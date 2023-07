Main-Taunus: Die Polizei-News

Taschendiebe in Supermarkt,

Eppstein, Staufenstraße, Montag, 03.07.2023, 08:30 Uhr

(da)Am Montagmorgen wurde ein 64-Jähriger in Eppstein Opfer von Taschendieben. Diese entwendeten sein Portemonnaie, während er gegen 08:30 Uhr in einem Supermarkt in der Staufenstraße seine Einkäufe erledigte. Aufgrund des professionellen Vorgehens fiel dem 64-Jährigen der Diebstahl erst auf, als die Verantwortlichen bereits über alle Berge waren.

Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben regelmäßig Gelegenheiten, um an Ihr Eigentum zu gelangen. Somit bleibt der Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen, bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln und der Freizeit auf Wertsachen besonders aufzupassen. Bei dichtem Gedränge ist besondere Achtsamkeit geboten. Geldbörsen, Bargeld, Handys sowie Kredit- und EC-Karten sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder der Handtasche getragen werden. Nutzen Sie darüber hinaus in Schwimmbädern die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen oder lassen Sie diese am besten zu Hause!

Streit im Straßenverkehr eskaliert,

Hochheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 04.07.2023, 15:20 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag eskalierte in Hochheim ein Streit im Straßenverkehr. Gegen 15:20 Uhr befuhren ein Radfahrer sowie ein Autofahrer die Frankfurter Straße. Hier gerieten die beiden derart in Streit, sodass der Autofahrer ausstieg und sich zunächst ein Wortgefecht zwischen den Verkehrsteilnehmern entwickelte. Im Zuge dieses Streits habe der Radfahrer dem Autofahrer in das Gesicht geschlagen und anschließend die Flucht ergriffen. Er konnte als ca. 50-60 Jahre alt mit schwarzem T-Shirt, hellblauer Jeans und einem roten Rucksack beschrieben werden. Bei dem dazugehörigen Fahrrad soll es ich um ein Rad der Marke „Ortler“ mit einem auffälligen gelben Schloss gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter (06145) 5476-0 entgegen.

Erneut Sprinter in Wallau gestohlen,

Hofheim, Wallau, Hessenstraße, Sonntag, 25.06.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 26.06.2023, 01:00 Uhr

(da)Am Dienstag stellte der Verantwortliche eines Mercedes Sprinter fest, dass dieser in den vergangenen Tagen gestohlen worden war. Aufgrund erster Ermittlungen kann der Tatzeitraum von Sonntag, 25.06.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 26.06.2023, 01:00 Uhr eingegrenzt werden. In dieser Zeit parkte der Sprinter im Wert von ca. 24.000EUR in der Hessenstraße, bis sich die bisher unbekannten Autodiebe an ihm zu schaffen machten. Zuletzt waren an dem gestohlenen Fahrzeug die Kennzeichen „RÜD-DO 214“ montiert. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei bittet somit um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter (06196) 2073-0 entgegengenommen.

Grünstreifen und Altreifen in Brand,

Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 04.07.2023, 17:30 Uhr

(da)Über Eschborn war am Dienstagabend eine größere Rauchsäule sichtbar. Gegen 17:30 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Ludwig-Erhard-Straße gerufen. Hier stand ein Grünstreifen hinter einem Werkstattgelände in Flammen. Von dem Feuer waren auch auf dem Gelände befindliche Altreifen betroffen, die verbrannten und hierdurch für die größere Rauchsäule ursächlich waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand jedoch ein rund 10.000EUR hoher Sachschaden. Die Ursache des Brandes konnte vor Ort zunächst nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 2073-0 entgegen.

Frau in Bad Soden angefahren,

Bad Soden, Sulzbacher Straße / Prof.-Much-Straße, Dienstag, 04.07.2023, 12:00 Uhr

(da)Am Dienstagmittag wurde eine Fußgängerin in der Sulzbacher Straße angefahren. Die Unfallverursacherin flüchtete im Nachgang von der Unfallstelle. Gegen 12:00 Uhr lief eine Fußgängerin auf dem Gehweg der Sulzbacher Straße. Als sie nun die Prof.-Much-Straße überqueren wollte, wurde sie von einem grauen VW Polo erfasst, der aus der Prof.-Much-Straße in die Sulzbacher Straße einbiegen wollte. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Die Fahrerin des VW Polo, eine ca. 40-45-jährige Frau mit langen, blonden Haaren, entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Auch wenn das Kennzeichen des VW Polo mittlerweile bekannt ist, bittet der Regionale Verkehrsdienst Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Polizeiautobahnstation

Totalschaden durch überhöhte Geschwindigkeit, A3 / A66, Wiesbadener Kreuz, Dienstag, 04.07.2023, 21:20 Uhr

(da)Vermutlich überhöhte Geschwindigkeit war am Dienstagabend ursächlich für einen Alleinunfall am Wiesbadener Kreuz. Gegen 21:20 Uhr befuhr ein Audi e-tron die A3 aus Frankfurt kommend und beabsichtigte am Wiesbadener Kreuz auf die A66 in Richtung Wiesbaden zu fahren. Im Kurvenbereich kam das Fahrzeug dann, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen die linke, dann in die rechte Schutzplanke. Durch den Aufprall wurden die zwei Insassen glücklicherweise nicht verletzt, das Fahrzeug erlitt jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Da der Fahrer sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle entfernte und erst im späteren Verlauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, ermittelt die Polizei nun wegen einer Verkehrsunfallflucht.