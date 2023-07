Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Hünfeld. Am Dienstag (04.07.), gegen 6:20 Uhr, kam es im Hünfelder Industriegebiet zu einem Verkehrsunfall, wobei sich ein 48-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzte. Dieser befuhr die Straße „Im Stauster“ in Fahrtrichtung Wellastraße. Ein 33-Jähriger aus Hünfeld fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand nach links in die Industriestraße einbiegen, wobei er mit dem Fahrrad kollidierte. Der 48-jährige Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Unfallflucht

Philippsthal. Am Montag (03.07.), in der Zeit von 9:50 Uhr bis 11 Uhr, parkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal seinen schwarzen VW Passat auf dem Parkplatz einer Sporteinrichtung an der Straße „Am Zollhaus“. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte vermutlich mit seinem Fahrzeug links daneben und touchierte beim Ausparken den VW des 34-Jährigen am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Im Zeitraum von Donnerstag (29.06.), gegen 14.30 Uhr bis Montag (03.07.), gegen 15 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren weißen Opel Mokka ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Mokka im hinteren Bereich der linken Stoßstange. Der entstandene Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

15-Jähriger im Zug geschlagen – Zeugen gesucht!

Bad Salzschlirf (Landkreis Fulda) (ots) – Opfer einer Gewaltattacke wurde

gestern Nachmittag (4.7. / 17:01 Uhr) ein 15-Jähriger aus Grebenhain. Ein

bislang Unbekannter soll den Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen

haben. Dadurch erlitt der 15-Jährige Verletzungen im Gesicht. Durch den Angriff

wurde die Brille des Jugendlichen beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der

HLB 24896 auf der Fahrt von Fulda in Richtung Lauterbach. Eine 15-jährige Zeugin

beobachtete die Tat und wählte den Notruf.

Bei Halt des Zuges in Bad Salzschlirf verließ der Täter den Zug in unbekannte

Richtung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben

zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0

oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Bundespolizei schnappt Diebestrio

Fulda (ots) – Bundespolizisten waren gestern Abend (4.7. / 21:06 Uhr) bei der

Fahndung nach Parfümdieben erfolgreich. Zuvor entwendete ein 25-jähriger

Asylbewerber mehrere Parfümflachen aus einem Drogeriemarkt im Bahnhof Fulda. Die

Verkäuferin bemerkte den Diebstahl und folgte dem Täter bis zum Bahnsteig 1.

Dort stellte sie fest, dass sich der Dieb mit einem 25-Jährigen aus Lauterbach

sehr auffällig unterhielt.

Daraufhin verständigte die Verkäuferin das Bundespolizeirevier Fulda. Als eine

Streife den Dieb am Bahnsteig 1 festnahm, war die 25-jährige Kontaktperson nicht

mehr vor Ort. Das Diebesgut war ebenfalls nicht aufzufinden. Eine sofort

eingeleitete Fahndung im Bahnhof Fulda führte die Beamten zum Gleis 38, wo der

25-Jährige sich mit einer weiteren Person aufhielt und auf den Zug wartete. Bei

der 18-jährigen Begleitperson, ebenfalls aus Lauterbach, wurde ein Rucksack mit

den gestohlenen Parfums aufgefunden.

Der Dieb und seine beiden Komplizen mussten die Beamten mit zum Revier

begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Männer auf

freiem Fuß belassen. Das Diebesgut konnte dem Drogeriemarkt zurückgegeben

werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen das Trio jeweils ein Strafverfahren

wegen Diebstahls eingeleitet.

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Das vordere Kennzeichen FD-JJ 1989 eines silbergrauen Fiat Panda entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Montag (03.07.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Karl-Philipp-Arnd-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brennender Sattelzug auf der A 66 bei Kerzell

Eichenzell (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 170.000 Euro entstand am Dienstagabend (04.07.) bei einem Lkw-Brand auf der A 66 bei Kerzell. Ein 45-jähriger aus Dieburg war gegen 20:45 Uhr mit seinem Sattelzug, der Stückgut geladen hatte, auf der A 66 zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Nord und Fulda-Süd unterwegs, als er wegen einer Motorstörung auf dem Standstreifen anhalten musste. Unmittelbar danach fing die Zugmaschine Feuer und brannte komplett aus. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr dehnte sich der Brand weiter aus und beschädigte den Auflieger samt Ladung stark. Glücklicherweise konnte der Fahrer rechtzeitig sein Führerhaus verlassen und sich in Sicherheit bringen, sodass er unverletzt blieb. Der Fahrbahnbelag wurde aufgrund der großen Hitzeentwicklung ebenfalls massiv in Mitleidenschaft gezogen. Wegen der umfangreichen Lösch- und Bergungsarbeiten musste die A 66 in diesem Streckenabschnitt für ca. 6 Stunden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen. Eine Organtransport-Fahrerin, die mit einer im Klinikum Fulda dringend erwarteten Spenderniere im Stau steckengeblieben war, musste von der Polizei durch die Rettungsgasse geleitet werden, um noch rechtzeitig im OP einzutreffen. An der Einsatzstelle befand sich neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg und des Polizeiposten Neuhof ein großes Aufgebot an Kräften der Feuerwehren aus Neuhof, Eichenzell und Kerzell, sowie der Autobahnmeisterei Fulda und der Unteren Wasserbehörde. Auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr Fulda wurde vorsorglich hinzugezogen. Gegen 03:00 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen soweit beendet, dass der Verkehr wieder normal weiterlaufen konnte. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

48-jährige Frau nach Unfall auf A 5 schwer verletzt

Hattenbach (ots)

Am Dienstag, den 04.07.2023 um 23.35, kam es im Baustellenbereich auf der BAB 5 im Bereich des Hattenbacher Dreieckes zu einem folgenschweren Unfall. Eine 48-jährige Frau aus Neu-Isenburg befuhr die A5 in Richtung Frankfurt. Im einspurigen Baustellenbereich kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Genau in diesem Bereich beginnt eine Stahlschutzplanke. Diese wirkte für den PKW der Neu-Isenburgerin wie eine Rampe. Sie fuhr auf die Schutzplanke auf und kippte nach ca. 10 m nach links weg. Der PKW kam auf der Fahrerseite zum liegen. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrerin im Bereich eines Auges und der Nase so schwer, dass sie zur stationären Aufnahme in die Augenklinik des Uniklinikum Marburg gebracht werden musste.

Neben dem Notarzt und dem Rettungsdienst war noch die Feuerwehr Kirchheim zur Unfallstelle gerufen worden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Für die Bergung war der rechte Fahrstreifen für ca. eine Stunde gesperrt.

A5 – Fehler beim Spurwechsel – PKW fährt auf Sattelzug auf – Pkw-Fahrer verletzt

Am Dienstag (04.07.2023) befuhr ein 60-jähriger Fahrer aus Polen gegen 14.00 Uhr mit seinem Sattelzug die A5 aus Richtung Kirchheim kommend in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. In Höhe der Anschlussstelle Alsfeld/West wechselte der Sattelzugfahrer, vermutlich ohne zu blinken und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, von dem rechten auf den linken Fahrstreifen. Dies geschah so plötzlich und unerwartet, dass ein 39 – jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit seinem BMW auf den Sattelzug auffuhr. Das Fahrzeug schleuderte anschließend über die Fahrbahn, bis er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Eine 43-jährige Frau aus Hannover fuhr mit ihrem Fahrzeug Mercedes hinter dem BMW und versuchte noch, dem schleudernden BMW und dem Sattelzug auszuweichen. Sie konnte zwar dem BMW ausweichen, streifte aber mit ihrer rechten Fahrzeugseite noch die linke Seite des Aufliegers. Der 39-jährige BMW Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die anderen beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn etwa 90 Minuten in Fahrtrichtung Frankfurt a. M. gesperrt. Der nachfolgende Verkehr staute sich und löste sich zeitnah nach Freigabe der Fahrbahn wieder auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 57.000 Euro.