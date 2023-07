Bobenheim-Roxheim – Einbruch in Lagerraum

Im Zeitraum vom Abend des 30.06.2023 bis zum Vormittag des 03.07.2023 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das einen Lagerraum im Kleinerweg in Bobenheim-Roxheim. Unbekannte Täterschaft hebelte eine Tür auf, entwendete im Innenraum jedoch nichts. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität der Täter.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Reifenplatzer überführt Trunkenbold

Dannstadt-Schauernheim

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen Mitternacht, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Pkw in der Friedensstraße auf, da dieser zuvor mit einem quietschenden Reifen abgebogen war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte nicht nur festgestellt werden, dass der Reifen geplatzt war, sondern auch, dass der 31-jährige Fahrzeuglenker aus Dannstadt-Schauernheim unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der geplatzte Reifen resultierte von einer vorherigen Kollision mit einem Bordstein. Da sich der Mann in der Folge immer aggressiver zeigte, durfte er den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Mehrere Verkehrskontrollen

Schifferstadt

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Montagnachmittag mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden unter anderem zwei E-Roller kontrolliert, die keinen bzw. keinen gültigen Versicherungsschutz hatten. Die beiden Fahrzeuglenker erwartet nun ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Daneben wurden elf weitere Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Gurtverstößen.

Einbruch in Gartenhaus

Dudenhofen

Im Zeitraum vom 02.07.2023, 18:00 Uhr bis 03.07.2023, 16:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Gartenhaus und einen Bauwagen in einem Schrebergarten am Badeplatz ein und entwendeten zwei Rasenmäher, zwei Akkus, eine Benzinpumpe und eine Fräsmaschine. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 800EUR

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich am Badeplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.