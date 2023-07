Darmstadt-Dieburg

Darmstadt – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (05.07) zwischen 02:00 und 15:00 Uhr, beschädigte

ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen VW Golf, der in der

Prälat-Diehl-Straße am Fahrbahnrand abgestellt wurde. Etwa 2000 Euro wird den

Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am Kotflügel vorne links

sowie dem linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den

Unfallverursacher nimmt das 2. Polizeirevier Darmstadt unter der Telefonnummer

06151/969-41210 entgegen.

Reinheim / Spachbrücken: Zeugen mit Hinweisen nach verdächtiger Beobachtung gesucht

Reinheim (ots) – Nachdem am Dienstag (4.7.) der Polizei bekannt wurde, dass ein

noch unbekannter Täter offenbar versucht hat, Gras in der Nähe einer

Kleingartensiedlung in der Feldgemarkung zwischen Reinheim und Spachbrücken

anzuzünden, sucht die Kripo in Darmstadt (Kommissariat 10 ) Zeugen. Weil das

glücklicherweise erfolglose Handeln, Parallelen zu einer in Roßdorf Ende Juni

beobachteten Vorgehensweise aufweist (wir haben berichtet), bei der eine

männliche Person, angesprochen von Zeugen, auf einem Fahrrad Richtung Reinheim

flüchtete, schließen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang nicht aus und

suchen weitere Hinweisgeber.

Zur Erinnerung: Die am 27. Juni 2023 in Roßdorf-Gundernhausen beobachtete

männliche Person trug braune Kleidung und führte einen auffällig gelben Rucksack

mit sich. Vor diesem Hintergrund fragen die Beamten: Wer hat die beschriebene

Person möglicherweise im Bereich Reinheim, Spachbrücken, Roßdorf und Umgebung in

den vergangenen Tagen beobachten können? Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort

geben kann oder diese Person in den kommenden Tagen in diesem Bereich

beobachtet, wird gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (Rufnummer

06151/969-0) zu melden.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: 36 Fahrräder vor dem Rathaus registriert/Bürger loben Service der Polizei

Insgesamt 36 Fahrräder haben Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Montag (03.07.) auf dem Vorplatz des Rathauses Walldorf registriert und damit für Diebe unattraktiver gemacht.

Was genau ist die Fahrradregistrierung?

Bei der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer und weitere vorhandene Individualnummern des Fahrrads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Zusätzlich werden wichtige Merkmale Ihres Fahrrads, wie Hersteller und Modell, dort vermerkt. Im Anschluss bekommt jeder Fahrradbesitzer einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, von dem registrierten Rad besser die Finger zu lassen. Gestohlene, gefundene oder kontrollierte Fahrräder können durch die zentrale Registrierung schnell zugeordnet werden. Im Gegensatz zur Fahrradcodierung, bei der eine Gravur in den Rahmen geprägt wird, kann jedes Rad polizeilich registriert werden.

Neben der Registrierung wurden die Fahrräder von den Ordnungshütern auch auf Verkehrssicherheit, Funktionalität und bequemes Fahren geprüft. Viele Teilnehmer bedankten sich anschließend, unter anderem auch mit einem Dankschreiben, für die sehr freundliche und professionelle Atmosphäre und gratulierten den Polizeibeamten zu dem tollen Service rund ums Rad.

Alle Codierungs- und Registrierungstermine in Südhessen sind hier zu finden: https://ppsh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Fahrradcodierung-und-Fahrradregistrierung/

Mörfelden-Walldorf: Wertstoffhof im Visier von Dieben-Sägen und Sensen entwendet/Wer hat etwas bemerkt?

Auf einen Wertstoffhof „An den Nußbäumen“ hatten es Diebe in der Zeit zwischen Samstag (01.07.) und Dienstag (04.07.) abgesehen. Offenbar hatten die Kriminellen mit einem Baumstumpf eine Scheibe eingeschlagen und sich so gewaltsam Zugang in ein Gebäude auf dem Gelände verschafft. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Sägen und Sensen.

Die Polizei in Mörfelden-Walldorf (Kommissariat 41) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang beobachten können? Unter der Rufnummer 06105/4006-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rüsselsheim: Auto zerkratzt/Polizei sucht Zeugen

Einen am rechten Fahrbahnrand in der Matthias-Grünewald-Straße geparkten grauen VW Golf, zerkratzten Unbekannte am Dienstag (04.07.), in der Zeit zwischen 16.15 und 21.00 Uhr, an mehreren Stellen. Es entstand nach erster Schätzung ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Groß-Gerau: Vier Einbrüche in Firmengebäude

In der Nacht zum Mittwoch (05.07.), gegen 2.20 Uhr, bemerkte ein Zeuge einen Einbruch in eine Firma in der Mainzer Landstraße in Dornheim und verständigte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen und einem Diensthund verlief anschließend ergebnislos. Den Tätern gelang die Flucht. Wie sich herausstellte, wurde in dem Gebäudekomplex in insgesamt vier Geschäftsräume eingebrochen. Der hierdurch verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 3000 Euro. Ob und was gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.