Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Geschäft von Einbrechern heimgesucht, Bad Homburg, Louisenstraße, 05.07.2023, 04.35 Uhr,

(pl)In der Louisenstraße in Bad Homburg wurde am frühen Mittwochmorgen ein Geschäft von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür Zugang zum Innenraum des Ladens und befüllten mehrere Rucksäcke mit Waren. Währenddessen löste gegen 04.35 Uhr die Alarmanlage des Geschäftes aus, wodurch die Einbrecher offensichtlich gestört wurden und die Flucht ergriffen. Diverse gefüllte Rucksäcke wurden am Tatort zurückgelassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Königstein, Grüner Weg, 04.07.2023, 07.00 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Am Dienstag brachen unbekannte Täter zwischen 07.00 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße „Grüner Weg“ in Königstein ein. Die Einbrecher hebelten zwei Türen des Hauses auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und ergriffen mit erbeuteten Schmuckstücken unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

BMW gestohlen,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, In den Hessengärten, 03.07.2023, 08.30 Uhr bis 04.07.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Montag- und Dienstagmorgen in Ober-Eschbach einen BMW 220i Gran Tourer gestohlen. Der weiße Pkw mit den amtlichen Kennzeichen HG-GQ 999 war in der Zufahrt eines Wohnhauses in der Straße „In den Hessengärten“ abgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Vandalismus in Schulgebäude,

Bad Homburg-Kirdorf, Gluckensteinweg, 04.07.2023, 21.15 Uhr,

(pl)In einem Schulgebäude im Gluckensteinweg in Bad Homburg-Kirdorf haben am Dienstagabend Vandalen gewütet. Mehrere Personen drangen in das Gebäude ein und zerstörten dort Teile der Inneneinrichtung sowie mehrere Glasscheiben. Ein Zeuge wurde gegen 21.15 Uhr auf die Randalierer aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen hatten die Täter jedoch bereits die Flucht ergriffen und einen Sachschadchen von mindestens 3.000 Euro hinterlassen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizeikräften einen 15-jährigen Tatverdächtigen anzutreffen. Die Bad Homburger Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

In den Gegenverkehr geraten – Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, Bad Homburg, Ostring (Landesstraße 3057), 04.07.2023, 07.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmorgen kam es auf dem Ostring (L3057) bei Bad Homburg zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten Personen. Ein 19-jähriger Autofahrer war gegen 07.45 Uhr mit seinem BMW vom Südring kommend auf dem Ostring in Richtung Vilbeler Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er zunächst seitlich mit dem VW eines entgegenkommenden 52-jährigen Autofahrers und stieß anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault noch gegen einen dahinterfahrenden Seat geschoben. Bei dem Unfall wurden der 55-jährige Fahrer des Renaults und der 52-jährige VW-Fahrer leicht verletzt.