Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zwei Fahrradfahrer traten Außenspiegel von Fahrzeugen ab – Langen

(jm) Unbekannte haben am Samstagmorgen in der Westendstraße von mindestens zwei geparkten Autos den linken Außenspiegel abgetreten. Ein Zeuge sah kurz nach 5 Uhr zwei Radfahrer, die im Bereich der 40er-Hausnummern in Richtung der geparkten Fahrzeuge während der Fahrt getreten haben sollen. Vor Ort stellte die eingesetzte Streife einen Mercedes B200 und einen schwarzen BMW X fest, an denen der Außenspiegel beschädigt wurde. Die beiden Radler werden als 16 bis 20 Jahre alte, 1,70 bis 1,80 Meter große, schlanke Männer beschrieben und trugen jeweils ein weißes T-Shirt. Einer hatte blonde schulterlange Haare und war auf einem Damenrad unterwegs. Sein Komplize hatte kurze Haare und fuhr mit einem Klappfahrrad die Straße entlang. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistationen Langen (06103 9030-0) zu melden.

Zeugensuche: Unfall zwischen Fiat und VW Multivan – Mühlheim

(fg) Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Ludwigstraße (40er-Hausnummern) klagte eine 32 Jahre alte Frau aus Mühlheim über Kopfschmerzen. Die Fiat-Fahrerin war gegen 8.40 Uhr auf der Mozartstraße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Ludwigstraße einzufahren. An der Kreuzung zur Ludwigstraße war die Frau aus Mühlheim aufgrund eines dortigen Verkehrszeichens wartepflichtig. Offenbar übersah die Fiat-Lenkerin beim Einbiegevorgang den bereits auf der Ludwigstraße befindlichen VW Multivan, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der 53-Jährige im VW blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim.

Wer fuhr gegen den weißen Toyota? – Seligenstadt

(jm) Wer am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, im Bereich der Frankfurter Straße 10er-Hausnummer unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen parkte eine Unbekannte rückwärts von einem Parkplatz einer Bankfiliale aus. Dabei soll sie das Heck eines auf der Frankfurter Straße in Richtung Altstadt stehendem Toyota Yaris, der von einer 69-jährigen Frau gelenkt und wohl kurz zuvor ausgeparkt wurde, touchiert haben. Die etwa 70 Jahre alte Verursacherin, die in einem grauen Kombi mit AB-Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll, fuhr jedoch davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Fahrzeug saß zudem noch eine „ältere“ Dame. Der Schaden am Toyota wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei in Seligenstadt bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Bereich Main-Kinzig

Einbruch: Terrassentür eingeschlagen – Niederdorfelden

(jm) Die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße (einstellige-Hausnummern) haben Einbrecher am Dienstagmorgen, zwischen 8.30 und 9 Uhr, eingeschlagen. Anschließend durchwühlten die Täter mehrere Schränke in der Erdgeschosswohnung. Mit Schmuck, Bargeld und Münzen verschwanden die Einbrecher wieder. Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbar unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs – Bad Orb

(fg) Am Dienstagabend hielten Beamte der Polizeistation Bad Orb in der Straße „Burgring“ einen 35-jährigen Autofahrer an, der offenbar ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. Der Streifenbesatzung fiel der Wagen gegen 17.30 Uhr auf, weshalb sich eine Verkehrskontrolle anschloss. Bei dieser gab der 35-Jährige unvermittelt an, dass man sich einen Drogentest sparen könne, da er Amphetamin und Cannabis konsumiert habe. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche kurz darauf in den Räumlichkeiten der Polizeistation erfolgte. Die Weiterfahrt wurde nicht nur wegen des mutmaßlichen Drogenkonsums untersagt; eine Überprüfung ergab zudem, dass der 35-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Bad Orb vorerst entlassen. Auf diesen kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.