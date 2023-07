Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall – circa 15.000 Euro Schachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag ereignete sich auf der

L723 in Richtung Hockenheim am Gutenbergring um 16 Uhr ein Auffahrunfall, bei

dem eine 61-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Aufgrund der Verkehrslage

musste die 61-jährige VW-Fahrerin abbremsen. Ein heranfahrender 46-jähriger

Autofahrer desselben Fahrzeugmodells erkannte die Situation jedoch zu spät und

fuhr der 61-Jährigen hinten auf. Nach dem Unfall klagte die 61-Jährige über

leichte Schmerzen, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht von Nöten. Es

entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer mit über 2 Promille unterwegs

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagnachmittag, gegen 18:45 Uhr

stoppte eine Polizeistreife des Polizeirevier Hockenheim einen betrunkenen

Lkw-Fahrer in der Lusshardtstraße, nachdem mehrere Zeugen die Polizei über die

auffällige Fahrweise des Fahrers informierten. Ein bisher unbekannter Autofahrer

war sogar gezwungen, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, um einen

Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 55-Jährige war mit dem Lkw-Gespann auf

der B39 von Schwetzingen kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs, als ihn die

Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein kurz daraufhin

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. E wurde in das

Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der

Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der 55-Jährige muss sich nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.

Das Polizeirevier Hockenheim bittet Autofahrer, die von dem Lkw-Fahrer gefährdet

oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer mit knapp 2 Promille aus dem Verkehr gezogen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag gegen 23.30 Uhr fiel den

Polizisten während der Streifenfahrt am Hauptbahnhof ein Fahrradfahrer in

Fahrtrichtung Sulzbach auf, der ohne jegliche Beleuchtungseinrichtung fuhr. Bei

näherer Betrachtung konnte eine Bierflasche in der Hand des 42-Jährigen erkannt

werden. Dieser wurde daraufhin in der Weschnitzstraße einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch aus

der Atemluft wahrgenommen werden. Ein auf Freiwilligkeit basierender

Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde

daraufhin unverzüglich untersagt. Der 42-Jährige musste die Beamten auf die

Dienststelle begleiten und ihm wurde Blut abgenommen. Er muss sich nun wegen

Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Illegale Müllentsorgung – Zeugenaufruf!

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag gegen 10.45 Uhr meldete

sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass bislang unbekannte Täter mehrere

Abfallsäcke mit Dämmwolle im Planweg, unmittelbar nach der Zufahrt von der L 550

Helmstadt – Reichartshausen, illegal entsorgt hätten. Vor Ort stellten die

Polizisten insgesamt sieben große Abfallsäcke inmitten des Planweges liegend

fest. In den Säcken befanden sich schätzungsweise sieben qm³ gebrauchte

Dämmwolle. Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft oder die

Herkunft der Dämmwolle haben, werden gebeten sich bei dem Polizeiposten

Waibstadt zu melden, unter: 07263-409632.