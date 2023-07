Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms-Rheindürkheim – Auf der K 15 zwischen Ibersheim und Rheindürkheim

kam es am gestrigen Montagabend zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter

Unfallverursacher war mit seinem Auto in Richtung Rheindürkheim unterwegs, als

er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine dortige

Leitplanke durchbrach. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von

der Unfallstelle. Als eine unbeteiligte Autofahrerin die beschädigte Leitplanke

bemerkte, waren weder Unfallverursacher, noch Fahrzeug vor Ort. Daraufhin hat

die Wormser Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund von Trümmerteilen

dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen schwarzen PKW

der Marke Audi gehandelt haben. Den Angaben der Zeugin zur Folge konnte die

Unfallzeit auf etwa 20:50 Uhr bis 23:00 Uhr eingegrenzt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.