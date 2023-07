Tierschützerin rettet Entenküken im Zug

Bad Kreuznach (ots) – In einer Regionalbahn wurde am Mittag des 3. Juli 2023

eine Tierschützerin aufmerksam, als sie Piepsgeräusche hörte und ein Mädchen mit

einem Entenküken in den Händen entdeckte. Zum Glück für das Küken konnte die

Frau das Mädchen überzeugen, dass das Tier professionelle Hilfe brauche und sie

ihr dieses überlassen solle. Die Frau informierte die Bundespolizei über den

Sachverhalt und wurde von einer Streife in Bad Kreuznach in Empfang genommen.

Die Polizisten konnten mit Hilfe des Tierheims Bad Kreuznach eine Auffangstation

in Waldalgesheim kontaktieren, wohin sie das Küken zur weiteren artgerechten

Versorgung brachten. Wie das Mädchen zu dem Küken kam, konnte nicht ermittelt

werden, da sie den Zug vor Eintreffen in Bad Kreuznach bereits verlassen hatte.

Einbruch in Architekturbüro

Bad Sobernheim, Pfaffenstraße

Im Zeitraum vom 03.07.2023, 17:45 Uhr bis 04.07.2023, 07:15 Uhr kam es in der Pfaffenstraße in Bad Sobernheim zu einem Einbruch in ein Architekturbüro. Der/die unbekannte/n Täter verschafften sich durch das Beschädigen einer Glasscheibe Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Elektroartikel. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der hiesigen Dienststelle unter de angegebenen Erreichbarkeit in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Meddersheim

Am Montag, dem 03.07.2023 kam es gegen 20:30 Uhr in der Hintergasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein grüner Mähdrescher die Fassade eines Hauses im Vorbeifahren beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer der Arbeitsmaschine seine Fahrt fort, ohne sich vorher um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher werden unter der 06752-156-0 erbeten.

Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Wohngebiet

Bad Kreuznach

Am 03.07.2023 gegen 18:50 Uhr meldet ein aufmerksamer Bürger über Notruf Schussgeräusche vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in einem Wohngebiet in Bad Kreuznach. Daraufhin werden vonseiten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach und umliegenden Dienststellen starke Polizeikräfte entsandt. Den zuerst vor Ort eintreffenden Polizeibeamten kommt der zwischenzeitlich identifizierte Bewohner der betreffenden Wohnung, ein 46-jähriger Mann, zu Fuß entgegen. Dieser wird festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung können mehrere Schreckschusswaffen und verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird der 46-jährige mit dem Ziel der richterlichen Vorführung am Folgetag vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.