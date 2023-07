Lustadt – Diebe durch Hinweis von aufmerksamen Zeugen gestellt

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei Germersheim, weil zwei auffällige Personen in der Unteren Hauptstraße unterwegs seien. Die Polizei konnte die zwei Personen kurz später kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass sie an einem geparkten PKW mehrere Felgendeckel abmontiert hatten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Besitzer des PKWs freute sich, dass die Diebe so schnell gefasst werden konnten.

Lingenfeld – 21-Jährige vergisst im Rausch jegliche Manieren

Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion Germersheim eine alkoholisierte Frau vor einem Einkaufsmarkt in Lingenfeld gemeldet. Vor Ort wurden die Beamten von der jungen Dame unmittelbar mit diversen Beleidigungen „begrüßt“. Weil sie sich nicht beruhigen wollte, wurde sie in Gewahrsam genommen und sollte zur Dienststelle verbracht werden. Auch hierbei leistete sie erhebliche Gegenwehr und fing sogar an, nach den Beamten zu treten und zu spucken. Weil sie sich auch auf der Dienststelle nicht beruhigte, musste sie die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden erfasst, verletzt wurde niemand.