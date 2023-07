Heidelberg, Bergheim: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn endet glimpflich

Heidelberg – Eine 32 Jahre alte Pkw-Fahrerin befuhr am Montagmorgen gegen

09:45 Uhr die Bergheimer Straße in Heidelberg und beabsichtigte, in die

Kirchstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie die Straßenbahn, welche ebenfalls

die Bergheimer Straße in östliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es

zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Straßenbahn, welche mit 40 Fahrgästen

besetzt war, wurde hierbei im Frontbereich beschädigt. Der Schaden beläuft sich

auf mehrere tausend Euro. Fahrgäste wurden durch den Unfall nicht verletzt. Die

Pkw-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde zur ambulanten

Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste

abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf ebenfalls mehrere tausend Euro

. Es kam während der Unfallaufnahme zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen,

welche sich jedoch um 11:00 Uhr aufgelöst hatten.

Heidelberg-Kirchheim: Nach exhibitionistischer Handlung – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Kirchheim – Am Montagabend gegen 18:35 Uhr soll ein Mann im

Kirchheimer Weg in der Nähe eines Vereinshauses sein Genital entblößt und dabei

eine 38-jährige Zeugin passiert haben. Obwohl sie umgehend die Polizei

alarmierte, konnten die Beamtinnen und Beamten den Mann trotz einer sofort

eingeleiteten Fahndung nicht mehr feststellen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlank, braune Augen, Hakennase,

südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein helles T-Shirt, einen schwarzen

Anglerhut, einen dunklen Zip Hoodie und weiße Basketballshorts.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst von der

Tat betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 zu

melden.