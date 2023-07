Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Bürger stellen Dieb

Als er am Dienstag (04.07.) kurz vor Mitternacht aus einer Physiotherapiepraxis Am Taubenbaum Teile der Tageseinnahmen sowie ein MacBook stahl, bemerkten Zeugen einen 23-jährigen Bad Nauheimer. Diese nahmen kurzerhand die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf und stellten ihn. Eine hinzugerufene Polizeistreife durchsuchte den Beschuldigten, wobei man das Diebesgut auffand, welches man bei dieser Gelegenheit wieder an die ebenfalls vor Ort angetroffenen Geschädigten aushändigte. Der Langfinger hatte außerdem einen Rucksack, prall gefüllt mit mutmaßlichem Einbruchwerkzeug, bei sich. Dieses stellten die Ordnungshüter sicher und nahmen den 23-Jährigen erst einmal mit zur Dienststelle. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Büdingen: Schockanrufer bringen Senioren um Hunderttausende Euro

Indem sie ihn telefonisch damit konfrontierten, dass einer seiner Familienangehörigen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und daher nun ins Gefängnis müsse, überrumpelten dreiste Betrüger am Montagmittag (03.07.) einen 92-jährigen Büdinger. Die Betrüger erbeuteten letztlich mehrere Hunderttausend Euro.

Gegen 12 Uhr war der Geschädigte von einer Frau über das heimische Festnetztelefon kontaktiert worden, die ihm von dem vermeintlichen Unfall berichtete. Um die drohende Haftstrafe seines Bruders noch abzuwenden, sei es nötig, eine hohe Kautionszahlung zu leisten.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war es gegen 17 Uhr durch den Geschädigten in der Berliner Straße in Höhe der Hausnummern 19 bis 21 schließlich zur Übergabe eines graublauen Plastikkoffers gekommen. Sehr ungewöhnlich: Das Transportbehältnis, in welchem sich den Angaben zufolge mehr als 400.000 Euro befunden hatten, war den Angaben zufolge wortlos von einem offenbar erst 8 bis 10 Jahre alten Jungen entgegengenommen worden, der anschließend in Richtung Seemenbach davonlief.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen, die die Übergabe in der Berliner Straße hatten beobachten können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren vor Ort zudem anderweitig verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Bad Nauheim: Reifen zerstochen

Offenbar im Verlaufe des vergangenen Wochenendes zerstachen Unbekannte in der Bismarckstraße sowie am Schützenrain die Reifen mehrerer geparkter Autos. Der Sachschaden beträgt dürfte jeweils mehrere Hundert Euro betragen. Die Polizei in Friedberg ermittelt in den bislang vier bekanntgewordenen Fällen wegen Sachbeschädigung; derzeit gegen Unbekannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

In der Bismarckstraße beschädigten Straftäter zwischen Samstagabend (22.30 Uhr) und Sonntagnachmittag (16.30 Uhr) in Höhe der Hausnummern 21 geparkten zwei Räder eines braunen Toyota.

In Höhe der Hausnummer 17 traf es einen grauen Kia. Hier lässt sich der Tatzeitraum aktuell zwar lediglich eingrenzen auf Montag, 26.06.2023, 8.30 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023, 17 Uhr. Aufgrund vergleichbarer Tatbegehungsweise sowie räumlicher Nähe zu den übrigen Taten, dürfte die Sachbeschädigung mit einiger Wahrscheinlichkeit jedoch ebenfalls im Laufe des Wochenendes erfolgt sein.

Auf Freitag, 1 Uhr bis Sonntag, 17 Uhr lässt sich der Tatzeitraum eines weiteren Falles eingrenzen, in dessen Rahmen ein Reifen eines weißen Toyota zerstochen wurde, der in Höhe der Hausnummer 13 stand, sowie zwischen Samstag (15 Uhr) und Sonntag (17 Uhr) einen roten Opel.