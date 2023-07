Wiesbaden: Die Polizei-News

Brandstiftung in Mehrfamilienhaus – Täter festgenommen,

Mainz-Kastel, Anton-Zeh-Straße, 04.07.2023, 16.45 Uhr

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der

Anton-Zeh-Straße in Mainz-Kastel zu einem Brand. Die Polizei nahm im weiteren

Verlauf einen Bewohner fest, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben.

Der in einer Wohnung ausgebrochene Brand wurde gegen 16.45 Uhr festgestellt und

von der Feuerwehr gelöscht. Durch die ausgelösten Rauchmelder wurden die

Bewohnerinnen und Bewohner frühzeitig auf das Feuer aufmerksam und verließen das

Haus unverletzt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 39-jährige

Bewohner der Brandwohnung das Feuer vorsätzlich gelegt hat. Der 39-Jährige

konnte noch vor dem Haus von Polizeikräften angetroffen werden und leistete bei

seiner anschließenden Festnahme Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter

leicht verletzt. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf

der Dienststelle zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes einer Fachklinik

überstellt.

Angriff auf Rettungswagenbesatzung,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße, 04.07.2023, 14.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurde eine Rettungswagenbesatzung durch einen

41-jährigen Mann angegriffen und glücklicher Weise nicht verletzt. Der Angreifer

beschädigte jedoch den Rettungswagen. Die Rettungswagenbesatzung wurde gegen

14.45 Uhr in die Gartenfeldstraße zu einer hilflosen Person gerufen. Als die

Sanitäter sich um den 41-Jährigen kümmern wollten, wurde der Patient plötzlich

aggressiv und schlug und trat um sich. Die Helfer konnten den Angriffen

ausweichen und sich in den Rettungswagen zurückziehen. Nun griff sich der

41-Jährige jedoch herumliegende Steine und war diese in Richtung des

Einsatzfahrzeuges, wodurch dieses im Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde.

Ein weiterer Stein verfehlte nur knapp einen in der Nähe stehenden Passanten.

Der aggressive Mann wurde von den verständigten Polizeikräften festgenommen und

muss sich nun wegen seines Verhaltens in entsprechenden Ermittlungsverfahren

verantworten.

Zwei Männer von Personengruppe zu Boden gebracht und getreten, Wiesbaden,

Wettinerstraße, 05.07.2023, 00.10 Uhr,

(pl)In der Wettinerstraße wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei 26-jährige

Männer von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Nach Angaben der

Geschädigten seien sie um kurz nach Mitternacht an der Ecke zum

Gustav-Stresemann-Ring mit vier Männern in verbale Streitigkeiten geraten.

Hieraus habe sich dann eine handfeste Auseinandersetzung entwickelt, in deren

Verlauf die beiden 26-Jährigen zu Boden gingen und dort von ihren Kontrahenten

getreten wurden. Nach dem Angriff habe sich die Gruppe entfernt. Die zwei

Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Zwei mutmaßliche Angreifer im Alter

von 21 Jahren konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen und

festgenommen werden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Betrüger mit Schockanruf erfolgreich, Mainz-Kastel, Frankfurter Straße,

03.07.2023,

(pl)Am Montagabend wurde eine Wiesbadenerin von Telefonbetrügern mit der Masche

des sogenannten „Schockanrufs“ um eine größere Summe Bargeld gebracht. Die

Kriminellen gaukelten der Angerufenen vor, ihre Tochter habe einen schweren

Verkehrsunfall verursacht und komme nur gegen die Zahlung einer hohen Kaution

wieder auf freien Fuß. Durch die Täuschung brachten die Betrüger die geschockte

Geschädigte in dem Telefonat schließlich dazu, eine größere Summe Bargeld und

Schmuckstücke an einen Abholer zu übergeben. Die Übergabe fand gegen 21.00 Uhr

vor der Wohnungstür der Frau in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße

in Mainz-Kastel statt. Bei dem Abholer soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten

und ca. 1,85 Meter großen Mann mit einem ovalen Gesicht, kurzen schwarzen Haaren

sowie einer kräftigeren Statur gehandelt haben. Wie in vielen Fällen wurde die

Angerufene in dem Telefonat von den rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Tätern so sehr geschockt und psychologisch stark beeinflusst, dass sie der

Geschichte Glauben schenkte. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine

Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden

Sie solche Gespräche immer sofort und wählen anschließend den Notruf 110. Im

vorliegenden Fall bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Eingangstüren von Mehrfamilienhäusern halten Einbrechern stand, Wiesbaden,

Balthasar-Neumann-Straße, Rembrandtstraße, 03.07.2023, 19.00 Uhr bis 04.07.2023,

09.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser haben zwischen Montagabend und

Dienstagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten in der

Balthasar-Neumann-Straße sowie in der Rembrandtstraße erfolglos versucht, die

Türen der betroffenen Häuser aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die

Flucht ergriffen. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro

geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Balthasar-Neumann-Straße, 03.07.2023, 16.30 Uhr bis 04.07.2023, 07.00

Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle im Bereich der Balthasar-Neumann-Straße waren zwischen

Samstag und Montag Diebe zugange. Die Täter drangen in den Rohbau ein und

entwendeten Kupferkabel sowie Baumaterialien im Wert rund 1.500 Euro. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Imbiss im Freibad von Dieben heimgesucht, Rüdesheim,

Kastanienallee, 04.07.2023, 10.05 Uhr bis 10.10 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag wurde der Imbiss im Rüdesheimer Freibad von Dieben

heimgesucht. Der gerade geöffnete Imbiss war um kurz nach 10.00 Uhr für nur

wenige Minuten unbeaufsichtigt. Diese nur kurze Zeit nutzen Unbekannte und

ließen das im Kassenbereich befindliche Bargeld mitgehen. Hinweise nimmt die

Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Pakete mit Weinflaschen gestohlen,

Rüdesheim, Oberstraße, 03.07.2023, 17.30 Uhr bis 04.07.2023, 06.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen aus dem

Außenbereich eines Weindepots in der Oberstraße in Rüdesheim vier Pakete mit

jeweils sechs Flaschen Wein gestohlen. Die Weinkartons standen draußen zur

Abholung bereit, als die Diebe die Gelegenheit nutzten und sich die Kartons

schnappten. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.