. einer Stunde.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug wurde als

schwarzer Audi-Kombi, neueres Modell mit silbernen Zierleisten auf dem Dach

beschrieben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug,

insbesondere Kennzeichen oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich

bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder per Email

an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.