Karlsruhe – Einbrecher ergreift Flucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter wurde am frühen Dienstagmorgen

in der Karlsruher Innenstadt bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus von

einem Bewohner überrascht. Der Unbekannte ergriff daraufhin die Flucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Einbrecher gegen 03:35 Uhr mutmaßlich

über ein offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses in

der Zähringerstraße ein. Dabei verursachte er Geräusche, die offenbar einen der

Bewohner aus dem Schlaf rissen. Dieser versuchte den zu Fuß flüchtenden Täter

noch zu verfolgen, konnte jedoch keinen Sichtkontakt mehr herstellen. Eine

umgehend durch die Polizei eingeleitete Fahndung im Tatortbereich führte nicht

zum Ergreifen des Täters. Es ergaben sich allerdings Hinweise auf einen

möglichen Tatverdächtigen. Bei dem Täter handelt es sich mutmaßlich um einen

größeren Mann mit hagerer Statur und heller Hautfarbe. Offenbar trug er ein

Tanktop und führte eine dunkle Tasche bzw. Sporttasche mit sich. Möglicherweise

hatte der Unbekannte außerdem ein Tattoo an einer Wade.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich

unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Karlsdorf-Neuthard – Mehrere Einbrüche am Wochenende

Karlsruhe (ots) – In der Zeit von Sonntag auf Montag verzeichnete die Polizei

mehrere Einbrüche in Vereinsheime und einen Kiosk im Gemeindegebiet

Karlsdorf-Neuthard.

Mit brachialer Gewalt öffneten Unbekannte in der Nacht auf Montag den Zugang zu

einer Vereinsgaststätte im Altenbürgzentrum. Im Inneren durchsuchten die

Eindringlinge offenbar zunächst den Gastraum einer Wirtschaft und anschließend

die Vereinsräumlichkeiten eines Fußballvereins nach Wertgegenständen. Die Diebe

entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere tausend Euro Bargeld.

An einem nahegelegenen Hundesportverein drangen Unbekannte ebenfalls durch

Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere eines Gebäudes ein und durchwühlten

Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach erster Einschätzung eine

Musikanlage.

An einem Badesee der Gemeinde versuchten Unbekannte zunächst erfolglos über eine

Stahltür in einen Kiosk einzubrechen. In der Folge schlugen die Einbrecher ein

Fenster des Gebäudes ein und entwendeten Wechselgeld aus einer Geldkassette.

Anschließend verschwanden die Diebe unerkannt.

Der Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard hat die weiteren Ermittlungen übernommen

und nimmt unter 07251 7260 Hinweise entgegen.

Marxzell – Auto stürzt Böschung hinab und bleibt auf Bahngleisen liegen

Karlsruhe – Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein Mann, als er am

Montagnachmittag alleinbeteiligt auf der Albtalstraße (Landesstraße 564) mit

seinem Auto eine Böschung hinabstürzte.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 66-jährige Mercedesfahrer gegen 18:30 Uhr auf

der Albtalstraße in Richtung Bad Herrenalb, als er kurz nach der

Straßenbahnhaltestelle in Marxzell die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das

Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrszeichen und stürzte eine Böschung

hinunter. Dort kam es neben den Bahngleisen auf dem Dach zum Liegen.

Hinzueilende Passanten halfen dem Fahrer aus dem Auto, der einen Schock erlitt.

Am Mercedes entstand ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Die Unfallursache

ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Schienenverkehr der Albtalstrecke kam für etwa zwei Stunden zum Erliegen.

Die Albtalstraße musste im Unfallbereich für die Dauer der Bergung zeitweise

voll gesperrt werden.

Ettlingen – Zeugen nach Einbruch auf Wertstoffhof gesucht

Karlsruhe – Unbekannte brachen am Wochenende einen Bürocontainer auf dem

Wertstoffhof in Ettlingen auf. Dort durchwühlten die Einbrecher Schränke und

Schreibtische und entwendeten einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Durch

den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sicherte Spuren und sucht nun Zeugen, die sich unter der Rufnummer

07243/32000 an die Polizei Ettlingen wenden mögen.

Karlsruhe – 77-jähriger Motorradfahrer an Unfallfolgen verstorben – Nachtrag zur Meldung vom 16.06.2023 „Unfall auf der Südtangente – Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt“

Karlsruhe – Wie bereits berichtet, touchierte ein 77-jähriger

Motorradfahrer am 15.06.2023 im Baustellenbereich der Südtangente offenbar aus

Unachtsamkeit die Mittelleitplanke, kam in der Folge zu Fall und rutschte

mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 77-Jährige Kradfahrer zog sich bei dem

Unfall schwere Verletzungen zu, denen er am Montagvormittag erlag.

Oberderdingen – Pedelec-Fahrerin alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Karlsruhe – Eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin zog sich am Montagabend

schwere Verletzungen zu, als sie in Oberderdingen offenbar alleinbeteiligt

stürzte.

Ersten Erhebung der Polizei Bretten zufolge war die 54-Jährige gegen 22:00 Uhr

auf der Hölderlinstraße in südliche Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannten

Gründen kam sie nahe der Einmündung der Langwiesenstraße offenbar

alleinbeteiligt zu Fall. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog sich die

E-Bike-Fahrerin bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung

vor Ort wurde wurde die Verletzte vom alarmierten Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht.