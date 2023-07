Sexuelle Belästigung in Straßenbahn – Zeugen gesucht

Bereits am Freitag den 12.05.2023 kam es in der Straßenbahn-Linie 6a zwischen Ludwigshafen-Rheingönheim und Mannheim zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 28-Jährigen. Gegen 14:30 Uhr war die Frau in Rheingönheim in die Straßenbahn gestiegen. Vermutlich in Mundenheim stieg ein 32-Jähriger zu und setzte sich auf den freien Platz neben der Frau. Im Laufe der Fahrt, während derer der Mann die 28-Jährige in ein Gespräch verwickelte, ergriff er plötzlich ihre Hand und führte sie in Richtung seines Schrittes. Nachdem der Mann sie auch noch fragte, ob er sein Glied entblößen soll, verständigte die 28-Jährige die Zugführerin, welche ihn schließlich gegen 14:50 Uhr an der Haltestelle Mannheim-Rathaus / Reiss-Engelhorn-Museum der Bahn verwies. Der Mann konnte wenig später durch Mannheimer Polizeikräfte einer Kontrolle unterzogen werden, wobei seine Identität festgestellt wurde. Er erhielt einen Platzverweis.

Zur Rekonstruktion des Sachverhaltes werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de sachdienliche Hinweise geben können.

Insbesondere wird nach einer jungen Frau gesucht, welche der 28-Jährigen während der Bahnfahrt zur Hilfe kam.

Unfall zwischen Auto und Straßenbahn – Geschädigte gesucht

Am Montagabend (03.07.2023) kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn. Ein 50-jähriger Autofahrer war auf der Saarlandstraße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm unterwegs. An der Kreuzung der Saarlandstraße mit der Pestalozzistraße bog der Mann verbotswidrig nach links ab, um auf der Saarlandstraße zu wenden. Hierbei bemerkte er nicht die in gleicher Richtung links neben ihm fahrende Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß des PKW mit der Bahn, wodurch dieser einige Meter weit über die Kreuzung geschoben wurde. Von den vier Insassen des Autos wurden zwei leicht verletzt. Ob sich unter den Fahrgästen der Straßenbahn jemand verletzte, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet darum, dass sich verletzte Insassen der Straßenbahn unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de mit der Dienststelle in Verbindung setzen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am Montagabend (03.07.2023) kontrollierten Polizeikräfte am Jacob-von-Lavale-Platz einen 23-jährigen Poket Bike-Fahrer. Hierbei erlangten sie Hinweise auf Alkoholkonsum des jungen Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Weiterhin ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. In der Polizeidienststelle wurde dem 23-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.

Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Am Montagmorgen (03.07.2023), gegen 08:10 Uhr, war eine 41-jährige Autofahrerin auf dem rechten Fahrstreifen des Kaiserwörthdamms in Fahrtrichtung Lagerhausstraße unterwegs. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, scherte ein in selber Richtung hinter ihr fahrender, 59-jähriger Motorradfahrer aus, um sie über den linken Fahrstreifen zu überholen. Hierbei kollidierte er jedoch mit dem Heck des Autos und stürzte. Der 59-Jährige verletzte sich leicht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem konnten die Polizeikräfte Hinweise auf vorrangegangenen Betäubungsmittelkonsum des 59-Jährigen erlangen. In der Polizeidienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Hund beißt Frau

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Schäferhund hat am Freitagnachmittag in

Morlautern einer Passantin in den Arm gebissen. Die 63-Jährige war nach eigenen

Angaben auf dem Weg zu ihrem geparkten Fahrzeug. Ihr sei dann ein Schäferhund

mit seiner Besitzerin entgegengekommen. Das Tier war nicht angeleint. Als die

Frau schon fast an ihrem Auto war, sprang der Hund sie von hinten an. Er biss

ihr in einen Arm. Die 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt

die Polizei gegen die Hundeführerin wegen des Verdachtes auf fahrlässige

Körperverletzung. |ksr

Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Weil ein 48-jähriger Zeuge vorbildlich reagierte, konnte eine Verkehrsunfallflucht am 03.07.2023 schnell geklärt werden. Ein Paketzusteller war gegen 18:45 Uhr mit seinem Transporter in der Rheinuferstraße gegen ein parkendes Auto gefahren und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Obwohl der Zeuge ihn auf den Unfall aufmerksam machte, fuhr er weiter, ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Der 48-Jährige zögerte daraufhin nicht lange und machte Fotos vom Fahrzeug sowie dem Kennzeichen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn auch Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

In Wohnung eingebrochen

Am Montag (03.07.2023), zwischen 08:45 Uhr und 15:15 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Kanalstraße gewaltsam eingebrochen. Aus dem Innern der Wohnung wurden Bargeld sowie Dokumente gestohlen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 700 Euro geschätzt.

Sie haben den Einbruch oder etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Erneuter Einbruch in Baustelle

Nachdem bereits in der Nacht zum Samstag in eine Baustelle in der Wollstraße eingedrungen wurde (https://s.rlp.de/Dutof), gelang es Unbekannten zwischen dem 01.07.2023 (10 Uhr) und dem 03.07.2023 (07:15 Uhr) erneut, sich Zutritt zum Baugelände zu verschaffen. Sie gingen abermals mehrere Fahrzeuge an und konnten Arbeitsgeräte stehlen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Sie haben zur fraglichen Zeit in der Wollstraße oder in deren Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Vorsicht vor Betrug am Handy

Bereits am Sonntagnachmittag erhielt ein 61-jähirger Ludwigshafener eine verdächtige SMS. Unbekannte schrieben den Mann mit der bekannten Masche: „Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt und ich bekomme die alte SIM-Karte nicht heraus. Bitte schreibst du mir per WhatsApp an meine neue Nummer…“ an.

Der Mann fiel auf den offensichtlichen Betrugsversuch nicht herein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch

ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Vorsicht vor Trickbetrügern

Am Montagmittag (03.07.0323, gegen 13:45 Uhr) brachte ein Unbekannter einen 69-Jährigen dazu, ihm minderwertige Uhren abzukaufen. Der Unbekannte sprach den Mann auf einem Parkplatz in der Oderstraße an und erschlich sich zunächst das Vertrauen des Mannes, indem er vorgab diesen zu kennen. Dann bot er ihm zwei Uhren zum Kauf an und täuschte vor, dass es sich um hochwertige Uhren handele. Der 69-Jährige ging darauf ein und kaufte zwei Uhren für insgesamt 100 Euro. Als er zu Hause bemerkte, dass es sich um minderwertige Uhren handelte, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen ein vermeintliches Schnäppchen

angeboten wird.

angeboten wird. Generell rät die Polizei von Kaufgeschäften auf der Straße ab.

Ludwigshafen: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

(SB) Am 03.07.23 wurde um 21:08 Uhr die Integrierte Leitstelle über einen Verkehrsunfall auf der Saarlandstraße Kreuzung Rottstraße informiert. Die um 21:13 Uhr eingetroffenen Einsatzkräfte fanden vor Ort eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem PKW vor. In der Straßenbahn wurden keinen Personen bei dem Unfall verletzt. Die Insassen des PKW´s wurden durch dem Rettungsdienst vorgestellt. Während der Bergung des Fahrzeuges mit technischem Gerät der Feuerwehr, musste die Saarlandstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Ludwigshafen mit 4 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Rettungsdienst, die Polizei sowie die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar.