15-Jähriger wird von Hund gebissen: Polizei sucht Zeugen in Baunatal

Baunatal (Landkreis Kassel): Ein Hund hat am gestrigen Dienstagabend auf einem Feldweg bei Baunatal-Altenritte einen 15-Jährigen in die Wade gebissen. Als kurze Zeit später die mutmaßliche Hundehalterin hinzukam, soll sie die Situation als nichtig abgetan haben und davongelaufen sein, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Hund oder seine Halterin geben können.

Wie der 15-Jährige aus Schauenburg den gerufenen Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, war es gegen 18:10 Uhr zu dem Vorfall auf dem Feldweg zwischen der Naumburger Straße und der Straße „Steinrutsche“ gekommen. Er war dort mit seinem E-Roller unterwegs, als er plötzlich von fünf Hunden überrascht wurde, die ohne „Herrchen“ aus dem Wald kamen. Einer der Hunde habe ihn völlig unvermittelt in die Wade gebissen, so der Jugendliche, der eine blutende Wunde erlitt. Nachdem sich die hinzugekommene Frau auf Ansprache uneinsichtig gezeigt haben soll, flüchtete sie mit den Hunden in Richtung Wohngebiet, wo sich die Spur im Bereich „Hinter dem Siegen“ verliert. Es habe sich bei der Tierhalterin um eine 40 bis 50 Jahre alte Frau mit braunen schulterlangen Haaren gehandelt, die ein gestreiftes Kleid trug. Der Hund war nach Angaben des 15-Jährigen vermutlich ein Mischling, der etwas kleiner als kniehoch war und schwarzes, langes Fell mit vereinzelten weißen Haaren hatte.

Zeugen, die den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100.