Gefährliche Körperverletzung am Mannheimer Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Zeugen

Mannheim – Am Montagvormittag (3. Juli) kam es am Mannheimer Hauptbahnhof

durch drei bislang unbekannte Tatverdächtige zu einer gefährlichen

Körperverletzung. Hierbei wurde ein Jugendlicher verletzt. Die Bundespolizei

sucht Zeugen.

Gegen 11:50 Uhr kam es in der Regionalbahn aus Schwetzingen kommend zu einer

verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 17-jährigen Geschädigten und den drei

unbekannten Tatverdächtigen. Laut Zeugenaussagen wollte der Geschädigte im Zug

Reisenden mit einem Rasierer die Haare schneiden.

Nach dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof am Bahnsteig 12 attackierten die drei

männlichen Personen den Jugendlichen. Hierbei hielten zwei Tatverdächtige den

17-Jährigen fest, während ein dritter Beteiligter der Gruppe dem Geschädigten

ins Gesicht schlug.

Im Anschluss ergriffen die drei Unbekannten die Flucht und begaben sich in die

auf Bahnsteig 11 stehende S 9 (Laufweg: Graben-Neudorf – Groß Rohrheim), welche

kurz darauf abfuhr.

Der Geschädigte erlitt durch die Attacke Verletzungen im Gesicht. Eine ärztliche

Behandlung lehnte er jedoch ab.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

männlich, circa 25 Jahre alt, 180 – 190 cm groß. Er trug eine

dunkelblaue Jacke, eine schwarze Basecap sowie eine schwarze

Bauchtasche

männlich, circa 60 Jahre alt, graue Haare mit Halbglatze. Er
trug ein kariertes Hemd.

trug ein kariertes Hemd.

männlich, circa 40 Jahre alt. Er trug eine schwarze Brille.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen gefährlicher

Körperverletzung gegen die unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen. Hierfür

werden sowohl die Videoaufzeichnungen am Mannheimer Hauptbahnhofs als auch in

den betroffenen Zügen ausgewertet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, werden

gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer: 0721 – 120160 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Mannheim: BMW-Fahrer grob verkehrswidrig und rücksichtlos Autofahrer gefährdet

Mannheim – Ein 69-jähriger BMW-Fahrer gefährdete am Montagnachmittag,

gegen 18:30 Uhr gleich mehrere Autofahrer durch seine rücksichtlose Fahrweise.

Der 69-Jährige war mit seinem BMW in Richtung Mannheim-Neckarstadt unterwegs.

Hierbei überfuhr er eine durchgezogene Mittelinie und gefährdete durch falsches

Überholen mehrere noch nicht bekannte Verkehrsteilnehmer. Dabei fuhr er

teilweise auf den Straßenbahnschienen. Nur durch schnelles Reagieren der

Autofahrer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Eine Polizeistreife,

welche ebenfalls durch die Fahrweise des 69-Jährigen gefährdet wurde, nahm

umgehend die Verfolgung des Mannes auf und leiteten eine Verkehrskontrolle in

der Luzenbergstraße ein. Nachdem dem 69-Jährigen der Sachverhalt erläutert

wurde, wurde der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt. Da der

Mann außerdem eine Dash-Cam im Fahrzeug mitführte, wurde das Videomaterial

ebenfalls gesichert und wird derzeit durch die Ermittler und Ermittlerinnen

ausgewertet. Der 69-jährige BMW-Fahrer konnte seinen Heimweg nach Abschluss der

Anzeigenaufnahme und einem belehrenden Gespräch zu Fuß weiterführen. Der Mann

muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen bittet Verkehrsteilnehmer, welche durch den

BMW-Fahrer gefährdet wurden, sich unter der 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim: Kupferkabeldiebstahl aus Rohbau – Zeugenaufruf

Mannheim – Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte zwischen dem

30.06.2023 und dem 03.07.2023 auf bislang unbekannte Art und Weise in einen

Rohbau in der Carl-Benz-Straße. Hier entwendeten sie diverse Kupferkabel, die

zum Teil noch ordnungsgemäß auf Kabeltrommeln aufgewickelt waren. Die restlichen

Kabel waren bereits im Deckenbereich zur weiteren Verbauung angebracht und

wurden durch die unbekannten Täter oder Täterinnen entfernt. Der

Diebstahlsschaden liegt in Höhe eines vierstelligen Betrags. Wie die Täter in

das Objekt gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt zu melden, unter: 0621-33010.

Mannheim, Neckarau: Unbekannte Täter traktieren mit Stangen mehrere Personen

Mannheim – Bereits am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr, wurden drei Bewohner

eines Mehrfamilienhauses auf der Neckarauer Straße Opfer von bislang unbekannten

Tätern. Die fünf oder sechs unbekannten Personen schlugen grundlos auf drei

Männer im Alter von 27, 32 und 34 Jahren ein, welche sich im Eingangsbereich des

Mehrfamilienhauses aufhielten. Nachdem der 34-Jährige eine Platzwunde, die

anderen beiden jungen Männer Hämatome im Gesichtsbereich erlitten, flüchtete die

Personengruppe in Richtung Katharinenstraße. Der 34-Jährige musste zur

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Beschreibung

der Personengruppe konnte nicht erlangt werden. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zur

Tathandlung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckarau, unter Tel.: 0621/833970 zu melden.

Mannheim, Schwetzingerstadt: Durch Bedienfehler mehrere Autos beschädigt

Mannheim – Am Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr parkte ein 73-Jähriger, seinen

Pkw in der Heinrich-Lanz-Straße in der Schwetzingerstadt. Hierbei verwechselte

er das Gaspedal mit dem Bremspedal, was zur Folge hatte, dass er drei

hintereinander geparkte Fahrzeuge aufeinander schob. Hierbei entstand

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall

niemand.