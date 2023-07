Keine Erinnerung ans Geschehen – Kripo sucht Zeugen

Aßlar: Die Kripo Wetzlar ermittelt nach der Anzeige eines 58 Jahre alten Mannes, der sich an einen Geschehensablauf nicht erinnern konnte. Aus dem Haus des Mannes in der Hermannsteiner Straße fehlen Bargeld, Schmuck und Mobiltelefon. Was geschah in der Nacht zum Dienstag, 04. Juli, in dem Einfamilienhaus in der Hermannsteiner Straße? Nach den Angaben des 58Jährigen öffnete er auf ein Klingeln die Haustür und verlor anschließend unmittelbar und aus unbekannten Gründen das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, waren keine Fremden im Haus. Allerdings deutete geöffnetes Mobiliar auf eine Durchsuchung hin und er stellte bei der Überprüfung den Verlust von Bargeld, Schmuck und seinem Handy fest. Eine Beschreibung der an der Haustür erschienen Person konnte der 58Jährige nicht abgeben. Wem ist am Tatabend bzw. in der Nacht in der Hermannsteiner Straße jemand aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar, tel. 06441 918 0.

Automaten mit Cannabisprodukten geleert und sichergestellt

Wetzlar: Am Dienstag, dem 04.07.2023, wurden im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Koblenz durch Beamte der Kriminalinspektion Betzdorf sowie durch Polizeibeamte in Hessen (Kreis Frankfurt, Wetzlar und Marburg) und Nordrhein-Westfalen (Kreis Siegen-Wittgenstein) die Wohn- und Geschäftsräume zweier Geschäftsführer durchsucht, welche mit ihrer Firma über aufgestellte Automaten THC-haltige CBD- und/oder HHC-Produkte vertrieben.

Wetzlar: Katalysator auf Pendlerparkplatz gestohlen

Zwischen 15 Uhr am Freitag, 30. Juni und 12.30 Uhr am Montag, 03. Juli, kam es auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Wetzlar Süd der A 45 zum Diebstahl eines Katalysators. Betroffen war ein schwarzer Audi A 6 Kombi. Nach den Spuren trennten der oder die Täter den Kat vermutlich mittels Flex. Wer hat in der fraglichen Zeit entsprechende Arbeiten an dem schwarzen Kombi bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Wetzlar, Tel. 06441 9180

Wetzlar: Einbruch in Zahnarztpraxis

Bei einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis im Karl-Kellner-Ring blieben der oder die Täter nach ersten Prüfungen ohne Beute. Die Kriminalpolizei Wetzlar hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06441 9180. Zunächst mal verschafften sich der oder die unbekannten Täter auf derzeit nicht nachvollziehbare Weise Zutritt in das mehrgeschossige Haus. Vom Hausflur aus erfolgte der Einbruch in die im zweiten Obergeschoss liegende Praxis. Nach den Spuren erfolgte ein Betreten und Durchsuchen des Mobiliars in sämtlichen Räumen. Der Einbruch war zwischen 17 Uhr am Montag und 07.30 Uhr am nachfolgenden Dienstag, 04. Juli. Wer hat in dieser Zeit rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Polizeistation Wetzlar, Telefonnummer 06441/918-110

Steindorf: Gelöste Radschrauben

Während einer Ausfahrt bemerkte der Fahrer, dass irgendetwas mit seinem Wohnmobil nicht stimmte. Der Mann konnte glücklicherweise anhalten, ohne dass es zu einem weiteren Schaden kam. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass alle fünf Schrauben des hinteren linken Rades lose waren. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen Mittwoch, 14. Juni und Freitag, 30 Juni, jemanden an dem in der Siegmund-Hiepe-Straße geparkten Wohnmobil bemerkt? Wer kann sich an eine verdächtige Beobachtung erinnern? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar, Tel. 06441 9180.

Solms: Bei Parkmanöver Ford touchiert

Vermutlich bei einem Parkmanöver am Montag (26.Juni) zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr touchierte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Straße „Solmser Gewerbepark“ einen geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Tourneo zurückkam, war dieser an der rechten Heckschürze beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Beim Rangieren Ford beschädigt

Am Dienstag (04.Juli) zwischen 8.35 Uhr und 16.20 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Rangieren in der Hintergasse einen geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem roten Mondeo zurückkam, war dieser vorne an der Fahrerseite beschädigt. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Gabionen beschädigt

Zwischen Montag (03.Juli) 18.00 Uhr und Dienstag (04.Juli) 16.00 Uhr befuhr ein Unbekannter die Henri-Duffaut-Straße. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte Gabionen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 700 Euro zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich offenbar um einen LKW mit Anhänge. Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180 entgegen.

Haiger: Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr

Eine 59-jährige Frau in einem Renault befuhr am Montag (03.Juli) gegen 16.45 Uhr die Landstraße 3044 von Niederroßbach in Richtung Haiger. Der Renault-Fahrerin kam ein bislang Unbekannter entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel im Begegnungsverkehr. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Dillenburg unter Tel. 02771-9070 entgegen.

Polizeieinsatz in Herborn-Hörbach

Wir berichteten heute Vormittag über einen Polizeieinsatz in Herborn-Hörbach.

Zeugen meldeten um 09.36 Uhr mutmaßliche Schüsse in der Straße Große Ringstraße. Wegen der noch unklaren Gefahrenlage sperrte mehrere Streifenwagen den Einsatzort. Die Polizei nahm aus Sicherheitsgründen vorsorglich Kontakt zur nahen Schule und Kindergarten auf, woraufhin die jeweiligen Leitungen die Eltern über den Polizeieinsatz informierten.

Als die Polizei gegen 11.30 Uhr das betroffene Haus betrat fand sie einen leblosen 87 Jahre alten Senior. Die ersten Ermittlungen ergaben keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, dauern aber noch an. Es bestand für Dritte, insbesondere für die Schüler oder Kindergartenkinder, keine Gefahr.