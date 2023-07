Nach der Auslosung stehen die Duelle der 1. Pokalrunde fest.

Dabei hat die Los-Fee auch für zwei Baden-Württembergische Derbys gesorgt. Insgesamt sind sogar neun Vereine aus dem Ländle vertreten. Zwar sind es gleich doppelt so viele badische Clubs wie solche aus Württemberg, doch das ist den jeweiligen Verbandsstrukturen geschuldet.

Wir schauen, welche Aufgaben auf die Ländle-Clubs im DFB-Pokal zukommen.

Zwei Derbys für das Ländle

Bei neun Clubs aus der Region war die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering, dass es auch zu einem Derby kommen könnte. Nun gibt es gleich zwei in der ersten Runde des DFB-Pokals. Der SV Oberachern empfängt den FC Freiburg zum südbadischen Duell und der VfB Stuttgart muss im württembergischen Derby zur TSG Balingen. Während Balingen immerhin in der Regionalliga spielt, bekommt es Freiburg mit einem Oberligisten zu tun.

Favoriten sind beide Bundesligisten in jedem Fall, aber die Stolpergefahr ist definitiv gegeben.

Nicht nur, da der Pokal seine eigenen Gesetze hat, sondern, weil die Stimmung in einem Derby immer unberechenbar ist.

Hoffenheim muss zum VfB Lübeck

Die TSG Hoffenheim reist in den hohen Norden zum VfB Lübeck. Auch wenn der VfB Lübeck nach der abgelaufenen Saison in die 3. Liga aufsteigen konnte, gehen sie als Sieger des Amateur-Landespokals Schleswig-Holstein mit dem Heimrecht an den Start. Zwar handelt es sich um einen Bundesligisten, allerdings könnte die TSG dem VfB liegen.

Im bislang einzigen direkten Duell im Viertelfinale des DFB-Pokals 2004 setzte sich Lübeck mit 1:0 durch. Die Favoritenrolle sollten dennoch klar verteilt sein.

Der Aufsteiger muss nach Rostock

Mit einem sensationellen Lauf hat der 1. FC Heidenheim den Platz 1 in der zweiten Liga gesichert und somit den Aufstieg klargemacht. In der 1. Runde des DFB-Pokals geht es für den Aufsteiger in den Nordosten zum Rostocker FC. Gegen den Fünftligisten ist der frisch gebackene Bundesligist natürlich der haushohe Favorit.

Zweite gegen dritte Liga beim KSC

Der Karlsruher SC ist der einzige Club aus dem Ländle, der in der kommenden Saison in der 2. Liga an den Start geht – und das als echter Publikumsmagnet. Im Pokal muss die Mannschaft von Trainer Christian Eichner gegen den FC Saarbrücken ran. Doch die Schwaben sind gewarnt, in den letzten zehn Jahren haben sie nur fünfmal die erste Runde überstanden. Saarbrücken hingegen ist bei der letzten Teilnahme 2020 sogar bis ins Halbfinale vorgestoßen.

Sandhausen empfängt H96

Vor wenigen Wochen musste sich der SV Sandhausen aus der 2. Liga verabschieden und den Gang in Liga 3 antreten. Immerhin treffen sie im DFB-Pokal mit Hannover 96 noch einmal auf einen ehemaligen Ligakonkurrenten. Schaut man auf die Quoten bei den Fussball Wetten, so ist dieses Duell auf jeden Fall eines der ausgeglichensten mit schwäbischer Beteiligung.

Waldorf trifft auf Union Berlin

Als Regionalligist ist der FC Astoria Waldorf zum dritten Mal in der 1. Runde des DFB-Pokals vertreten. Den Startplatz haben sie sich über den Sieg im Landespokal Baden gegen Pforzheim gesichert. Nun geht es in der ersten Runde gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Eine Überraschung ist hier nur schwer vorstellbar.

Gleich neun Vereine aus Baden-Württemberg sind in der 1. Runde des DFB-Pokals vertreten. Eine Woche vor dem Start der Bundesliga steht der Auftakt in den DFB-Pokal an.