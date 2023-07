Einbruch in Blumengeschäft,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Montag, 03.07.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 04.07.2023, 06:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Limburger Innenstadt eingebrochen. Die Einbrecher hatten den Verschluss zum Verkaufsraum in der Werner-Senger-Straße gewaltsam geöffnet und waren so in das Innere gelangt. Dort konnten die Diebe aufgrund der leeren Kasse lediglich ein Geldstück und einen Schlüsselbund entwenden. Anschließend entkamen die Unbekannten unerkannt. An den Pflanzen selbst hatte sie offensichtlich kein Interesse. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Hoher Schaden nach Einbruch in Bankfiliale, Mengerskirchen, Zum Sportzentrum, Mittwoch, 05.07.2023, 01:05 Uhr

(wie) Einbrecher hinterließen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen hohen Sachschaden in einer Bankfiliale in Mengerskirchen. Die Unbekannten hatten gegen 01:05 Uhr eine Fluchttür des Gebäudes in der Straße „Zum Sportzentrum“ aufgebrochen und gelangten so in den Innenraum. Dort wurde eine weitere Tür gewaltsam geöffnet. Schließlich brachen die Einbrecher sogar eine Wand in dem Gebäude auf, um zum Schalterbereich zu kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, die Täter scheinen ohne Beute geflohen zu sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und schätzt den Sachschaden auf 2.500 EUR. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

E-Bike aus Hausflur gestohlen,

Weilburg, Langgasse, Dienstag, 04.07.2023, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(wie) Am Dienstag wurde in Weilburg ein E-Mountainbike aus einem Hausflur gestohlen. Ein 34-Jähriger hatte sein weißes Zweirad der Marke „Ghost“ gegen 12:00 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Langgasse abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als er gegen 16:00 Uhr in den Flur zurückkam, musste er feststellen, dass sein circa 4.000 EUR teures Mountainbike mitsamt dem Schloss verschwunden war. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das „Sicherheitsportal Hessen“. Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt – die Meldestelle Hessen gegen Hetze – die Polizeiliche Onlinewache – den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

Jugendliche werfen Stein und beleidigen, Limburg, Blumenröder Straße, Montag, 03.07.2023, 18:00 Uhr

(wie) In Limburg haben am Montag Jugendliche einen Mann mit einem Stein beworfen und beleidigt. Ein 56-Jähriger hatte die Jugendlichen gegen 18:00 Uhr angesprochen, da sie sich unberechtigt auf dem Gelände eines Ausbildungszentrums in der Blumenröder Straße aufgehalten hatten. Nachdem die Gruppe den Mann ignoriert hatte, forderte dieser sie bestimmter zum Verlassen der Örtlichkeit auf. Daraufhin soll der 56-Jährige als „Nazi“ und „scheiß Deutscher“ beleidigt worden sein. Zudem hätte einer der Jugendlichen einen Stein auf den Mann geworfen, dem dieser nur knapp ausweichen konnte. Anschließend flüchteten die jungen Delinquenten in Richtung der Friedrich-Dessauer-Schule. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Beim Überholen gegen anderes Motorrad gefahren, Löhnberg, Am Karlssprudel, Montag, 03.07.2023, 18:00 Uhr

(wie) Bei einem Überholmanöver bei Löhnberg hat ein Motorradfahrer am Montagabend sich und einen weiteren Motorradfahrer zu Fall gebracht. Der 16-Jährige war mit einer Simson auf der Straße „Am Karlssprudel“ von Biskirchen in Richtung Löhnberg unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Jugendliche dabei an einer Fußraste des Leichtkraftrades hantiert haben. Ein nachfolgender 16-Jähriger auf einer Aprilia überholte die Simson schließlich, wobei der Überholte wieder an die Fußraste gegriffen haben und dadurch nach links abgekommen sein soll. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Leichtkrafträder, wodurch die Maschinen zu Fall kamen. Der Überholende wurde dabei leicht verletzt, an beiden Zweirädern entstand Sachschaden.

Fußgängerin angefahren und geflohen,

Löhnberg, Grüner Weg, Montag, 03.07.2023, 12:40 Uhr

(wie) Am Montag wurde in Löhnberg eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt, der Pkw setzte die Fahrt einfach fort. Eine 57-Jährige lief den Fußgängerweg am Grünen Weg in Richtung Eichenweg entlang. Hierbei wurde sie von einem gelben Citroën in gleicher Richtung passiert. Beim Überholen streifte der Pkw die Fußgängerin und verletzte sie dadurch leicht. Mit herunterhängendem Außenspiegel fuhr der Fahrer oder die Fahrerin des Citroën einfach weiter, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.